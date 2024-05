“Lo único que necesitamos es Justicia”, piden familiares del motociclista que murió atropellado frente al Parque de la Ciudad

Familiares de Sergio Daniel Martínez (34) se movilizaron hasta la sede del Juzgado de Instrucción N° 6 a cargo de Ricardo Balor para reclamar “que se haga Justicia” en la causa contra el automovilista acusado de haber embestido causándole la muerte al motociclista cuando transitaban en la noche del 1ro de mayo por la ruta 12, para luego huir del lugar dejándolo abandonado. “Yo lo único que necesito es Justicia”, clamó entre lágrimas Rocío Galeano, esposa de la víctima.

Se entregó conductor acusado de atropellar y matar a un motociclista en Posadas

Galeano relató que su esposo estaba trabajando para llevar el sustento a su familia cuando ocurrió el siniestro vial. “Destrozaron una familia. Yo no sé qué hacer con mis hijas, no sé cómo explicarles, a su hija Jose. Esto no puede quedar así. No puede tener tanta impunidad. Querer arreglar cosas con plata porque acá la plata nosotros no nos sirve de nada, a mí no me devuelven al papá de mis nenas. Por favor yo necesito que nos ayuden. Esto no puede quedar así”, afirmó.

Según comentaron los familiares de Martínez, todavía no tienen ningún tipo de noticias por parte del Juzgado. El abogado en la causa que los representa “está movilizando todo lo que pueda para poder intervenir en la decisión que tome el Juez” Balor. “Hoy nosotros lo único que estamos pidiendo es que realmente se haga justicia”, insistieron.

Quieren que el juez Balor “no tome una decisión deliberada, que no sea piadoso con esta persona porque no es un tipo al cual se lo puede dejar caminando en la calle como cualquier persona, pagando una fianza”.

“Y lo que queremos es justicia, que tenga la mayor pena que se pueda para una persona en estos casos”, insistieron.