Los desafíos ambientales en tiempos de cambio climático

Son buenas nuevas cuando en medio del vendaval soplan aires nuevos. Fueron así, superpuestos, porque en la no cesada crisis nacional, apareció el remanso de la inauguración de un nuevo periodo de la Cámara de Representantes, cuando Misiones retoma el sendero formal de la institucionalidad. Y es formal porque, en realidad, la institucionalidad está siempre presente. Sin estridencias y mucho menos con diatribas.

Han transcurrido los años y ha quedado como olvidado y por cierto no conocido por los más jóvenes, la sencillez con la que se expresa el gobernador Hugo Passalacqua, la humildad, que no por ello es menos profundo o reflexivo. Porque fue punteando el devenir, las expectativas, a días de que Misiones le diera al Gobierno de la Nación las herramientas que pedía –aunque entre ajustadas y consensuadas- de modo que hoy tiene las manos libres para actuar y compromisos asumidos que honrar.

Misiones, en tanto, ha echado a andar el camino legislativo en el que ha normado la salud, la educación, la seguridad, el crecimiento económico. “No me pregunten a mí, pregunten al ChadGPT. Les va a decir que Misiones es la Provincia que más leyes ambientales tiene”, apuntaba el Gobernador saliéndose de la rigidez del discurso oficial ante la colmada Cámara de Representantes el 1° de Mayo..

En su mensaje, no obstante, planteó anuncios que tienen que ver con desarrollos en lo social y en lo económico, mostrando cómo en las adversidades –que las de los últimos años fueron varias- Misiones pudo mantener el podio alcanzado como economía protagonista en el concierto nacional.

Está, en consecuencia, trazado el propósito que animará este año a la nueva gestión provincial que asumió el diciembre del año pasado.

Y ciertamente no será sencillo porque el contexto nacional no tiene visos de mejorar en cuanto a la reversión de la crisis generada con un superávit que sólo complicó a todos, no hubo beneficiados y no parece con fuerzas como para sostenerse en el corto y mediano plazo. Misiones, sin embargo, no es de las Provincias que se vivan quejando, sino que busca salidas propias planteándose nuevos desafíos. El camino por desandar en materia ambiental es una propuesta con interesados, como lo es la intención de nuevas empresas de sumarse al Parque de la Innovación en Posadas, igualmente con industrializaciones amigables con el entorno.

Los puentes tendidos hacia Brasil, en esta materia, son de significativa confluencia en materia de propósitos perseguidos. Más aún donde ya Misiones no es una voz en el desierto, sino que el cambio climático con todas las alteraciones que aporta con una inestabilidad meteorológica de magnitud le dan más que sustento a las políticas ambientalistas. En Posadas se registraron lluvias récord que no se verificaban desde 1956, según las últimas mediciones. En Rio Grande do Sul el temporal que se cobró más de medio centenar de víctimas solo tiene un antecedente en 1941. Misiones preserva nada menos que la Selva Paranaense desarrollada en su territorio.