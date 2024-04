La respuesta del Gobierno al anuncio de paro de la CGT: «Una pena que no quieran subirse al tren del progreso»

Los líderes de la CGT mantuvieron un encuentro con los principales funcionarios del Gobierno nacional. Tras más de tres horas, las partes manifestaron que el encuentro fue positivo. “Fue una buena reunión, de total respeto, con criterio, a comprender que debemos dialogar, consensuar”, señaló a Ámbito, Gerardo Martínez, secretario general de la UOCRA. Cabe recordar que la entidad gremial nunca mantuvo un encuentro con altas autoridades del gobierno.

Sin embargo, la “pax” duro poco, la conducción de la CGT dispuso convocar a un nuevo paro general contra el gobierno para el próximo 9 de mayo, el segundo desde que asumió Javier Milei a la presidencia. Para el 1″ de Mayo, en tanto, llevará a cabo una movilización con una consigna más general. Así se decidió este jueves durante la reunión del Consejo Directivo

Con críticas al plan económico, la caída del poder adquisitivo de los salarios, la situación de los jubilados, entre otros reclamos, la medida se dispuso porque en la CGT prevaleció la postura más dura de Pablo Moyano que contó con el apoyo de los docentes. Aunque, no se logró que la medida de fuerza se llevara a cabo antes de fin de mes, como pedían.

El anuncio del paro de la CGT no sorprendió al Gobierno: «No la ven o no la quieren ver»

En el entorno presidencial no sorprendió el anuncio del paro. Es que consideran que los dirigentes gremiales: ” No la ven o no la quieren ver” y agregan ”es una pena que no quieran subirse al tren del progreso que implica abrazar las ideas de la Libertad”.

Cabe recordar que el Gobierno a través de un DNU decidió afectar los aportes sindicales y los correspondientes a las obras sociales, dos temas sensibles para el sindicalismo.

En principio, el Gobierno desistiría de incluir estos dos puntos en la reforma laboral con la intención de que se pueda mejorar y agilizar los sistemas de contratación.

Existe la intención, tanto de los radicales como de otros partidos afines, de tratar dentro de la lay ómnibus la reforma laboral. La propuesta radical, que este jueves fue entregada al Gobierno, no es mal vista por algunos sectores gremiales. (ambito.com)