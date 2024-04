Javier Milei le respondió a Cristina Kirchner: “La gente se caga de hambre por ustedes”

Javier Milei fue uno de los principales apuntados por Cristina Fernández de Kirchner en el acto en Quilmes, en donde inauguró el Microestadio Néstor Kirchner. Horas después, el referente libertario le respondió por redes sociales.

“La gente se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero“, consideró el Presidente.

Posteriormente, expresó: “El resultado es un país destruido con 60% de pobres. ¿De que sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron“.

— Javier Milei (@JMilei) April 27, 2024

En un pasaje de su discurso, Cristina Kirchner expresó: “El pueblo argentino está siendo sometido a un inútil sacrificio“. Además, entendió que el actual gobierno “más que anarcocapitalismo, me hace acordar a anarcolonialismo”.

Después de hacer una autocrítica por la baja de poder adquisitivo de los trabajadores en relación de dependencia durante la última gestión, consideró que “peor que no te alcance el sueldo es no tener salario a fin de mes. Este es el gran drama que se va a avecinar y que el Presidente debe comprender. Tiene que dar un golpe de timón a esta política”.

Cristina Kirchner contra Javier Milei: “El superávit no tiene sustento”

En los primeros minutos de su discurso, la expresidenta criticó al actual mandatario: “Lo veo congratularse por el superávit público del primer trimestre pero no pagaste la energía, las obras públicas, lo que le debés a las provincias ni a las universidades”. “No hermano, no tenés un superávit, no es cierto, mirá todo lo que debés“, apuntó.

En ese sentido, cargó contra uno de sus bastiones de gestión: “Creer que en la República Argentina el problema es el déficit fiscal es no entender a la Argentina, la economía y el mundo“. En ese sentido, consideró que “el superávit no tiene sustento” y recalcó que “este gobierno, por más que el Presidente haga caritas y burlescas, no tiene plan de estabilización” ,

Luego de compararlo con la administración de Carlos Menem, que se respaldó en el plan de convertibilidad y en el proceso de privatizaciones, subrayó que Milei “es muy dogmático y quiere acomodar la cabeza al sombrero“. “La economía no es solamente una cuestión técnica, sino una cuestión profundamente política y social: los agentes económicos, los empresarios y la sociedad tiene que creer en esto para que tenga efectividad. Esto no lo tiene, solamente hay un plan de ajuste”, analizó.