Vuelve el ciclo de Rockumentales en la Biblioteca Popular Posadas

Este jueves. a las 20:30. con entrada libre y gratuita se proyectará Have You Got It Yet?, el documental sobre Syd Barrett.

Durante todos los jueves del mes de abril se dará inicio al clásico ciclo de documentales. en la Biblioteca Popular Posadas (Córdoba 2069).

Para este primer encuentro se proyectará Have You Got It Yet. The Story of Syd Barrett and Pink Floyd (2023). El ingreso será libre y gratuito.

El mayor objetivo de este ciclo es ir conociendo e investigando las distintas facetas que configuran un género como el rock, que comprende cada vez más una mayor amplitud y que al parecer nunca termina de reinventarse y de dar a luz a nuevos artistas.

Según cuentan sus organizadores Diego López y Juan Ignacio Pérez Campos cada ciclo parte de una premisa que consiste en armar los ciclos a partir de una línea temática, por ejemplo, durante este mes el ciclo esta denominado como “Diamantes Locos”; ya que las proyecciones se basan en cuatro artistas que supieron imponerse tanto con su música como con sus ideas y actitudes frente a la vida.

Tal es el caso de Syd Barrett, fundador y artífice de Pink Floyd, que redefinió la psicodelia de los años 60; o el cantautor norteamericano Tom Waits, quien con su forma particular de cantar reflejó desde sus inicios un costado ignorado de Estados Unidos que hoy es una carta de presentación de una sociedad en declive.

Por su parte, el tercer documental de este ciclo tendrá como protagonista a Astor Piazzolla, hoy un artista reconocido y valorado pero que en su momento fue desprestigiado por los puristas del tango que jamás entendieron que lo de Piazzolla era una superación del género.

Y cierra este primer ciclo el cantautor punk inglés Mark E. Smith, quien, a cargo de la mítica banda The Fall y con una actitud contestataria tanto arriba como abajo del escenario, marcó el camino para lo que más adelante se conoció como post punk.

Los Rockumentales, por un lado, pasan por un trabajo de corrección y edición de los subtítulos por parte de Diego López y Juan Ignacio Pérez Campos, para dar una mejor comprensión de lo que se lee; como así también se trabaja con el subtitulado de los documentales desde cero abarcando la traducción al español y también su sincronización.

El inicio

La idea surge a partir de la iniciativa entre estos dos amigos, de compartir el material audiovisual con el que contaban, siempre con el mismo interrogante: ¿Existe un lugar apropiado en esta ciudad donde se puedan proyectar estos documentales de música? Esta pregunta emergía debido a que se apuntaba a que los Rockumentales fueran los protagonistas de la cita y no algo meramente de fondo, como pasaría, por ejemplo, si se los proyectara en un bar/pub.

Fue así que, tras asistir al ciclo de cine de los lunes, organizado por María José Bilbao en la Biblioteca Popular, los organizadores se percataron de que las instalaciones de la Biblioteca eran las adecuadas para la propuesta y decidieron acercarse. La gente de la Biblioteca recibió la idea con mucha buena predisposición y, de esta manera, se dio inicio al primer ciclo de Rockumentales el 19 de abril de 2012.

Cronograma del ciclo “Diamantes Locos”:

Jueves 04 de abril: Have You Got It Yet. The Story of Syd Barrett and Pink Floyd (2023)

Jueves 11 de abril: Tom Waits “Tales from a Cracked Jukebox” (2017)

Jueves 18 de abril: Astor Piazzolla “Los años del tiburón” (2007)

Jueves 25 de abril: The Fall “The Wonderful And Frightening World Of Mark E. Smith” (2015)

(Texto: Gentileza Biblioteca Pública de las Misiones)