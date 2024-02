El ex presidente uruguayo «Pepe» Mujica pasó por Corrientes y causó sorpresa

En su cuenta de Facebook, el usuario Roberto Zorrilla comentó cómo fue su encuentro con el ex mandatario de Uruguay.

«Nadie sabía de su itinerario, pero si hay cosa que lo destaca a José Alberto «Pepe» Mujica, ex presidente del Uruguay, además de cuidar al máximo su privacidad; es su sencillez, su calidez y su humildad como persona. Este mediodía, sorprendió a mas de uno llegando en auto a una Estación de Servicios de #GobernadorVirasoro #Corrientes. Los que lo veían quedaban con la boca abierta.

El «Pepe» caminando de camisa a medio prender, con mucho calor, pantalones largos y unas Crocss negras, bien cómodas. Se hizo tiempo para comprar algo para comer, pero también para recibir el afecto, el cariño y el respeto de los virasoreños y algún que otro turista que se sorprendió de su presencia.

Y es que no es común que un ex presidente, al menos en nuestro País, ande sin una docena de custodios, varios móviles blindados y todo un séquito. Mujica está bien alejado de eso. A sus 90 años, disfrutas de los placeres más sencillos de la vida, como pegarse una escapada a suelo argentino para recorrer algunos lugares. Nadie supo informar a ciencia cierta, detalles de su paso por Virasoro. Solo que andaba en una camioneta, con otras tres personas y solo trascendieron algunas fotografías que el ex presidente del Uruguay, entre 2010 y 2015, ex senador, ex diputado, ex ministro y lider del espacio político Movimiento de Participación Popular, hizo un parate en su agenda, para clavarse un sandwich a la sombra de un árbol. Así nomás!! Bien sencillito!».