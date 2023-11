“No Sabemos Todavía”, grupo de teatro posadeño inicia gira nacional con «Zona 33»

El grupo de teatro independiente «No Sabemos Todavía» de la Ciudad de Posadas, presenta su espectáculo «Zona 33» en una Gira Nacional 2023 del 3 al 13 de Noviembre, 10 dias, 6 ciudades, 6 funciones, 6099 km, pasando por las ciudades de Santa Fe (Santa Fe), CABA (Buenos Aires), General Pico (La Pampa), Bariloche (Rio Negro), El Bolson (Rio Negro) y General Roca (Rio Negro).

En una puesta efusiva, comprometida, intensa, con una magistral ironía que despierta risas en los peores momentos, el texto de Patricio Elizalde cobra vida en 2022 bajo la dirección de Maximiliano Scheibe.

La obra Zona 33 fue declarada de Interés Municipal y Provincial por su valor cultural que visibiliza las minorías disidentes y el compromiso del arte con los sectores más precarizados del colectivo LGBTQI+

SINOPSIS

En un galpón abandonado de la Zona 33 Diva, Reina y Estrella aparecen y desaparecen paranoicas, turnándose, entre penumbras y partículas que flotan. Por momentos elongación sugerentemente pornográfica y danzada, por otro un ensayo secreto, competitivo y mortal. Una propuesta kitsch y una exitosa gallina en un ecosistema devastado, allí donde la violencia y la desesperación conviven con un pasado glorioso, anterior a la represa.

Ficha Artistica y Tecnica

Actúan: Andres Toneatto, Diego Acuña, Paty Magri.

Dramaturgia: Patricio Elizalde

Universo Sonoro: Nahuel Quintana

Diseño Lumínico y Escenográfico: Andres Toneatto – Maximiliano Schiebe.

Diseño de Vestuario: Alejandra Rodriguez

Diseño de MAquillaje: kike Sandoval

Diseño Gráfico: Paucast.

Dirección de Actores: Marilyn Melo Fajardo.

Dirección General: Maximiliano Scheibe.

Producción: Grupo “No Sabemos Todavía”

Grilla de Fechas y Lugares

Sábado 4 de Noviembre de 2023 – 21:00

Estudio Barnó

Marcial Candioti 3910 – Santa Fe

Anticipadas al 342 6109467

Domingo 5 de Noviembre de 2023 – 21:00

Sala Apacheta Sala Estudio

Dr. Enrique Finochietto 483 / San Telmo

Entradas por Alternativa Teatral

Martes 7 de Noviembre de 2023 – 21:00

Sala Teatro Ruido y Nueces

Calle 14 num. 809 y 17 General Pico LP

Entradas Contacto + 2302 638439

Jueves 9 de Noviembre de 2023 – 20:30

Festival Internacional de Teatro – Nevadas Escénicas

Usina Cultural del Centro Cívico

San Carlos de Bariloche – Río Negro – Argentina

Entrada Gratuita

Viernes 10 de Noviembre de 2023 – 22:00

Espacio Ave Fénix

Valle Nuevo 56. Paralelo 42° – El Bolsón

Entradas al: 2944 132413 (WhatsApp)

2do Festival de Artes Escénicas – Cordillera en Escena

Lago Puelo – El Bolsón

Patagonia Argentina

Sábado 11 de Noviembre de 2023 – 22:00

Club de Arte «El Biombo» de Fiske Menuco

Cnel. Rohde 1454, Gral. Roca, Río Negro

Entradas al: 2984 225281

Acerca de Zona 33:

El espectáculo expone la situación de tres personajes drags/travestis en un futuro distópico de posguerra donde las fronteras (como las conocemos ya no existen) y el mundo se ha dividido en zonas. Los personajes tratan de sobrevivir con sus shows, en una situación absolutamente precarizada.

En el mejor estilo del arte transformista, la comedia negra y la visibilización de las disidencias, ofrece una reflexión histórica y actual sobre el futuro desde las perspectivas social, ecológica y humana.

Una obra con sello local que busca vincularnos de una manera consciente con un colectivo muchas veces marginado a nivel mundial.

En un galpón abandonado, donde luchan por sobrevivir y mantener viva una historia de gloria artística, dos hermanas se enfrentan a un mundo distópico de posguerra, tratando de sostener un pasado artístico de gloria y salvar a su madre, mientras que una tercera, indocumentada y extranjera, trata de insertarse en la zona y lucha por ser aceptada. El espectáculo es un testimonio de su lucha y resiliencia.

Sobre el grupo:

El grupo de teatro independiente “No Sabemos Todavía” se conforma en el año 2017, artistas jóvenes y no tanto que nos reunimos con el deseo de plasmar ideas, pensamientos, políticas, ganas de jugar, e investigar sobre las artes escénicas, en busca de emprender el

camino de la profesionalización dentro del ámbito del teatro local independiente. El grupo fue orientando sus proyectos al interés de unir estas dos prácticas, la pedagogía y el teatro.

La premisa es el encuentro y la búsqueda. La esencia del teatro funde nuestras individualidades en la belleza de la heterogeneidad y nos invita a abordar la creación construyendo un nosotros.

Nos rendimos ante la idea del querer saberlo todo, abandonamos esa posición para hacer de la incertidumbre un motor. No sabemos si lo hacemos bien, no sabemos cuánto vamos a durar, no sabemos si nuestro arte llegará a transformar el mundo como nos transforma a nosotros día a día. Pero abrazamos el “todavía” dejando para siempre abierta la posibilidad de cambio, de jugar con nuevas reglas y no solo las impuestas, de aprender siempre un poquito más. No tenemos otra verdad que nuestro entusiasmo y dedicación. en nuestro desconcierto persistimos, porque el viaje en sí sostiene este cuerpo polimorfo en constante metamorfosis.

Entre las producciones de No sabemos Todavía podemos encontrar: Público – Privado (2017), Onírico (2017), Criaturas (2018), Habla (2019), Sicarios (2019), Zona 33 (2022), ¿Quien Soy? (2023).

(Texto: Gentileza No Sabemos Todavía)