Abogada laboralista afirmó que la reforma laboral planteada por Milei afectaría a los derechos adquiridos por los trabajadores 

En Cadena de Noticias, la abogada laboralista, Valeria Soczyuk afirmó que el DNU con las reformas laborales no está vigente debido a la existencia de un planteo judicial. Además explicó que las modificaciones solicitadas por el presidente Milei como la desfinanciación de los sindicatos perjudica los derechos adquiridos y ganados por los trabajadores.

Remarcó que el mencionado DNU planteaba la reforma de un sin número de leyes, de las cuales no se tenía un consenso político, siendo en realidad la unanimidad o mayoría a favor una de las bases para tomar decisiones de Estado.

Soczyuk afirmó que la mayoría de los sindicatos y empresas creen que es necesario una reforma laboral, sin embargo «debe ser ser una reforma integral desde lo tributario y civilista, no una a libre antojo de un libro cerrado, porque hay años de trabajo para la conquista de derechos que tienen los trabajadores en la actualidad».

Uno de los cambios planteados en la reforma planteada por Milei, era desfinanciación de los sindicatos, modificación que impactaría en la pérdida de fuerza de la institución y por ende de los trabajadores, quienes son defendidos por estos gremios.

Podemos criticar la cantidad de años que están los dirigentes sindicales más importante en sus cargos, si las alícuotas están adecuada o no a derecho, pero no de financiarlos, porque eso significa que desaparezca» Valeria Soczyuk, abogada laboralista

Otras de las leyes que se verían modificadas por el DNU del presidente sería en las indemnizaciones por despidos, en el cual buscaba introducir una reduccion en el monto por despido, al eliminar algunos ítems sobre los que se calcula la liquidación.

Además, permitiria que en los convenios colectivos de trabajo se sustituya la indemnización por un “fondo de cese laboral”, como el que existe en el gremio de la construcción.

La especialista aseguró que esta nueva forma de despido discriminatorio ha sido implementada en otros países, pero debido a las diferencias culturales, socio-económicas y políticas no han funcionado.

Cuando el primer intento de reforma fue volvemos para los 90′ fue como volver a la prehistoria» Valeria Soczyuk, abogada laboralista

Según las palabras de Soczyuk, el objetivo del gobierno a través del paquete de medidas que no se encuentra vigente, es que el trabajador no tenga una estabilidad laboral y por ende no sea capaz de sacar ninguna clase de crédito bancaria, ya que no tiene forma de avalar su estabilidad

Explicó que en los 90′ fueron las empresas bancarias quienes recomendaron una reforma laboral, ya que durante esa época los bancos no tenían confianza en brindar créditos a las personas que ni siquiera podían comprar una heladera porque no sabían si tenían fondos para cubrir las 12 cuotas.

«Lo que ocurre es que estamos volviendo a traer a la mesa propuestas que se desarrollaron durante los 90» concluyó la letrada.