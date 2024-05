Titular de Ammis confirmó la continuidad del uso de la cédulas verde y azul, “sigue siendo una exigencia para circular”

Recientemente, el Gobierno anunció la eliminación del 40% de los registros de propiedad automotor para agilizar trámites y reducir costos. Esta medida supone la eliminación de la cédula de identificación y de autorizado.

Sin embargo, Sonia Duarte, titular de la Asociación Civil de Mandatarios de Misiones (Ammis), señaló en Cadena de Noticias que actualmente no existe ninguna normativa vigente a nivel nacional que implemente esta medida. Por lo tanto, aclaró que sigue siendo necesario contar con los documentos correspondientes para circular dentro del país o salir de Argentina.

La mandataria explicó que fue una bomba que se lanzó en los medios de comunicación, pero no se encuentra implementada, por ello afirmó que no se debe tirar ninguna de cédula pero sigue siendo necesaria debido a lo que significa cada una

Para salir del pais con auto que no es nuestro, debemos tener la cédula azul porque sino no habra forma de garantizar efectivamente nos han prestado el rodado” Sonia Duarte, titular de la Asociación Civil de Mandatarios de Misiones (Ammis)

Asimismo, explicó que si se llega a eliminar el vencimiento de la cédula de identificación y de autorizado, los ciudadanos podrían interpretar que no es necesario transferir la titularidad de los vehículos, ya que las cédulas no expirarán. Sin embargo, esto podría causar problemas, ya que si el rodado tiene una denuncia de venta y es detenido en un control, al no tener la cédula actualizada, las autoridades procederian al secuestro del mismo. Además, la persona propietaria del vehículo no podría salir del país con una cédula que no esté a su nombre.

En el caso de siniestros viales, Duarte enfatizó que el seguro va abonar al titular del rodado va a ser quien cobre el dinero para refaccionar el vehículo. Otra consecuencia de no realizar los trámites correspondientes como la denuncia de venta es que el primer titular será el responsable de las acciones que otra persona realice con dicho auto.

En esa línea, cuando la persona desee renovar su licencia y el auto que sigue a su nombre ha realizado infracciones y tiene multa, para actualizar su carnet deberá pagar multas que él no cometió.

“De ahí la importancia de hacer las cosas bien y realizar todos los papeles necesarios para una efectiva transferencia” sostuvo Duarte.

En la actualidad la Asociación Civil de Mandatarios de Misiones, nuclea a 350 socios, no solo de la provincia sino que de Corrientes, Buenos Aires y otras provincias.

La función de los mandatarios es de realizar los trámites de automotores y guiar a las personas durante el proceso burocrático, a nivel nacional y municipal.