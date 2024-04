Espacios libertarios de Misiones en pugna quieren armar “un gran frente” para competir en 2025

El dirigente del Partido Libertario en Misiones, Franco Insaurralde, comentó en declaraciones al programa Cadena de Noticias, que se emite por la señal de C6Digital los temas que se trataron durante el encuentro con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en oportunidad de su visita a Posadas y la reunión política que mantuvo con referentes del sector que responde al líder de La Libertad Avanza. Además, resaltó la reunión del funcionario nacional con el conductor de la Renovación, Carlos Rovira, como también con otras autoridades de la provincia.

“La verdad que me gustó mucho porque es como que están bajando las provincias, algo que no pasaba antes, y ahora el anuncio de que puedan seguir las obras públicas. Eso también está muy pero muy bueno. Que se pueda ver que por ahí los partidos están en diferentes veredas, por así decir, pero que hay un bien en común que es el pueblo, la gente y que se pueda llegar a trabajar. No podemos pensar diferente podemos ser diferentes Pero hay hay un punto en común que es que la gente pueda estar cada día mejor”, reflexionó.

Al inicio de la charla con el periodista Jorge Kurrle, el entrevistado hizo referencia a su pertenencia al espacio político que integra. “Estamos militando desde el 2020. Empezamos a trabajar para las elecciones del año que viene. Para conformar el partido que necesita Javier Milei”, expresó.

Según sostuvo, desde LLA llamaron a representantes locales que trabajan para el proyecto político que impulsa el Presidente “y yo fui en representación de uno de los espacios que están ya formados”.

Fueron tres espacios de libertarios a la reunión con Francos donde los animó a que puedan seguir trabajando y sobre todo para que podamos conformar el partido que tanto necesita Milei para presentar candidatos. Porque todos sabemos que si no tenemos partido estamos complicados”, observó.

Insaurralde dijo en tal sentido que eso se nota actualmente en el Congreso cuando se tratan distintos proyectos, “a la hora de la votación y para poder apoyar su Presidencia” mediante la aprobación de las iniciativas que impulsa.

En tanto, al evaluar la conformación de los espacios que se arrogan la representación libertaria en la provincia, el dirigente señaló que su sector está dentro del partido Libertario. “Justamente el viernes hemos decidido cambiar las autoridades del partido en formación, porque no es un partido que ya ya está formado sino que está en formación -aclaró- y también estamos ahora trabajando dentro de un frente con Fuerza Liberal, que es el partido que ya había presentado candidatos en el 2021 en el cual yo fui candidato a concejal”, afirmó.

Así, Insaurralde refirió seguidamente que empezaro a trabajar con ellos con el propósito de hacer “un gran frente”. “La idea en sí nace de que podamos juntar, por así decir, a todos los libertarios, a todos los espacios que que se sientan con la idea y la necesidad de poder juntarnos -insistió- porque siempre se arman grupitos de un lado del otro y la competencia insana que hay”, remarco.

“Y así me parece una competencia tonta porque nos peleamos entre nosotros y no llegamos a nada, a ningún puerto nunca, entonces la idea es a partir de ahora comenzar de nuevo desde las bases y poder empezar a juntarnos entre todos, charlar ponernos de acuerdo y como yo siempre digo, que lo importante sea el equipo y no la persona y eso es lo que veníamos planteando hace un tiempo”, sentenció el entrevistado libertario.

Consultado si la tarea de aglutinar a quienes comparten la linea ideológica de Milei están bien encaminadas, Insaurralde aseguró que están “súper preparados”. “Hay mucha gente con nosotros, empezamos a trabajar directamente con el partido ya conformado que ya presentó candidatos en ocasiones anteriores, Fuerza Liberal, que es el que está preparado para competirse hoy si hubieran elecciones”, aseveró.

Indicó que Fuerza Liberal están en condiciones de presentar y por eso su espacio decidió trabajar en conjunto con ellos “y poder hacer un gran frente”. “Y obviamente la invitación está a todos los espacios libertarios que están por ahí, que no tienen partido porque ninguno tiene partido en sí. Solamente Fuerza Liberal, de que puedan sumarse y de que podamos llegar a un acuerdo y poder presentar candidatos que es lo que Javier (Milei) necesita hoy como acá dentro de la provincia pues le podemos llamar oposición y a nivel nacional gobierno”, explicó.

El objetivo del espacio que integra Insaurralde es poder formar una sola lista “y que podamos jugar fuerte en eso, que podemos sumar primero candidato que podamos sumar concejales, diputados provinciales hasta ir a lo más grande que sería diputado nacionales”.

Luego el dirigente reiteró que la Junta Promotora de su espacio político decidió cambiar de autoridades. “Y así fue, votamos y ya está ya está presentado en el Tribunal Electoral inclusive, todo como tiene que ser, como la ley lo ordena y como todo partido”, destacó.

Como Presidente figura el propio Insaurralde, acompañado en la vicepresidencia, en representación de la juventud liberaria, Jonathan Cantini, mientras que el Apoderado es Ariel Bello.

Retomando los temas tratados con el Ministro del Interior recientemente, Insaurralde consignó que con el ministro Francos vienen hablando “hace un tiempo y es lo que en realidad nos pide la gente porque sino hay mucha confusión y eso es lo que lo que nos resta, la gente no sabe cuál es y también ahí es donde se complica la cosa porque lo que está en la vereda enfrente juegan fuerte ahí, a la confusión”, conjeturó.

Mencionó posteriormente las cualidades que para él representa el líder de la LLA. “Lo que me atrajo, me sedujo es que él pueda confrontar y que pueda también, por qué no, como decimos todos, sacar los trapitos al sol. Me encanta la forma en que él puso algunas cosas en discusión. Cosas que no se hablaban nunca entonces creo yo que es una estrategia y que de otra manera no sé si él podría haber llegado igual”, detalló.

De igual forma observó que no es su estilo “porque no soy Javier Miley, que hay uno solo”. “Es como que si hablamos de fútbol y le quisiéramos copiar a Messi pero yo soy zurdo pero no tengo nada que ver con Messi, tengo mi forma de hacer política”, subrayó al utilizar una comparación futbolística.

Me seduce y me atrae la forma en que él se muestra tal como es que es la parte confrontativa”, reiteró finalmente Insaurralde.