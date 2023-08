Ese claro mandato de la civilidad: elegir a los gobernantes

Es posible que estas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso) sean las que han registrado mayor participación en cuanto a alianzas y partidos en la competencia por los cargos nacionales y el regional del Mercosur. Habrá que ver cómo actúa la ciudadanía respecto de su propia participación en las urnas. Hay versiones insistentemente difundidas respecto de que habría abstención o al menos un porcentaje mayor al habitual. Lo que resulta llamativo, máxime teniendo en cuenta que la ciudadanía argentina es afecta a ir a votar, porque eso supone elegir a sus representantes, un derecho que le fue conculcado demasiadas veces.

Pero claro está que cada elección es un hecho único por el contexto en el que se da, en lo local y en lo nacional y más allá en lo regional. Y en cada uno de esos ámbitos hay mucho por hacer, cualesquiera sean los espacios políticos a los que los precandidatos responden o pertenecen.

Porque hay claras diferencias respecto de cuanto propone cada fuerza política. Inclusive hay “simuladores de vuelo”, al menos en las coaliciones mayoritarias. Es decir, son precandidatos que están gobernando a nivel distristal unos; que ya fueron funcionarios nacionales otros, aunque es ésta la primera elección que afrontan. Y hasta un precandidato que ahora integra el gobierno nacional y continuará gestionando.

Hay particularidades como se ve. Hay otras que ya se vieron como el adelantamiento de elecciones provinciales en diferentes distritos, confirmando el protagonismo que van ganando los gobernadores –siempre y cuando la Suprema Corte de Justicia no se arrogue atribuciones que no le competen-.

En ese contexto Misiones es siempre un caso único. La elección provincial con fecha propia ya es tradición en las últimas décadas. Como lo ha venido siendo, también en este período una convivencia política ganada por decisión de los principales actores institucionales y partidarios.

Este no sólo no es un dato menor, sino que importantísimo en un contexto nacional –más que nacional parece más bien casi excluyente de la zona más poblada de la Pampa Húmeda- en el que las crispaciones suelen estar a la orden del día. Enfrentamientos estériles ante graves problemas no resueltos. Y ésa sí es una deuda pendiente que deberá saldarse, aunque no sea ni fácil ni del corto plazo.

El domingo entonces, esa enorme movilización de ciudadanos para elegir candidatos nacionales. En otra reafirmación democrática de la democracia recuperada hace 40 años. Ir a votar un derecho, una obligación, una responsabilidad cívica. Misiones de eso sabe, va a votar en pandemia. Incluso desafiando una lluvia torrencial.