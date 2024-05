Para Martín Sereno debería actualizarse la ley de Emergencia Alimentaria

“Porque se ha multiplicado el hambre y la necesidad”, debido a la falta de envío de alimentos a los comedores y merenderos por parte de la Nación y al hecho de que hay municipios en Misiones que no cumplen con lo normado. Cree, además, que debería ampliarse la participación de los actores en la lucha contra el hambre y la pobreza.

Martín Sereno, ex diputado provincial, autor de la ley de Emergencia Alimentaria y referente del Movimiento Evita en Misiones, dijo que esa norma “está funcionando, hay muchos municipios que todavía no la cumplen, no sé si por desinterés, por capricho, por negligencia o por insensibilidad ante la gente que le está pasando mal pero no la están cumpliendo”. Y agregó en declaraciones a Radio Tupa Mbae que en la actualidad “es insuficiente porque se ha multiplicado el hambre y la necesidad, entonces creo que hay que actualizar de alguna manera esa ley, incluir más actores, destinar más recursos y optimizar la ejecución”.

Sereno participó del encuentro “Pobreza y hambre” realizado por Justicia y Paz que se concretó con una primera reunión ampliada de la Mesa de Diálogo en Misiones, respondiendo a la convocatoria del obispo de Posadas, Juan Rubén Martínez.

El evento, celebrado en la sede del Obispado, reunió a líderes y expertos, marcando el inicio de una mesa de diálogo ampliada para abordar estas problemáticas que afectan a la población más vulnerable.

Sereno destacó la importancia de abordar la pobreza y el hambre y enfatizó en la necesidad de actualizar la legislación sobre emergencia alimentaria, señalando la falta de distribución de alimentos a comedores. Respecto a las auditorías a movimientos sociales, expresó su disposición, pero criticó su uso para justificar recortes en servicios esenciales. Además, subrayó la importancia de construir una opción política esperanzadora y comprometida con la transformación social.

En sus declaraciones, Sereno enfatizó la importancia del encuentro y resaltó la coincidencia de objetivos entre diversos actores sociales, religiosos y políticos en la urgencia de abordar la pobreza y el hambre como problemas que requieren una atención inmediata y coordinada. “La verdad es que celebramos. Esto lo veníamos como necesitando y lo veníamos charlando dentro de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y coincide también con la lectura que hacíamos desde los movimientos populares, la que está haciendo la mesa de Justicia y Paz y la lectura que está haciendo la Iglesia”, expresó Sereno.

El dirigente social del Movimiento Evita en Misiones también abordó los datos alarmantes sobre los comedores, señalando que desde el inicio del actual gobierno, no se ha distribuido arroz a los 44.000 comedores/merenderos existentes, lo que ha agravado la crisis alimentaria. A pesar de leyes que lo requieren, la entrega se ha detenido, exacerbando el aumento de la pobreza y problemas económicos como la inflación y el congelamiento salarial.

En cuanto a la auditoría a los movimientos sociales y cooperativas, Sereno fue claro en su postura, indicando que no se oponen a ser auditados, pero que lo que molesta es el uso de este argumento como justificación para recortar presupuestos vitales destinados a servicios esenciales como la educación y la salud. “No, que auditen todo lo que quieran. Lo que molesta es que digan que la razón por la cual cortan el presupuesto de la universidad, cortan el presupuesto de los comedores, cortan el presupuesto de los remedios oncológicos y matan gente, es la auditoría”, enfatizó.

En relación al futuro político, Sereno subrayó la necesidad de construir una opción política que devuelva la esperanza al pueblo y que esté verdaderamente comprometida con transformar la realidad de quienes más lo necesitan. “Creo que tenemos que construir una opción que realmente donde el pueblo tenga esperanza. Si asume este gobierno es porque el pueblo estaba desesperanzado y creyó que iba a tener una solución”, apuntó.