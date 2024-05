Según la titular de UDA Misiones, un docente debería ganar “lo que cuesta la canasta básica”

La secretaria general de la UDA Misiones, Mirtha Chemes, consideró en declaraciones al programa Cadena de Noticias que se emite por la señal de C6Digital que el docente debería ganar en realidad lo que cuesta la canasta básica, calculada en aproximadamente 800 mil pesos. Indicó que el maestro que recién se inicia debería cobrar entre 400 mil y 450 mil pesos, la media nacional “y hay que sacarlo de la línea de indigencia”.

Observó, además, que no trabajan solo cinco horas. “El que no es docente no lo puede entender”, remarcó.

“Vamos a trabajar para sacarlos de la línea de indigencia y hago un llamado a cuidar nuestra escuela pública”, expresó.

Chemes explicó la posición que tiene el gremio al cual representa en las negociaciones de la Mesa de Diálogo docente donde se debate la paritaria para el sector.

En este sentido, la gremialista recordó que desde noviembre “le venimos diciendo al gobierno de la provincia que esto iba a suceder. En noviembre no dieron recomposición, diciembre no dieron recomposición, enero tampoco”. Ahí nomás se tiene casi el 80 por ciento de la pérdida del poder adquisitivo. Sin sumar la devaluación y en febrero vienen con un 22 por ciento mentiroso porque a los docentes les llegó el 11 por ciento y que el otro 10 por ciento era que ellos no había cumplimentado el acta que tiene que ajustar el valor del combustible del pasaje. Eso no es recomposición, eso es cumplimiento del acta”, subrayó.

Luego refirió que en marzo no hubo medidas de aumento salarial, en abril “vienen con un 5 por ciento al básico”. “En resumen, del 120 por ciento de la pérdida del poder adquisitivo de noviembre a la fecha tenés casi un 120 por ciento. Entonces, no es caprichoso el monto que se le viene planteando desde febrero”, relató.

Además, Chemes señaló que la paritaria nacional habla de un mínimo, de un piso, de 450 mil pesos. “Ahí ya sos pobre igual porque la canasta alimentaria total está en 800 mil y la de la indigencia está en 330 mil. Nosotros estamos por debajo de la línea de indigencia. Estamos en el número 24 en la escala de los salarios, tanto básico como mínimo del país. Esto es una consecuencia de que no escuchan y el diálogo tiene un límite”, remarcó.

La titular de UDA Misiones aclaró que no está de acuerdo con la violencia. “Pero hoy, cuando no se tiene para llevar el pan para los hijos o para pagar servicios, es un cuello de botella”, aseveró.

No obstante, consideró que “no se debe abusar de las medidas de acción directa”. “Entiendo todo pero quién entiende a esa mamá o a ese papá que ha tolerado todo”, agregó.

En tanto, al hacer referencia a las propuestas de incremento salarial, Chemes indicó que los planteos no se refieren solamente al aumento de sueldo sino también otras cuestiones vinculadas a la actividad docentes.

“También llevamos el análisis de la recomposición salarial en los meses anteriores. No se tuvo respuesta y esto (por las protestas callejeras) es lo que sucede”, puntualizó.

Acerca de cuánto debería ganar un docente que recién se inicia, estimó que debería ser la media nacional, de 450 mil pesos por cargo. “Pero en realidad debería ganar lo que cuesta la canasta básica, de 800 mil pesos”, insistió.

Según Chemes, al sueldo básico de 74.900 pesos, se agregan 208 mil pesos de bolsillo, más el pasaje, más el FOPID, se llegaría a los 250 mil pesos. “Ese es el sueldo que cobra un maestro de grado o un profesor con 15 horas cátedra”, enfatizó.