Gobernadores atan la aprobación de la Ley Ómnibus a que el Gobierno ceda con las cajas previsionales

El tratamiento de la nueva Ley Ómnibus se dilata. El oficialismo tenía la intención de que el proyecto ingrese al Congreso esta semana y tenga media sanción a fines de abril, pero hoy parece lejano ese ambicioso escenario. Sucede que hasta este jueves a la tarde, los gobernadores no tenían el texto final de la iniciativa.

Sin precisiones se complican las necesarias negociaciones para destrabar una ley que naufragó muy rápido en su primer intento en Diputados. En aquel entonces, el Gobierno confió en que había hecho los esfuerzos necesarios para persuadir a la llamada oposición dialoguista y al final del día -y mucho antes también- el resultado fue muy adverso.

Por este motivo, en la antesala de un nuevo debate en el Congreso de la ley que el Gobierno considera fundacional, buscan tender puentes con los gobernadores. La reunión de este jueves con Posse y Francos fue bastante cordial, con un segmento de reclamos de las provincias, que no condicionan ni imposibilitan el apoyo a la Ley bases y el paquete fiscal.

Sobre los puntos en particular no dieron detalles, solo plantearon que se está incorporando el blanqueo, que antes no estaba. “Sacan todo lo fiscal y lo ponen junto con la propuesta del impuesto a los ingresos de las personas (Ex Ganancias)”, confiaron. Se estima que la escala será bastante más alta de la que tenían y los porcentajes más bajos. Pero no se habló en ningún momento de cifras ni detalles.

De la Ley Bases, el Gobierno está escuchando devoluciones de los bloques del radicalismo, del PRO y del pichettismo. Según señaló uno de los mandatarios a TN, en general se dio un apoyo a la Ley Bases y al Pacto Fiscal.

Pero el respaldo no es unánime. “Si no nos dan lo que pedimos, la ley no sale”, deslizó a este medio un gobernador que ha manifestado sus diferencias en más de una oportunidad. Hay rispideces con la vuelta de Ganancias, donde los mandatarios buscan alcanzar una regionalización del impuesto.

“No es lo mismo el impacto en el Norte que en el Sur”, señaló sobre este tema el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, en el programa Solo una vuelta más, de TN. “Después de la ley, hay un montón de temas de gestión que resolver. Y ahí los gobernadores podemos ser aliados muy importantes”, agregó Torres.

“Fue una reunión muy buena. Nosotros vamos a acompañar. Es una buena ley que le sirve a las provincias y a la Nación. No está confeccionada del todo, faltan definir aspectos de la letra chica”, aseguró a TN el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

“El gobierno va a subir el piso de Ganancias. En 1.2 millones no sale. Lo subirían y se va a trabajar en una nueva propuesta”, confió a este medio otro de los gobernadores que asistieron a la reunión. Además, los mandatarios se llevaron la promesa de que van a corregir el DNU de eliminación de partidas para las jubilaciones. “Reconocieron que fue un error no forzado en el afán de ordenar el frente fiscal”, apuntaron a este medio. (TN)