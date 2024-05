Ezequiel Martínez: “El libro tiene más de cinco siglos y aún sobrevive”

Ezequiel Martínez, director general de la Fundación El Libro (FEL), que organiza la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, no esquiva ninguna pregunta. Como buen periodista y gestor cultural, habla de textos, educación, diarios y hasta del cruce verbal con la Presidencia que, por primera vez en la historia, no envió funcionarios al acto inaugural. La muestra va por su edición número 48, arrancó el pasado 25 de abril y se extiende hasta el 13 de mayo.

¿Cuál es el presente del hábito de la lectura en tiempos de redes sociales y nuevas tecnologías?

Esa es una pregunta y un debate abierto. Que viene hace rato y todavía continúa. Nosotros en la Feria del Libro tenemos el encuentro internacional de los influencers. Se hizo el 1º de mayo y vinieron tiktokers, youtubers e influencers de México, Uruguay y España.

Son varias mesas y cada año nos sorprendemos por las filas de chicos que hay. Son fanáticos de un determinado tipo de literatura. Temáticas que ahora salen a la luz y que antes estaban tapadas. El bullyng, la diversidad sexual y un montón de temas vinculadas con esa etapa de la vida. Los adolescentes tienen libros con los se sienten identificados, o que tratan temas que tienen que ver con ellos. Entonces leen esas novelas, autores o autoras. Se dice mucho que los chicos leen menos, Esa quizá sea la puerta de entrada a otro tipo de literatura o de autores. Lo importante es que lean y que el objeto libro no sea una cosa distante y que sea todo a través de las pantallas. Que sepan que las aventuras también pueden estar entre las dos tapas de un libro.

Se nota, en la entrada principal a la Feria, que algunas Casas de las Provincias que no están este año. ¿El ajuste llegó también a los gobiernos provinciales?

Nosotros abrimos en setiembre la venta de los espacios, para setiembre-octubre -del año pasado- el 95 por viento ya estaba vendido. Ese 5 o 7 por ciento restante, habitualmente queda para las instituciones oficiales, las provincias u organismos estatales. Esto porque dependen de los vaivenes políticos. Ante cambios de gestión todavía más y el contexto económico no ayudó. Así, algunos nos avisaron finalmente que no iban a poder estar. Salta Jujuy y Tucumán se unieron en un solo stand, antes estaban solas. Misiones que estuvo muchas veces no está, al igual que otras provincias. Nosotros entendemos que es una ausencia que hasta a ellos les duele. La FEL trata de hacer una feria lo más federal posible. Nos da pena también porque este es el pabellón más federal de la Feria, donde todas las provincias están representadas con su música y sus vestimentas. La Feria también es eso, mostrar las manifestaciones culturales, artesanías y sus autores. Entendemos que contexto económico es difícil y complicado. Esperemos que año que viene las cosas se acomoden un poco y puedan estar presentes de nuevo.

Los caminos para editar un libro parecen estar llenos de obstáculos con la inflación galopante que licuan salarios y jubilaciones. ¿Cómo se vive este panorama?

La inflación se duplicó en el precio del papel. Aumentó casi un 300 por ciento y constituye entre un 30 a 50 por ciento del costo de un libro en la Argentina. Es que tenemos solo dos papeleras que hacen papel para libros. Celulosa y Ledesma. Porque es más rentable hacer bolsas de papel, cajas de cartón o papel corrugado, que el papel para libros. Es un monopolio involuntario casi. Entonces, eso encarece mucho el precio final. Es que el libro es toda una cadena donde están los distribuidores, libreros, editores, autores, diseñadores y costo de producción. Entre todos se reparte esos 20 mil pesos, promedio, que sale un libro. Quizá debería valer mucho más un libro, si uno tiene que ser equitativo con lo que se tendría que pagar a cada uno de esa cadena. Lamentablemente, el precio del papel duplicó, casi, debido a esta inflación galopante que acabás de mencionar.

Si bien la feria siempre fue plural, este año el Estado nacional no estuvo presente, con autoridades, en el acto inaugural. Tampoco colaboró con la compra de stand como era tradición. Sumado a una eventual presentación del libro escrito por el presidente Milei, que finalmente fue cancelado. Eso motivó la aparición de cruces verbales y hasta chicanas. ¿Qué pasó?

Bueno, cuando nos plantearon que el presidente quería presentar el libro aquí, es un espacio que nosotros, como Fundación El Libro no utilizamos para la feria, que es la pista central, los derivamos, por decir de una manera, a La Rural, que es el dueño de ese predio. Por supuesto, colaborando nosotros en la medida de nuestras posibilidades, porque la presencia de un jefe de Estado en ejercicio presentando un libro, involucra un montón de cuestiones que a nosotros nos excede. Sí colaboramos dentro del espacio de la feria, pero cualquiera que ingresa a la feria, que paga su entada, tiene derecho a ver cualquier actividad que ocurra dentro de ella. Por lo tanto, si alguien quiere ver la presentación de libro de Milei, podría hacerlo. Pasa que nosotros no preguntamos la ideología a la persona que paga la entrada, podían venir gente que lo aplaudiera o gente que, quizá, lo abucheara. Creo que al no poder controlar eso, lo hizo desistir de hacer la presentación aquí.

Así como el año pasado estuvo, presentó su libro aquí, no siendo presidente obviamente, pero estuvo. Fue un acto con total normalidad. La gente hizo filas durante horas y horas, para escucharlo y verlo. fue un acto muy masivo. Nosotros, como organizadores, prestamos toda la colaboración para ese acto también. Estuvo presente. Este año, en calidad de presidente, ya las cosas eran diferentes. Y… nada. Capítulo cerrado. Decidió hacerlo en otro lugar y está muy bien.

El Ministerio de Educación de Suecia pretende redireccionar sus políticas educativas para volver a utilizar libros de papel (y no pantallas) en escuelas, para el año 2026. Debido a que afectaba la comprensión de los textos de los alumnos. ¿Qué opinión le merece el tema?

Los chicos ya están suficientes tiempo frente a las pantallas, sobre todo en su tiempo libre, como para que en las escuelas también. O sea, se tiene que aprovechar las nuevas tecnologías, en las escuelas supongo que también. Siempre digo que el objeto libro, como lo cocemos, tiene más de cinco siglos y permanece igual que cuando se lo inventó. Se inventó mucho antes, pero la imprenta lo masificó. Pero no ha cambiado. Son dos tapas, hojas, cocido o pegado. Como sea. El objeto es tan perfecto y ha sobrevivido, a lo largo de los siglos, siendo como se lo inventó. Creo que va a pasar otro siglo y va seguir siendo igual. Puede sonar como frase trillada, decir que el libro electrónico se te puede quedar sin batería, se te corta la luz, o lo que sea, y no podés seguir leyendo, con el libro tradicional eso no ocurre. (sonríe).

La feria sigue su curso, pero ¿se podría adelantar algunas de las expectativas de la FEL, en esta 48º edición?

Evidentemente, se siente los efectos inflacionarios que padecemos. El año pasado, algunos visitantes se iban con cuatro o cinco libros, bajo el brazo. Quizás este año se vayan con uno o dos. Sabemos que está complicada, difícil la situación. Igual, la feria todavía tienes unos días por delante. De todas formas, ha oscilado mucho el panorama. Hubo días que se vendió más que el año pasado, fueron uno o dos días. Hay que tener en cuenta que la gente cobra y puede comprar libros. Sabemos que este año no va ser el boom de ventas… que no será una feria exitosísima en materia de ventas, pero si es importante que los editores estén. Porque presentan sus principales novedades, sus catálogos completos. Acá está todo. Por decir, esto es una librería monumental. Hay gente que se guarda para este momento, una vez al año, por ahí durante el resto del calendario no va a una librería, pero se guarda este momento como un ritual, como una tradición, para venir a la feria y eso nos pone muy felices.

Como algún lector sabrá, Martínez es periodista, gestor cultural, editor y uno de los siete hijos del escritor y periodista Tomás Eloy Martínez, de dilatada trayectoria en la Argentina y Latinoamérica. Fue el primer director periodístico del noticiero Telenoche y sus libros La novela de Perón (1985) y Santa Evita (1995), son reconocido internacionalmente. Entonces, cómo no preguntar a Ezequiel sobre el oficio de periodista hoy.

En los tiempos que corren el periodismo mutó mucho, porque el formato on line tiene otras reglas. ¿Te acordás? En nuestra época era la pirámide invertida, los chicos ni deben saber qué es eso (sonríe), pero lo principal era la información. Tenía que estar al principio. El lector tenía que enterarse de lo que uno estaba hablando en las primeras líneas, en los primeros párrafos.

Mencionaste a mi papá, él decía: En cada línea un dato, en cada párrafo una idea. Que era como un concepto que tenía que ver de aquel periodismo de hace muchos años. Hoy uno tiene unos títulos como: Sorprendente respuesta del presidente, y… cuál es la sorprendente respuesta? Entonces, uno hace stroll, como se dice, recorre la nota y como en el séptimo párrafo recién se entera de que está hablando ese título enigmático. Hay mucha moda en esos títulos. Insólita reacción de no sé quién ni cuanto… por ahí es una pavada. Lo obligan a uno a permanecer on line. Más minutos , más tiempo buscando, recorriendo la nota. Yo seré viejo, bueno no soy viejo (risas), pero tengo mis años, y ese no es periodismo que a mi me entusiasma. Como a vos que te gusta leer , reflexionar, que te deja pensando en algo. Además, está el tema de lo que es una noticia, el periodismo duro sobre actualidad y el periodismo de leer sobra actualidad y el del placer de leer sobre un personaje que entusiasme, que se yo. Ahora mutó, porque quizá las reglas de juego sean otras, ¿no? Igualmente, todavía existe un periodismo de papel, o incluso on line, con revistas o páginas digitales que tienen sus columnas. Pasa que eso, que a uno le interesa, ahora es pago también. Para suscriptores te dicen, pero bueno, el periodismo tiene que sobrevivir también, de alguna manera. Mas allá de la publicidad y todo eso. Hace 20 años que se vive hablando de cómo hacer rentable el periodismo on line. Que no sea solo con publicidad. Paradójicamente, la publicidad on line sale más barato porque lo ven millones de personas, ya que emergen todo el temo. El tema de los suscriptores es un tema que no se termina de cerrar. ¿ Pero salva la coyuntura? Seguro que sí. Acá me comentaron el otro día que, por ejemplo, La Nación tiene más de 300 mil suscriptores, lo que me pareció un numero extraordinario, para lo que es la circulación de los medios de papel.

Pequeño Martínez ilustrado

El site oficial de la FEL (www.el-libro.org.ar) dice que Ezequiel Martínez

es periodista, gestor cultural y editor. Posgrado Internacional Gestión y Política en Cultura y Comunicación, FLACSO, 2020. Fue director general de Cultura de la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”, desde 2016 a 2020. Con una amplísima trayectoria en medios, fue prosecretario de redacción Sección Cultura y Revista Ñ desde octubre de 2003 a marzo de 2016. Anteriormente, también en el grupo Clarín, se desempeñó como Prosecretario de Redacción de Revista VIVA y Jefe Sección Espectáculos, Arte & Estilos, entre otras. Colaborador de La Nación, Perfil, Infobae, Quid, Revista Dominical y suplemento Viernes i Libros de El Periódico de Catalunya (España), El Malpensante (Colombia), Etiqueta Negra (Perú), El Mercurio (Chile), El Comercio (Ecuador), entre otras. Se ha destacado en producción periodística en diferentes formatos: online, radial y televisión. Ha publicado libros de investigación periodística y ha ejercido la docencia en TEA, Universidad de Belgrano y Universidad de Buenos Aires. Ha sido invitado como conferencista a Ferias del Libro como las de Frankfurt, Guadalajara, Lima, Oaxaca y al Salón del Libro de París. Además, desde 2010 preside la Fundación Tomás Eloy Martínez.