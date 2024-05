Observan que la Salud Mental es transversal a todas las áreas y alertan sobre mitos de “señales” de suicidio

El Director de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública, Nicolás Aranda, hizo referencia en declaraciones al programa Cadena de Noticias (C6Digital) al mensaje pronunciado por el gobernador Hugo Passalacqua en su discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura respecto al índice de suicidios en la provincia. “Mencionó que en Misiones ocurre uno cada día calculado en base a la cantidad de suicidios de abril 2023 al mismo mes de este año”, observó.

Aranda sostuvo, ademas, que “lo que viene sucediendo es parte de algo que es la tendencia a nivel de la región de latinoamérica sobre todo a partir de la post pandemia o sea no estamos exentos de algo que está pasando a nivel nacional y a nivel de la región pero tenemos que pensar qué pasa con los misioneros”

“Y lo que nosotros estamos trabajando es pensar esto decir ´bueno es un tema complejo´, por ende no podemos intervenir solo salud sino que tenemos que intervenir no solo desde la salud, no solo desde el Estado, sino varios actores de la sociedad civil”, manifestó.

En tal sentido señaló que desde la Dirección a su cargo trabajamos mucho con la asociación Defender la vida “que ellos muchas veces reciben incluso información y comunicación de gente que quizás no quiere acercarse a una consulta y que mediante el acceso y charlar con ellos después llegan a una consulta salud pública, por su obra social asesorados por nosotros y por la asociación. “Estamos abriendo la jugada para trabajar con otros actores, como el IPS. Trabajar en una línea bien clara, que se entienda bien el compromiso que tenemos con este tema”, apunto

El Director de Salud Mental resaltó la importancia del acompañamiento de la familia del paciente.

En tanto, respecto a programas nacionales que se recortaron durante la gestión del ex presidente Maurico Macri para el abordaje de la temática, dijo que la Provincia tomó la decisión estratégica de ir incorporando recursos de Salud Mental.

En la zona Capital de Salud, de 10 equipos psicosociales en CAPS a 15. “Sumado a que todos los Hospitales de Posadas y Garupá cuentan con equipos de Salud Mental. En el interior tenemos distribuidos efectores, tanto psicólogos como trabajadores sociales, tenemos guardias en Eldorado y en Oberá así como también estamos trabajando en una guardia pasiva en San Vicente”, comentó. La idea es evitar que se trasladarse hasta Posadas sino a un hospial cercano para consulta y eventualmente iniciar un tratamiento.

Aranda luego detalló que se viene reforzando el trabajo en Red. “Es decir, que los profesionales no trabajen solos, que sepan adónde tienen que derivar, que sepan si tienen que dar intervención o la policía, tratamos de trabajar en forma integral”, remarcó.

Seguidamente, el Director hizo hincapié en la importancia del seguimiento del paciente. “Es fundamental porque muchas veces quien lleva adelante un intento de suicidio pasó por ciertos signos de alarma. Hay algunos que no han tenido un contacto previo con el sistema de salud pero otros sí. Nuestro sistema informático es clave donde los distintos profesionales que trabajan en Salud Pública van registrando de manera digital y esto es compartido en todos los Hospitales y los CAPS”, explicó.

Además, destacó el trabajo de prevención que se lleva adelante en distintas áreas tanto del Estado como de los privados, en los signos de alarma para poder atender a tiempo.

Signos de alarma

Aranda reveló que son mucho más los varones que llevan adelante un suicidio que las mujeres. “Y por otro lado hay signos de alarma. Hay este mito famoso que dice que quien lo va a hacer no dice nada. No. Generalmente algún comentario avisa o menciona”, alertó.

“A veces cuando hablamos de varones quizás no lo vamos a ver como una persona que está sin levantarse, sin ganas de caminar, de llevar adelante tu día a día sino que lo que vamos a ver es quizás irritabilidad, mucho malestar, episodios violentos, consumo excesivo de alcohol, consumo sustancias cuando antes no tenía ese problema, sin pensar específicamente en una adicción sino como una reacción a una depresión que quizá como varones no nos permitimos darnos ese espacio de decir ´bueno estoy pasando un mal momento y demás sino que bueno, me voy a la cancha y me paso de la raya en una discusión por una pelota, por ejemplo, y termino reaccionando por demás mal o en el tercer tiempo tomo muchísimo de más”, especificó.

Según Aranda “son cosas como cuando yo no venía siendo así es como para prestar atención lo mismo cuando hablamos de adolescentes en todo lo que tiene que ver con aislamiento” u otras cuestiones como la falta de sueño, deja de comer, que llevarían a pensar “que algo está pasando”. “Conviene prestar una oreja porque cualquiera de nosotros puede tener una escucha activa, desprejuiciada. Después sí, orientar hacia una ayuda profesional”, acotó.

La crisis, cuánto suma

El profesional consideró que la cuestión económica es un factor “superdeterminante”. “Por el hecho puntual de que a veces la persona no tiene un trastorno depresivo, a veces la persona está pasando por un momento muy difícil, o sea no me alcanza y tengo personas a cargo, niños, hijos. Entonces cómo hago para acomodar mis números para poder garantizarles un mediano pasar o bienestar y ni siquiera te hablo de un futuro a mis hijos del futuro, qué futuro le queremos dar a nuestros hijos. Entonces, si nosotros como adultos tenemos dificultades para visibilizar el horizonte por más buena onda que le pongamos y pensamiento positivo que apliquemos eso va a impactar sobre nuestra salud mental y va a generar episodios de este orden”, enfatizó Aranda.

En este sentido, el Director de Salud Mental manifestó que prevenían en la medida que el Presidente Javier Milei decía que iba a implementar las medidas anunciadas “iba a vese un incremento, no necesariamente en el número de suicidios pero sí en lo que tiene que ver con la atención en salud mental porque todo lo que tiene que ver que impacta sobre lo social y lo económico siempre después se va reflejado en aumento de indicadores de violencia, aumento de identificadores de consulta y eso otra aparejado de la mano, si la tendencia viene siendo que cuando estoy mal lo resuelvo tratando de hacerme daño, esto va a volver a aumentar, va a aparecer. Es algo que estamos viendo uno en el día a día y era algo que preveíamos que podía suceder”.