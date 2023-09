Buscan mejorar la respuesta a la demanda de trasplantes en jornadas del Incucai

La generación de donantes, las dificultades de acceso a la lista de espera y la concentración geográfica de centros de trasplante son algunos de los temas que guiaron el debate de los actores del sistema nacional de Donación y Trasplante en el marco de las primeras jornadas que se realizan desde la pandemia de coronavirus que comenzaron este lunes, organizadas por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), con el objetivo «de mejorar la capacidad de respuesta a la demanda de trasplante de órganos, tejidos y células en Argentina».

La apertura de las jornadas estuvo a cargo de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el presidente de Incucai, Carlos Soratti junto al subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización, Claudio Ortiz, y el secretario de Calidad en Salud, Alejandro Collia.

«Esta jornada es de encuentro de todos los actores fundamentales, de discusión y para compartir todo lo que se hizo, pero sobre todo ver lo que falta para poder avanzar en ese sentido», dijo Vizzotti, y recordó que «en 2019 se había llegado a un récord de procuración y de donación que la pandemia hizo retroceder, y ahora estamos de vuelta en esa situación».

En la apertura, frente a la audiencia compuesta por unos 250 asistentes, la ministra anunció que firmó la resolución ministerial que crea el Programa ERCA desarrollado junto a la Sociedad de Nefrología para Enfermedad Renal Crónica Avanzada, para favorecer la prevención, el diagnóstico precoz y agilizar la entrada a la lista de espera acortando el período de diálisis de los pacientes.

«Desde el Ministerio de Salud, con el Incucai y las provincias siempre buscamos más instancias, por eso, se creó Procurar con una resolución ministerial, una instancia donde los hospitales tendrán protagonismo y puedan generarse unidades de procuración de órganos para trasplante. Ya son 11 los hospitales y hay financiamiento con capacitación desde el Estado Nacional a través del Incucai para seguir instalando y generando la mayor cantidad de oportunidades ante la posibilidad de identificar un donante y que eso se traduzca en trasplante», destacó Vizzotti.

Entre los actores del Sistema Nacional de procuración e implante estuvieron presentes integrantes de sociedades científicas, financiadores, directores de hospitales y pacientes en lista de espera y trasplantados quienes abordaron sus visiones en mesas redondas.

«Este es el primer encuentro federal -post pandemia- para revisar lo que estamos haciendo y plantear nuevas estrategias», explicó Soratti a

Las jornadas convocaron a unos 250 participantes / Foto: Lara Sartor.

«Los objetivos del encuentro apuntan a generar un ámbito federal de debate, discusión e intercambio que permita compartir las experiencias de trabajo de cada equipo, identificar las fortalezas y debilidades de cada una de las realidades locales con la finalidad de trazar planes y programas para la implementación de las estrategias de intervención, con el fin de mejorar la capacidad de respuesta a la demanda de trasplante de órganos, tejidos y células en nuestro país», informaron desde el Incucai.

«Al salir de la pandemia nos dimos cuenta que teníamos que identificar los problemas de magnitud, analizarlos y armar una estrategia de intervención para que aumente la oportunidad de trasplante, disminuya la lista de espera y los tiempos de espera para el trasplante», añadió el titular de Incucai.

En ese sentido, advirtió que «hay diez provincias» que no tienen programas de trasplante, donde las personas que lo necesitan van a otras, generalmente a Buenos Aires.

«No obstante en Buenos Aires no es posible absorber toda esa demanda, por eso es necesario promover el desarrollo de programa de trasplantes en todas las provincia, y en zonas o provincias de baja densidad hacerlo allí donde haya grupos poblacionales que puedan compartir», explicó.

En su exposición Soratti puntualizó los principales problemas que presenta el sistema: las barreras de acceso a lista de espera renal y al trasplante; la escasa generación de donantes en relación con la potencialidad del sistema de salud y con la demanda; y el acceso al trasplante de Médula Ósea o CPH.

Sobre las barreras de acceso a la lista de espera, precisó que es «un problema serio» que «tenemos que modificar, y ya empezamos a hacerlo».

Según datos del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (Sintra) -mencionó-, hay 29.314 pacientes que dializan en Argentina, y 11.200 los que tienen indicación de evaluación pretrasplante.

Soratti habó de las barreras de acceso a lista de espera renal y al trasplante; la escasa generación de donantes / Foto: Lara Sartor.

A esta cifra le sigue la cantidad de pacientes en lista de espera, que son 5.500 personas.

En ese sentido, explicó que hay un problema, y que uno de los motivos es la concentración de los centros de trasplante.

También detalló que el 80% de los centros de trasplante están en la región centro (Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe); el NOA, NEA y Sur tiene un 14% de programas de trasplantes, pero hay diez provincias argentinas que no cuentan con centro de trasplante: Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, San Luis, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Jujuy y La Pampa.

Otro problema relacionado son los tiempos que lleva el ingreso a la lista de espera: 12 meses promedio, y advirtió que el promedio de tiempo para acceder al trasplante es de 35 meses, lo que significa tres años en la lista de espera.

En la Argentina hay 29.314 pacientes que dializan, y 11.200 los que tienen indicación de evaluación pretrasplante / Foto: Lara Sartor.

En tanto, sobre la escasa generación de donantes dijo que, en el 2019, el año de mayor actividad de donación y trasplante en Argentina de los últimos años, murieron en Argentina 341.728 personas -según el Ministerio de Salud- pero de ese total sólo el 0,3% fue, por ejemplo, donante de córnea.

«Algo nos está pasando que se nos escapa. Ese mismo año 37.250 posibles donantes fallecidos por accidentes cerebrovasculares y causas externas, accidentes o suicidios, homicidios, etc, pero solo el 2,3% del total se convirtieron en donantes de órganos. Es muy poco», aseveró.

«Hay un desbalance entre la necesidad de trasplante y la generación de donantes en nuestro país; y un desbalance entre la capacidad instalada de equipos y profesionales de trasplante y la capacidad instalada y de profesionales para la procuración», explicó.

Entre las principales estrategias de intervención destacó los programas nacionales de prevención de enfermedades crónicas no transmisibles -que son causas frecuentes de indicación de trasplante-; y aumentar la oferta de trasplante en los sistemas provinciales de salud, por lo menos de trasplante renal y córnea.

Soratti también destacó el Programa de abordaje integral de la Enfermedad Renal Crónica Avanzada anunciado por la ministra, sobre lo que detalló que «la Enfermedad Renal Crónica es muy frecuente. El trasplante renal es el más demandado en Argentina y en el mundo, pero es una situación que podemos modificar sobre todo con esta decisión política del Estado a través de la resolución ministerial».

Por último, valoró el Programa Procurar, que está en marcha, y la necesidad de coordinación nacional de trasplante CPH (de médula ósea), que es otro programa que está terminando de definirse.

LOS PACIENTES, PRESENTES

Personas trasplantadas y pacientes en lista de espera resaltaron el valor de haber sido invitados a las primeras jornadas post pandemia del sistema nacional de donación y trasplante que iniciaron este lunes, porque es «un espacio que venimos solicitando hace un tiempo», dijo secretario del Consejo Asesor de Pacientes del Incucai (CAP) Guillermo Testa.



Las jornadas fueron organizadas por el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta a la demanda de trasplante de órganos, tejidos y células en Argentina.



«Es un honor poder estar en las jornadas porque es un espacio que venimos solicitando hace un tiempo con la intención de poder acercar desde el área de los pacientes intenciones y deseos para que se puedan llevar a cabo a través del trabajo en forma conjunta con las jurisdicciones y además poder conocer a todo un sistema que está detrás nuestro y que no conocemos. Conocemos cómo funciona pero no conocemos las caras. Hoy nos toca vernos», dijo Testa.



En el encuentro, destacó, se encontrarán pacientes y personas trasplantadas con coordinadores hospitalarios, a quienes van a poder «agradecer esas horas -dedicadas- y el esfuerzo», como también con trabajadores de áreas sociales de las provincias e los integrantes del todo el sistema de procuración «que trabajan para que nosotros podamos gozar de buena salud», valoró.



«Destaco la invitación a participar para poder acercarnos más y poder, así, seguir llevando adelante políticas no solo de salud, sino también de inclusión social de las personas trasplantadas y en lista de espera», concluyó.



El Consejo Asesor de Pacientes (CAP) del Incucai está formado por representantes de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que trabajan en torno a la donación y el trasplante de órganos en distintas localidades argentinas.



La conformación de este consejo está prevista en la Ley de trasplante, promueve los derechos de las personas trasplantadas y en lista de espera y propone mejoras en su calidad de vida, explicaron desde Incucai.



Entre las sociedades científicas que participaron de las jornadas estuvieron la Sociedad Argentina de Trasplantes (SAT), la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) y la Sociedad Argentina de Nefrología (SAN).



Entre los financiadores SSS, PAMI, Cospra, Seguros privados. En tanto, también estuvieron directores de Hospitales con actividad destacada en el Sistema estuvieron los del Hospital Escuela General San Martín de Corrientes, Hospital Municipal de Urgencias de Córdoba, Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de Misiones y el Hospital El Cruce Néstor Kirchner de Buenos Aires.



El Hospital Dr. Eduardo Castro Rendón de Neuquén, el Hospital Dr. Angel Cruz Padilla de Tucumán, el Hospital de Urgencias Dr. Clemente Álvarez de Santa Fe, HIGA Simplemente Evita, Buenos Aires, Hospital de niños Santísima Trinidad de Córdoba, y del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría.



La última jornada, que tendrá lugar este martes, constará de una sesión plenaria sobre comunicación en salud y cuatro talleres sobre fortalecimiento institucional de los organismos provinciales de donación y trasplante, entre otros.

(Fuente: Télam)