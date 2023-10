Preparan el Festival Internacional Mujeres Tierra Roja 2023 5ta Edición “Tejiendo Ancestralidad y Tecnología»

La quinta edición del Evento se lanzará oficialmente el lunes 30 de octubre en el Salón de Usos Múltiples – 5to. Piso- de la Municipalidad de Posadas, con la presencia del ejecutivo municipal y funcionarios, autoridades provinciales, ministerio de Turismo, autoridades legislativas, CFI Misiones e invitados especiales.



El evento se realizará los días 4 y 5 de noviembre, a partir de las 9, en el Jardín Botánico Alberto Roth, Posadas.



Este año el evento contiene una serie de novedades innovadoras e inmersivas con un extenso programa de actividades que desarrollará íntegramente en el revalorizado JardínnBotánico Alberto Roth de la ciudad de Posadas. El ingreso, permanencia y disfrute es libre y gratuito, con actividades paralelas en diferentes sectores y sorpresas para toda la familia.



La presente edición es impulsada por el ejecutivo municipal a cargo de Leonardo Stelatto, intendente de Posadas y organizada por la Embajadora Social y Cultural de Misiones y Directora de Turismo de la Casa de Misiones en CABA, Miuki Madelaire, con el valioso apoyo del poder legislativo, ministerios y organismos participantes y el CFI.



Mujeres Tierra Roja es un festival Internacional de integración sociocultural y medioambiental que desde 2017 reúne profesionales, investigadoras, emprendedoras y artistas de Argentina, Brasil y Paraguay, para compartir sus saberes y conocimientos con la comunidad.

En su 5ta Edición este encuentro propone a la comunidad el desafío de tejer la riqueza de la ancestralidad con las posibilidades de las nuevas tecnologías en favor de la preservación y regeneración de los ecosistemas.



Mujeres Tierra Roja se ha convertido en una destacada comunidad que contiene un

concepto sociocultural artístico, medioambiental, saludable, tech, turístico y ancestral

en formato disertaciones, charlas, performance sorpresas, exhibiciones, muestras,

paseos, información, contactos e intercambio, amenizado con musicalización en

varios sectores para disfrutar a cada paso.



Una variada gama de actividades en el marco de formatos disruptivos, desde

disertaciones/conferencias, charlas científicas, paseo gastronómico regional, muestra

de productos y servicios de emprendedoras orgánicas, senderos con intervenciones

artísticas, culturales, espectáculos, sorpresas y sorteos.



Diversidad y plasticidad artística serán el tejido de los sectores, stands oficiales y

referentes e invitadas de los vecinos países de Paraguay y Brasil.

Serán jornadas completas desde las 9 horas de acuerdo al cronograma (links) donde

se conjugan aromas y sabores regionales, texturas y colores en muestras de

indumentaria, cosmética y fragancias naturales con esencias misioneras , diseños

locales, danzas, cancionero regional, coros inclusivos, grupos de música,

intervenciones de arte callejero y sorpresas entre el follaje. Una jornada totalmente

libre al público.



En el presente edición para la participación en los sectores de disertaciones las

Además habrá sorteos importantes gestionados por diferentes empresas turísticas. Se

podrán apreciar y disfrutar de las siguientes áreas:

● Gastronomía

● Infancias

● Charlas y talleres invitadas de Argentina, Paraguay y Brasil

● Arte e Intervenciones

● Bienestar

● Mercado artesanal

Las áreas incluirán intervenciones en vivo, disfrutar la feria de Producción Misionera

con productos destacados, shows, performances, gastronomía al paso, presencia de

entes Oficiales Nacionales, provinciales, municipales de Argentina como Paraguayos,

Brasileros e invitados.

Los objetivos del evento son:

● Reunir y generar una comunidad de encuentro entre Mujeres Argentinas,

Paraguayas y Brasileras en pos de la biodiversidad, el medio ambiente, el

patrimonio cultural, la ancestralidad y las tecnologías verdes como

herramientas de potenciación.

● Aportar a la creatividad, revalorización de los conocimientos y al intercambio

de saberes, así como visibilizar prácticas de la comunidad “MTR”.

● Sustentar y resaltar nuestra identidad y valores culturales en estos nuevos

tiempos y como tejen empirismo y tecnología para la sustentabilidad.

El concepto del evento se fundamenta en la integración vivencial y motivacional,

inspirado en el bienestar y la naturaleza, celebrando a la tierra roja fértil, donde la

identidad y el arte se desarrollan y apuestan a la prosperidad con plenitud.

CRONOGRAMA GENERAL

El cronograma general se compone de los siguientes momentos y espacios:

El sábado 4 de noviembre a las 9 horas será la apertura del evento con autoridades

del ejecutivo provincial, municipal y legislativo, del orden nacional, empresas, OSC,

invitados.

Como parte de la apertura institucional se realizará un merecido homenaje al

conservacionista misionero don Alberto Roth, dado que el Jardín Botánico de Posadas

lleva su nombre. Para esta ocasión se invitó a herederos de la familia de don Alberto a

recibir la distinción y homenaje. La ceremonia estará a cargo del Intendente,

autoridades y la embajadora Miuki Madelaire.

Se dará continuidad con diversas charlas y talleres específicos y temáticos con

disertantes invitadas de Argentina, Paraguay y Brasil en la sala cubierta del Jardín

Botánico, teniendo como eje el medio ambiente, la ecología, la biodiversidad, la

sanación, la alimentación, la espiritualidad y el bienestar.

El sector de “Mercado artesanal” contará con expositores misioneros invitados,

exposición de la producción provincial y regional de productos naturales destacados

de la tierra misionera agrupando cooperativas, Organizaciones de la Sociedad Civil,

Asociaciones Civiles, empresas, emprendedoras, entre otras. El evento amenizado

con música en vivo de Djs y presentaciones audiovisuales de Vjs invitados, junto al

sector gastronómico, todo en un clima con música y danzas, previendo un

espectacular cierre el domingo.

La última jornada distinguirá a mujeres destacadas en sus sectores en la provincia.

Distinciones y agradecimientos serán parte de las actividades. Todo ello en un marco

con artistas misioneros invitados, bailarines, coros, ballets, compositores y otros

invitados. También se apreciará Sets de Performance con cuadros vivos que irán

despertando desde lo teatral y visual impacto, representando escenas de nuestra

región.

Indudable es el aporte y diseño de la musa inspiracional Miuki Madelaire,

Embajadora Social, Cultural y Artística de Misiones en el Mundo, productora y

directora creativa misionera, artista multifacética que emplea la creatividad y

vanguardismo en toda narrativa de sus propuestas para fusionar su visión artística

con la holística sociológica, antropológica y arqueológica.

El evento fue declarado de interés provincial por la Cámara de Diputados de la

Provincia de Misiones, Cámara de Diputados de la Nación y Concejo Deliberante.

En las redes podemos efectuar un paseo inmersivo con las actividades con

cronograma y horarios, bio de las disertantes, perfiles, stands, entre otros datos e

información, como link de inscripciones a disertaciones y participar de importantes

premios.

CONTENIDOS DE LA V EDICIÓN 2023:

● ARTE E INTERVENCIONES:

Feria de Arte en vivo revitalizando nuestros valores ancestrales, guaraníticos y

misioneros; intervenciones muralistas y de expresiones artísticas.

Dada la función social que implica esta acción, la producción artística de esta

muestra estará presente en diferentes formatos que enfaticen género,

multi-diversidad, biodiversidad, respeto ambiental y ceremonias a la madre

naturaleza.

Habrá también invitadas pintado en vivo una obra representativa, la cuál será

subastada o donada a una institución sin fines de lucro.

● MERCADO ARTESANAL: Más de 40 stand con lo mejor de la producción

misionera con productos naturales destacados de la tierra misionera

agrupando cooperativas, asociaciones civiles, empresas, emprendedoras, entre

otras

● CHARLAS Y TALLERES:

El Festival Mujeres Tierra Roja, es el lugar de intercambio de saberes para dar y

recibir. El espacio permitirá tejer innovadoras formas de pensar y provocar

reflexiones alrededor de nuevas formas de vivir, sentir y conectar con la

naturaleza.

30 disertantes mujeres invitadas de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil,

darán charlas y talleres teniendo como eje el medio ambiente, la ecología, la

biodiversidad, la sanación, la alimentación y el bienestar.

También habrá charlas al aire libre sin inscripción.

● BIENESTAR: Un espacio donde diferentes profesionales de terapias alternativas

estarán brindando clases de yoga, aromaterapia, cromoterapia, bienestar y

otras experiencias enfocadas al bienestar del cuerpo y espíritu.

● GASTRONOMÍA: productos y servicios con el sello de distinción de los autores

de la nueva cocina misionera, que brindarán una carta de comidas muy

nuestras. Coctelería sustentable, regional y disruptiva.

● INFANCIAS: Junto a la Fundación Temaiken, Fundación Vida Silvestre, Ananda

Consultora, Ministerio de Ecología y otras instituciones se realizarán

actividades de pintura de máscaras, pintura facial, recorridos de exploradores,

avistaje de fauna y otras divertidas, educativas e interactivas propuestas para

todos los niños que nos acompañen en el evento.

● ARTE E INTERVENCIONES: performance con cuadros vivos que irán

despertando desde lo teatral y visual impacto, representando escenas de

nuestra región, nuestra naturaleza y ritos que representan nuestra idiosincrasia

y artistas representando a personajes icónicos de nuestra cultura: el aluvión de

mariposas.

● MÚSICA & PERFORMANCES: El evento continúa con música en vivo de Djs,

junto al sector gastronómico, en un clima de fiesta, música y baile, dando un

glorioso cierre.

● ENTES OFICIALES: Entes y asociaciones oficiales, nacionales y fronterizas

estarán informando sobre los diferentes trabajos que realizan en difusión,

comunicación, investigación y protección de la biodiversidad misionera.

● MTR SOLIDARIA: recepción de alimentos no perecederos para las escuelas de

frontera zona del alto Uruguay.

● EMPRESAS: hotelería, lodges, gastronomía, turísticas.

● TECNOLOGÍA Y BIODIVERSIDAD: la novedosa avatar misionera Coni acompaña

y se une a la comunidad MTR.

La coordinadora general del evento Miuki Madelaire expresó que «Mujeres Tierra

Roja, es un evento de integración vivencial y motivacional, cuyo objetivo original

desde 2017 fue generar un espacio, una comunidad que se convirtió en un clásico

encuentro anual, que aporta a la sustentabilidad y creatividad de género, resaltando

nuestra identidad y valores culturales en los nuevos tiempos y que devienen a un

futuro sustentable, como también nuestras prácticas en el cuidado y crianza de

nuestra madre naturaleza”.

El festival-evento y los diferentes organismos como instituciones, empresas y

colectivos participan y adhieren a esta gesta anual como un canto a nuestra

naturaleza y vivencias misioneras, que tiene este año como epicentro “Tejiendo

Ancestralidad y Tecnología”.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CHARLAS Y TALLERES: salón/aire libre

CHARLAS Y TALLERES:

Sábado 4.11 en el Salón del Jardín Botánico

Con inscripción previa https://forms.gle/2cAMVV39EvnHw1359

10.30-11.00 HS. ¿Qué son los SIG? Usos y aplicaciones. Rosa Blanco – Arquitecta- Responsable Área Sistemas de Información Georeferenciados (GIS) en VISES.

11.10-11.40HS. Camino a la Regeneración. Elizabeth Carrera – Experta en agricultura, ecología y

manejo orgánico- Fundadora de reserva DEJAVÚ.

11.50-12.20HS. Compartiendo experiencias para la conservación del patrimonio natural y cultural

en la región de Teyú Cuaré. Maria Paula Bertolini – Bióloga – Mgtr. en Gestión de áreas protegidas y desarrollo eco regional-Fundación Temaikén. Jimena Grisolia – Mgtr. en Conservación de Biodiversidad, Lic. en Psic. y es Esp.en Educación para la conservación – Fundación Temaikén.

Reinalda Ramos – Comunidad Mbokajaity, San Ignacio.

12.30-13.00HS. «Biodiversidad en Misiones». Clara Aurora González – Guardaparque Parque Prov. Urugua-í del Sistema de Áreas Naturales de la Provincia. Viviana Pereira – Guardaparque del Parque Prov. Salto Encantado del Arroyo del Valle del Cuña pirú – Min. de Ecología.

14.00-15.00HS. «Que el alimento sea nuestro medicamento. Biomasa de Banana Verde» El alimento funcional que necesitas conocer. Silvina Ortega – Farmacéutica, Laboratorista Qca.

Industrial, Health Coach, Chef de Gastronomía funcional.

15.10-15.40 HS. Mujeres que Inspiran – Conocer la historia de las Misiones Jesuíticas-guaraní.

Marta Benatti – Dir. Operadora Turística Caminho das Missões- Miembro Detur Missões/br Ponente de Turismo – Dir. Comercial del Jornal Diário. Coordinador de RBS TV

15.50-16.50HS. Taller Telar de Peine. Identidad. Cómo emprender con este oficio. Prof. Margarita

Verón – Talleres de hilado – Marve Telar.

17.00-17.30HS. Proyecto Yaguaretés de Iguazú: trabajando por los yaguaretés pintados de la Mata

Atlántica. Yara Barros. Bióloga. Coordinadora Proyecto Oncas Brasil. Parte del grupo de especialistas en Planificación de la conservación (CPSG/UICN).

17:40-18:10 Hs. “Recorriendo el CIP” conociendo y produciendo biodiversidad nativa. Agostina Le

Vraux- Licenciada en Genética con posgrado en Recursos Naturales. Coordinadora del Centro de

Investigación y Producción del Jardín Botánico Alberto Roth- Rafaela Morales Ing. Forestal,

coordinadora y responsable técnica del vivero del Centro de Investigación y Producción (CIP) del

Jardín Botánico Alberto Roth.

18.20-18.50HS. El turismo sostenible como catalizador del desarrollo territorial. Malvina Solis – Lic. en Turismo- Dir. de Desarrollo Turístico Estratégico de la Provincia de Misiones – Directora Ejecutiva de Fundación Pristine.

19.00-19.30 HS. Descubrir Mercados. Ivana Matvichuk – Diseñadora Gráfica – Fundadora de Somos Raiza Cultivos Hidropónicos.

19.40-20.40HS. Taller. Alimentación real y consciente, conectando con la tierra a través de nuestros alimentos. Camila Talavera – Lic. en Turismo. Terapeuta floral, Instructora de yoga, Reikista y cocinera.

Talleres al Aire libre sábado 4.11:

Sector Feria (Sin inscripción previa)

15.00-17.00 HS. Taller de Cerámica Sentir nuestra tierra. Con construcción de amuletos con barro ñaú. Entre Mujeres y el Barro – Proyecto Ceramista.

17.30-18.30 HS. Taller de Cestería Mbya. Comunidad Ykara Miri de Santa María.

CHARLAS Y TALLERES:

Domingo 5.11 en el Salón del Jardín Botánico

Con inscripción previa https://forms.gle/2cAMVV39EvnHw1359

09.00-10.00 HS. Taller de Eco sanación y Neuropsicología. Anahí Fleck – Lic. en genética y Magíster en Gestión Ambiental y Magister en Neuropsicología.

10.10-11.10HS. «Taller Vivencial con Flores Misioneras». Norma Beatriz Cuevas – Dra. en Ciencias

Humanas y Sociales. Lic. en Trabajo Social. Diplomada en Bioneuroemoción

11.20-11.50HS. «El trabajo del Parque das Aves en la conservación de aves de la Mata Atlântica y las herramientas tecnológicas que nos apoyan». Paloma Bosso – Médica veterinaria y Dir. Téc. del Parque das Aves, ubicado en Foz do Iguaçu.

12.00-12.30 HS. Mujeres al Servicio de la Biodiversidad. Instituto Misionero de Biodiversidad – ImiBio.

12.40-13.10HS. Recetas Ancestrales. El origen de nuestros platos típicos. Mbeju Quibebe. Patricia Zacarias – Abogada – Influencer Gastronómica – Creadora de Contenidos.

14.40-15.10 HS. Nuestra identidad, revalorizando saberes. Edith Morel – Téc. Universitaria Guardaparque – Guarda parque EcoABC Misiones.

14 a 14.30 HS. Flora Urbana de Iguazú y el Parque Nacional. Izabele Murano – Bióloga Residente del Instituto Água e Terra/Estudiante de Maestría en Gestión y Conservación de Recursos Naturales/Lic. en Ciencias Biológicas con énfasis en Ecología y Biodiversidad.

15.20-16.20HS. Taller – Herramientas para la gestión. Valeria Fiore – Abogada, Directora de Capacitación y Centros de Mediación Comunitaria y Acceso a la Justicia de la Ciudad de Posadas y

Asesora de empresas y organizaciones.

16.30-17.00HS. «Transformando Desafíos en Oportunidades: El Programa de Conservación de Murciélagos del Paraguay». Gloria González – Bióloga y Magister en Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). –

17.10-18.10 HS. Taller «Aprender nuevas habilidades, buscando nuevas experiencias». Adriana

Bahniuk – Diplomada en Biodescodificación, terapeuta floral/ Sistema Bach/ Sistema floral

Misionero/ Sitema Linneo/ Sistema Orquídeas de América/ Sistema A.M.O.R / Coach ejecutiva/

Reikista/ Artista y aroma terapista.

18.20 a 18.50 HS. Proyecto Primates Aullidos de la Naturaleza: Los Monos Aulladores (A. caraya) y su rol en los ecosistemas / Monos y personas coexistiendo en el bosque misionero. Debora Giles –

Lic. en Ciencias. Biológicas y becaria interna doctoral del CONICET. Gimena Illia – Lic. en Ciencias Biológicas.

19.00-19.30 HS. «Hongos, todo un mundo por descubrir». Gabriela Agustina Flach – Productora de hongos comestibles.

Talleres al Aire libre domingo 5.11:

Sector Feria (Sin inscripción previa)

16.00-16.50 HS. Ginger Pretto: Infusiones Orgánicas y Tisanas con Ginger. Carla Pretto – Sommelier.

17.00-17.50 HS. Solo lo que conocemos podemos proteger. Gabriela Machel – Chef, enfermera y paisajista.



CRONOGRAMA CHARLAS BIENESTAR

Sábado 4/11

10:30 – 11:10 HS. “La cromoterapia aplicada a la tecnología”

Gabriela Gomez – Especialista en Cromoterapia. Especialista en Cromoterapia, Especialista en

Risoterapia Asesora de Feng Shui.

15:30 – 16:10 HS. La Influencer Silenciosa de tus Emociones – “Descubriendo la conexión entre la

Alimentación y las Emociones para Tu Bienestar”

Lic. en Psicología, Chavez Melisa Rocio y Lic. en Nutrición, Verón Mariana Elizabeth – Equilibra

Conciencia Saludable

16:30 – 17:15 HS. Clase de yoga con relajación

Maria Jose Velazquez – Profesora de Hatha Yoga,Instructora de Yoga para niños, Taller de chakras,

Meditación y relajación.

17:30 – 19:00 HS. Círculo de Mujeres: meditación con cuencos tibetanos y cantos mantras

Laura Olivera y Marina Lagraña Alma en Armonía & Alma Mukti se unen para co-crear experiencias

de bienestar.

CRONOGRAMA CHARLAS BIENESTAR

Domingo 5/11

10:30 a 12:30 HS. Taller de Mindfulness

Alicia Crivello – Counselor especialista en Desarrollo Personal. Instructora de Meditación y

Mindfulness

16:00 a 17:00 HS. Meditación de los 7 chakras

Victoria Vicenti – Maestra Reiki, Lecturas de Registros Akáshicos y Canalización Angélica.

17:00 a 18:00 HS. Baño de sonido: Sonoterapia con Cuencos Tibetanos y de Cristal

Bioquímica, Coach Ontológico, Profesional Terapeuta Integral, Practicante de Cuencos Tibetanos y de Cristal y Tambor Nativo, Maestra de Reiki Usui, Biodescodificación del Sistema PEM Canalización angélica.

18:00 – 18:45 HS. Clase de yoga con meditación al final

Pura Yoga Studio – Cintia Rosciszewski Profesora de Yoga Dinámico, Yoga Nidra, Instructora de Yoga Integral, Profesora de Meditación y Monitora de Mindfulness.



ACTIVIDADES GENERALES

08:30 hrs: Apertura del Evento Árbol de los Deseos: Desde el cuidado y conocimiento desde

nuestra casa común, nuestro nido, nuestra biodiversidad y aprender a respetar la diversidad en

todas sus formas Actividad Brindada por Liliana Valdez: Coach Ontológico Terapeuta MADRETIERRA OYEMIGRATITUD YAMOR Taller vivencial de reconexión, respiración y conciencia con nuestra sabia Madre Tierra. La importancia de sus minerales, nutrientes, energía, que es la misma que corre por nuestra sangre. Somos uno con ella y el universo. Realizaremos respiración consciente para oxigenar nuestra sangre. En una pequeña meditación escribiremos un mensaje de gratitud a ella, a la vida, expresando el deseo del corazón para luego llevarlo al árbol de la Paz y el Amor.

10:30 hrs: Apertura del Sector Bienestar

12:00 hrs: Apertura del Sector de Feria de Producción Misionera

Institucionales

12:00 hrs: Apertura Sector Gastronómico:

Jugos naturales OK Propuesta: Carta de Cócteles

● MTR–“Cóctel Mujeres Tierra Roja”: (papaya, mango, naranja, almíbar de pimienta rosa + energías

vibracionales misioneras by Adriana Bahniuk– Terapeuta Floral.)

● TÓNICO DE LA SELVA:(pulpa de maracuyá y aloe vera, Blend “Atardecer”- jengibre y naranjas- de

Rosée Infusiones by Rocío Cáceres, agua tónica)

● MAINUMBY:(pulpa de frutilla, jugo de naranja y almíbar de zanahoria)

● ROHAYHU:(limonada con menta, jengibre, almíbar de pitanga y un toque de amor extra)

● SANGRE MISIONERA:(zarzamora, arándanos, almíbar de ananá y un dash de soda + energías

vibracionales misioneras by Adriana Bahniuk– Terapeuta Floral .)

14:00 hrs: Apertura Sector Murales Pintura en vivo (Mural sobre bastidor entelado) Representando a la Mujer del Festival Mujeres Tierra Roja- Canalizando en Pintura la temática “Tejiendo Ancestralidad con Tecnología” Exposición de obras relacionadas a la temática De la mano de la artista plástica, docente y muralista Valeria Garibotti

15:00 hrs: Apertura Sector Infancias:

15:00 hrs: Murciélagos, nuestros aliados nocturnos: Charla orientada a niños y jóvenes en relación a la diversidad de murciélagos misioneros, enfocándonos en las especies que podemos encontrar en Posadas, su importancia para los ecosistemas y para la vida humana. Fundación Temaikén 16:00 a 18:00 hrs- Pintura facial para niños 16 a 19:00 hrs: Espacio lúdico-artístico de máscaras de animales nativos. Ananda Consultora Ambiental y Área de educación ambiental del Ministerio de Ecología de la Provincia de Misiones En el marco de los “30 años de la Reserva de Biósfera Yabotí” invitamos a las niñas y niños a un espacio lúdico-artístico de máscaras de animales nativos.

17:00 hrs: Exploradores de la naturaleza: Salida de observación en la naturaleza del entorno del

Jardín Botánico para el reconocimiento y registro de especies animales y vegetales que nos rodean.

De esta manera se fomenta la conexión con la naturaleza y su cuidado. Fundación Temaiken

17:00 hrs- Música de DJ Martin Semilla

20:00 hrs: Apertura de Escenario, Entrega de Distincion MTR- Locutora con texto y mini biografía

de las 5 Mujeres distinguidas, entrega de premio y diploma. Hadas caminando entre la naturaleza

con el público Nummy Silva, Bailarinas Mariposas de la Compañía de Danza Vanesa Da Luz,

Conjunto de Cámara de la UNam Performance Grupo Takuarete

22:00 hrs: Cierre del Evento