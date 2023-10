Rodríguez Larreta ratificó su neutralidad, pero se mostró muy duro con Milei: «Es un nuevo populismo»

A menos de un mes de la definición presidencial, Horacio Rodríguez Larreta hizo pública su posición de cara al balotaje.

La definición de Patricia Bullrich de acompañar a Javier Milei en el futuro balotaje obligó a todo el arco opositor a posicionar. En conferencia de prensa, Horacio Rodríguez Larreta reiteró que busca consolidar el bloque de Juntos por el Cambio y manifestó su posición para el 19 de noviembre.

«El fin de semana con Juntos por el Cambio sufrimos una gran derrota de la que tenemos mucho por aprender. Hubo millones de argentinos que nos votaron hace dos años y ahora no, ahora eligieron otras opciones. Y hay razones concretas por las cuales dejamos de representarlos», inició el jefe de Gobierno.

En ese marco, manifestó que «el resultado del domingo nos pone a todos los argentinos frente a un dilema. Yo quiero ser bien claro frente a ese dilema: las dos opciones que tenemos para el balotaje son muy malas para todos los argentinos y es nuestra responsabilidad defendernos». «Lo mismo que dije en la campaña lo digo ahora: soy totalmente coherente y no cambié ni un centímetro», añadió.

Posteriormente, criticó a los dos candidatos presidenciales. «Massa es parche tras parche y todo improvisación», analizó y apuntó que «Milei es un nuevo populismo, un salto al vacío y yo no creo en nada de lo que propone: ni en la venta libre de armas; ni en la venta de órganos; ni en la dolarización sin dólares que nos va a dar más inflación y pobreza; no creo en la educación con vouchers que es para unos sí y otros no, no creo en los ataques a la prensa ni a la Iglesia Católica. Milei está en el borde de la democracia: sus ideas son malas y peligrosas».

En ese marco, sostuvo que su pensamiento sobre el candidato de La Libertad Avanza «no es personal. El tipo de mí dijo cualquier disparate. Lo más elegante fue tratarme de rata y decirme que me iba a pisar con una silla de ruedas y me iba a matar. Pero si sus ideas fueran buenas para el país lo votaría igual».

«Las dos opciones son malas para la Argentina. Lo que es funcional es pelearnos entre nosotros. Pero esto que digo es mi posición personal, el voto es de la gente y cada uno elige libremente qué hacer con su voto ahora en el balotaje», sintetizó y añadió: «Yo solo puedo pedir perdón por no darle a la Argentina una alternativa a la altura de lo que se necesitaba para sacar nuestro país adelante».

Horacio Rodríguez Larreta sobre el futuro de Juntos por el Cambio

Luego de las declaraciones cruzadas de la jornada del miércoles entre los distintos partidos que conforman Juntos por el Cambio (UCR, CC y PRO), Horacio Rodríguez Larreta ratificó que «las peleas no suman nada. Yo voy a pelear siempre por mantener la coalición lo más grande posible». «Yo voto por la unidad y sé que es lo que votan la mayoría de los integrantes de Juntos por el Cambio», dijo.

Después de enumerar los legisladores y gobernadores de su coalición, entendió que «esa es la manera de defender a los argentinos, en el rol que nos toca. Yo siempre voy a estar acá para poner la cara y defender mis convicciones. Con esas convicciones perdí la elección, me la banqué con humildad, acompañé a Patricia Bullrich hasta el final y acepté su ofrecimiento de ser su jefe de Gabinete».

