Una semana en la que “subió todo” con el correspondiente “parate” recesivo

Lo evaluaba el contador y analista económico Sergio Fasano apuntando que “al no haber un plan de estabilización”, la espiral inflacionaria continuaría y se posicionaría en dos dígitos en este mes de agosto y el próximo de septiembre.

Explicaba: “cada vez que hay una devaluación, necesitamos un plan que acompañe para anclar la devaluación sino no se frena, porque no lo hace por sí sola. Es que los precios se incrementan y la espiral inflacionaria empieza a crecer si no tenemos un plan de estabilización que consiste en dejar de emitir, es decir no se tiene que emitir más dinero, bajar el gasto público y contar con una estabilidad política que hoy no tenemos.

Fasano precisó los aumentos registrados en Posadas en artículos de primera necesidad, que oscilaron entre el 20 y el 40 por ciento, aunque la hacienda en pie llegó con un 60 por ciento de aumento. En tanto los corralones estimaban un alza del 40 por ciento, algunos dejaron de vender y otros lo hicieron, pero a cuenta de la nueva lista de precios.