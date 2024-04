Mónica Sánchez expone su “Arte con Alma” en el Yaparí

Este viernes 3 de mayo a las 19 hs. el museo provincial de Bellas Artes inaugura una nueva muestra de óleos de Mónica Fabiana Sánchez. Amor al detalle, colores de la naturaleza y mucha paz son los ejes que definen la muestra.

La primera exposición de esta artista misionera que abraza el arte desde temprana edad fue en febrero del año pasado, en el mismo museo Juan Yaparí (Sarmiento 1885 de Posadas). Ahora se prepara para exponer nuevamente su “Arte con alma”, mientras siente que hay más temas que esperan turno para brotar de su pincel. “Mi primera muestra fue con paisajes. Actualmente estoy incursionando en otros temas, pero es siempre lo mismo, una expresión de lo que siento. Y a la vez, una manera que encuentro de compartir el estado especial en que me pone desarrollar esta pasión”, explica.

Mónica cuenta que el arte siempre fue su escape. “Yo quiero pintar todo, como desde niña. Cuando era chica, les pintaba los vaqueros y las zapatillas a mis amigas. Me salía bien. Y ahora, hace ocho años que estoy pintando óleos, cuadros, abocada a los paisajes… y bocetando otras imágenes que también quieren salir”.

Del hiperrealismo a lo surrealista

Entre los temas que aparecen surgen los amaneceres y el amor a los animales de compañía. “Muchos me encasillan en hiperrealismo. No es mi intención, pero uno vuelca en el lienzo lo que tiene en el inconsciente y es como que eso me sale”.

“Cuando pinto es como me traslado; no estoy acá, sino en un mundo tan pacífico, tan especial… Creo que cuando la gente mira mis cuadros, siente algo de eso, de algún modo le llega esa paz. Y muchos me lo dicen”.

Sin embargo, Mónica cree que su esencia tiende más a lo onírico o surrealista. “Aún no salió a la luz esa parte mía, pero estimo que pronto lo hará; tengo un montón de carpetas con esos bocetos. No tengo apuro de mostrar nada, porque disfruto el paso a paso”

La artista cuenta que tuvo su primer contacto con la pintura al óleo a la edad de 25 años, en un taller de pintura de Bernardo Neumann, donde se enamoró de la técnica y se llevó para toda su vida la frase “Nunca dejes de pintar”. Luego vió los paisajes de Ernesto Engel y logró tomar clases con él. A los 17 años fue a Buenos Aires buscando desarrollar su máximo potencial en la Licenciatura en Diseño de Indumentaria. Regresó a Posadas y desde hace 20 años está al frente de la tienda de disfraces “Arlequín”, en San Lorenzo y Bolivar

“Arte con alma” se inaugura este viernes 3 de mayo a las 19 hs y permanecerá abierta todo el mes. Se puede visitar de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 20 hs; sábados de 8 a 12 y de 16.30 a 20.30 hs; domingos y feriados de 16 a 20 hs.

La artista muestra su obra además en la páginahttp://monicasanchez.com.ar