Legislatura: “Hoy gobernar es buscar consensos y, si no los hay, crearlos”, dijo Passalacqua en la apertura del período ordinario de sesiones

El gobernador Hugo Passalacqua abrió este miércoles el 52° período legislativo de la Cámara de Representantes. Allí, presentó el informe sobre el estado general de su gestión.

En la Cámara de Representantes de Misiones se lleva a cabo la inauguración del periodo ordinario de sesiones 2024. Durante la ceremonia, el gobernador Hugo Passalacqua presentó el informe de gestión en cumplimiento con lo establecido por la Constitución Provincial.

El primer mandatario aseguró que “la Renovación, que tiene el encargo de gobernar la provincia, no puede hacerse a un lado en nada. Nos salga bien o mal siempre afrontamos, muchas veces en silencio, cada uno de los complejos problemas que hay que resolver”.

Al tiempo que agregó que “la cobardía política es inadmisible en estos tiempos, así como las mezquindades, los proyectos personales o el más feroz de nuestros enemigos: la soberbia”.

“Hoy gobernar es buscar consensos y, si no los hay, crearlos”, afirmó Passalacqua, y agregó que la Renovación es “un espacio político responsable, inclusivo en opiniones, así como fue su génesis cuando Carlos Rovira invitó a las más diversas corrientes a encontrarnos en un punto en común: mirar solo hacia adelante por el bienestar de nuestro terruño”.

Más adelante enfatizó que “Ni antiguas ni nuevas grietas entrarán a estas geografías. No suman: dividen y hacen daño”.

Y compartió esta idea: “las personas, el día de los comicios, votan a quien, estiman, las hará más felices. Tan sencillo como eso.

Pero si su candidato “pierde” no significa que deba oponerse a todo. No hay una urna para vencedores y otra para opositores. No es dicotómico. Los candidatos que no ganen elegirán luego su camino: si oponerse sistemáticamente, hacer seguidismo ciego al que ganó o vascular con inteligencia entre lo que le conviene a la familia misionera y lo que no. PRIMERO MISIONES, a no desviarse de ese paradigma jamás”.

Y cerró esta idea diciendo que “es en nombre de aquella responsabilidad a la hora de gobernar que resulta indispensable no entorpecer el camino a un Gobierno nacional que tiene alta legitimidad de origen, como del mismo modo le pedimos con energía a la Nación que respete la voluntad de los misioneros que votaron estas políticas que llevamos adelante”.

Al dar inicio al discurso, el gobernador saludó a los trabajadores en su día, al presidente de la Cámara de Representantes, Dr. Oscar Herrera Ahuad, los diputados, a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Rosanna Venchiarutti, sus ministros, y en ellos, a todo el Poder Judicial. Al vicegobernador, contador Lucas Romero Spinelli, a los intendentes, a los ministros y funcionarios.

A los obispos y pastores, al personal de Cámara, empresarios, a los sindicatos, a los medios de comunicación y “a quienes son nuestro auténtico sujeto social: la familia misionera”.

PASSALACQUA ANUNCIÓ NUEVAS MEDIDAS PARA FORTALECER LA ECONOMÍA Y RESPALDAR A LOS EMPRENDEDORES EN MISIONES

El mandatario durante su discurso, destacó el éxito del programa “Ahora Misiones”, calificándolo como único en el país, con 13 variantes diseñadas para respaldar el comercio local y proteger la economía familiar. Además, anunció la incorporación del “Ahora Neumáticos”, que permitirá comprar los días lunes y martes en hasta 12 cuotas sin interés, a partir de la semana próxima. Passalacqua señaló que más del 10% de las ventas minoristas se realizan a través de estos programas, y aclaró: “El porcentaje que no paga el consumidor, mayormente lo asume el Estado y la otra parte el banco como agente financiero”.

En cuanto a la estabilidad financiera de la provincia, Passalacqua informó que Misiones mantiene una calificación de BB+ otorgada por la calificadora Moody’s. Esta calificación, explicó, es una referencia clave para los inversores, quienes evalúan los riesgos crediticios de una provincia, siendo bajos en el caso de Misiones debido a su bajo nivel de endeudamiento. A pesar de esta estabilidad, el gobernador enfatizó: “No tenemos intención de asumir deudas importantes que comprometan las finanzas. No vamos a gastar más de lo que ingresa”.

El gobernador también destacó el rol del Fondo de Crédito de Misiones, que en 7 años ha contribuido al crecimiento de más de 2 mil emprendimientos, con una inversión que supera los 2.500 millones de pesos. Para impulsar aún más el emprendedurismo, anunció que este año elevarán el monto máximo de crédito a 15 millones de pesos, con un plazo de hasta 60 meses. Además, informó sobre la incorporación de la Fiduciaria Misiones y la constitución del Fondo de Garantía Público de Misiones (FOGAMI), en colaboración con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), como un instrumento financiero adicional para apoyar a los emprendedores de la provincia.

Foco en el compromiso ambiental y el desarrollo sostenible

Puso énfasis en resaltar la importancia de la conservación ambiental y el desarrollo sostenible en Misiones. Durante su discurso, destacó los avances significativos y los proyectos innovadores que reflejan el compromiso de la provincia con el cuidado de su biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.

En cuanto a las políticas de conservación, Passalacqua enfatizó “cada uno de estos proyectos da cuenta de nuestro cuidado y respeto a la naturaleza, por eso quisiera hacer hincapié en las políticas de conservación ambiental. Somos los protectores de la mayor biodiversidad del país, la provincia con más leyes sancionadas para el cuidado del ambiente”. Afirmó que Misiones es reconocida por su exuberante selva paranaense y mencionó que el propio Vaticano invitó a exponer el caso de Misiones como ejemplo de cuidado ambiental este mes.

En referencia a la protección de los bosques nativos, el gobernador señaló que “un tercio de estos bosques está resguardado dentro de nuestro sistema provincial de Áreas Naturales Protegidas”. Destacó la adopción de tecnologías avanzadas como imágenes satelitales y drones para monitorear y gestionar los ecosistemas de manera efectiva, como el papel de los guardaparques.

Un logro reciente que destacó fue la detección de un ejemplar vivo de águila harpía en el monte nativo de la provincia, lo que evidencia el éxito de las políticas de conservación. En palabras del gobernador “la presencia de este depredador supremo requiere grandes extensiones de selva bien conservada para vivir”.

En relación a proyectos futuros, Passalacqua anunció, con IMiBio, la creación del Corredor Biológico Internacional entre Brasil y Argentina, un proyecto ambicioso que abarcará más de 3.000.000 de hectáreas. “Del Amazonas para abajo será el espacio más grande de América Latina. Un espacio que unirá bosques, parques, reservas, espacios naturales y ciudades”, afirmó.

En cuanto a la vulnerabilidad de Misiones frente al cambio climático, el gobernador mencionó la iniciativa regional para enfrentar este desafío “se inició el trabajo para la declaración del sitio Ramsar en la cuenca del Urugua-í”. Destacó además la participación exitosa en la COP28 en Dubai, resaltando el énfasis en la equidad en los mercados de carbono, al igual que el liderazgo en la materia en el Mercosur.

Asimismo, resaltó que en Misiones, se llevó a cabo el inicio de la Alianza Verde Argentina, una colaboración sin precedentes entre seis Estados Subnacionales para impulsar la sostenibilidad ambiental. Además, se resaltó el ejemplo de la Banca Verde Sudamericana, con sede en la provincia y respaldada por la captura de carbono de la selva misionera, se perfila como una herramienta innovadora para financiar proyectos sostenibles y fomentar la economía verde en la región. Aparte, informó que se planean también más ecopuntos y estrategias para promover la economía circular y una gestión eficiente de residuos.

Passalacqua concluyó esta parte de su discurso reafirmando el compromiso de Misiones con la protección ambiental “buscamos estar seguros desde que salimos del útero materno. Misiones es una tierra sin mal, la tierra de oportunidades, porque estamos seguros de que acá vamos a encontrar la felicidad”.

“EN MISIONES, TENEMOS UN SISTEMA DE SALUD DE VANGUARDIA”

Como dice un proverbio árabe: aquel que tiene salud, tiene esperanza. Y aquel con esperanza lo tiene todo.

Con este pensamiento, el gobernador abrió el párrafo referido a la Salud Pública, en el que destacó que “ en Misiones nos haremos cargo como corresponde, atendiendo a pacientes oncológicos, hemofílicos, trasplantados, con enfermedad de lupus, fibrosis quística y artritis, que antes eran contemplados en programas nacionales y hoy ya no”.

Y destacó que “aún más importante es el recurso humano con el que se cuenta: los promotores de salud, profesionales, científicos e investigadores comprometidos con asegurar un acceso a la salud de calidad”.

El gobernador recordó que “hemos asumido el control, otra vez, como hace 8 años, en la peor epidemia de dengue en el país”, ya que el calentamiento global va extendiendo el hábitat del vector de manera más que preocupante.

Agregó que “es un trabajo que desplegamos con esfuerzo compartido entre intendentes, fuerzas de seguridad y ONGs”, y que fue exitoso.

El primer mandatario se refirió también a la creación de “las Unidades de Hospitalización Breve (UHB). Esto evitó el desborde de un sistema sanitario público que, como siempre, se mostró sólido”.

Otro de los ejes fundamentales en la lucha contra el dengue es el esquema de vacunación iniciado en enero, “poniendo a disposición del pueblo de forma gratuita la vacuna Qdenga”.

“Para completar este esquema, vamos a sumar un espiral natural con materias primas locales, desarrollado por nuestros investigadores, que estarán en el mercado el próximo verano”.

Destacó también el gobernador el uso de la telemedicina, que optimiza la asignación de turnos y la atención médica directa a través de las más de 18 mil video consultas, y solo en el primer trimestre del año.

Hugo Passalacqua dedicó un párrafo especial a la donación de órganos “como donante quisiera hacer hincapié en uno de los íconos de la alta complejidad en salud de nuestra provincia: el Banco de Sangre, Biológicos y Tejidos, que obtienen células madre para trasplantes de médula ósea; y la técnica de Transfusión Autóloga, con recuperación de sangre del propio paciente en cirugías cardíacas.

Junto al Hospital Materno Neonatal se saca sangre del cordón umbilical y la placenta para la obtención de células madre de ese origen, que se estudian y almacenan en el Banco Nacional del Hospital Garrahan”.

E hizo un pedido muy especial al respecto, “quiero invitar a todo el pueblo misionero a ser donante de sangre, de médula, que se acerquen al Banco de Sangre en el Parque de Salud en Posadas o a los operativos de donación de sangre que recorren la provincia”.

Finalmente el gobernador habló de algunas estadísticas: “La mortalidad infantil y materna muestran hoy una tasa del 8,3 por cada mil nacidos vivos y de 3,1 por cada diez mil nacidos vivos respectivamente, datos que nos mantienen como la más baja de la región.

Un 72% de la población confía y elige atenderse en nuestros hospitales públicos al momento de parir y un 28% elige el servicio privado”.

La tasa de fecundidad y embarazos no intencionales, sobre todo en la adolescencia, disminuyó al 14%, logrando alcanzar la tasa media nacional, cuando hace algunos años estábamos muy por encima”.

Y agregó que “Un aporte más que haremos para la salud, principalmente para el cuidado de todas las mujeres, son los conocidos como “auto test” para la identificación de enfermedades de transmisión sexual y para la prevención del cáncer de útero”.

AVANCES Y PROYECTOS DE DESARROLLO EN MATERIA DE SEGURIDAD INTEGRAL

En materia de seguridad integral expusó avances significativos en la materia de seguridad integral, y lucha contra el narcotráfico en la provincia de Misiones.

Passalacqua enfatizó el compromiso del gobierno con la seguridad ciudadana: “la policía de proximidad como norte viene siendo en estos años nuestro objetivo. En definitiva: una policía cerca de la gente”. Por eso apuntó a fortalecer el vínculo entre la comunidad y las fuerzas de seguridad.

En cuanto a la profesionalización de las fuerzas policiales, destacó el papel de la Universidad de las Fuerzas de Seguridad “vinimos a completar la profesionalización. Un modelo único en el país, donde todos los oficiales salen siendo licenciados en Seguridad”, reforzando el aspecto de la capacitación y el desarrollo de su personal policial.

En el ámbito tecnológico, Passalacqua hizo hincapié en la relevancia de la tecnología para mejorar la seguridad “la tecnología es hoy, sin dudas, la herramienta más importante con la que las fuerzas cuentan para cuidar a los misioneros”. Destacó la implementación de la red de fibra óptica provincial y el sistema de video vigilancia 911 con 2700 cámaras como elementos clave para una respuesta efectiva ante emergencias.

Los resultados obtenidos en materia de seguridad fueron resaltados en “toda esta inversión se traduce en la disminución de tasas de delitos en estos últimos diez años”. Informó sobre reducciones significativas en delitos contra la propiedad, delitos contra las personas y siniestros viales, reflejando el impacto positivo de las políticas implementadas.

Además, aseguró que la puesta en marcha de la Comisaría 21 en Itaembé Guazú de Posadas con un Centro de Moniterio, junto con el uso de la herramienta SOFLEX para comunicación radial, ha permitido un control efectivo de patrullajes y operaciones policiales en Misiones, con más de 500 equipos geolocalizados. Explicó que esto se traduce en una reducción significativa de delitos en los últimos diez años: un 17,71% menos en delitos contra la propiedad, un 13% menos en delitos contra las personas y un 9,45% menos en homicidios.

Asimismo, recalcó que los operativos de control vial han logrado reducir en un 14,5% los siniestros viales y sus víctimas. En cuanto a delitos emergentes, como estafas virtuales, destacó que se han registrado 3.722 denuncias en el año, resolviendo el 85% de los casos. En cuanto a la modernización en seguridad, entre sus medidas incluirá el primer escuadrón de drones del país para la prevención de delitos rurales y narcotráfico, con características técnicas específicas para su tarea. Aseguró que la renovación del parque automotor y moto vehicular ha dejado casi el 80% con menos de 3 años de antigüedad.

En cuanto a la lucha contra el narcotráfico, Passalacqua fue contundente “este flagelo no vamos a permitir que avance en Misiones”. Confirmó la asignación de recursos humanos y tecnológicos para enfrentar esta problemática de manera decidida. Además, resaltó los avances en infraestructura penitenciaria, destacando la Unidad de Salud para inimputables como un ejemplo de tratamiento integral en el sistema penitenciario “es el único lugar en el país donde el tratamiento a las personas que son alojadas allí se realiza de manera conjunta entre el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Penitenciario Provincial”.

Por último, señaló que “quise finalizar este informe hablando de seguridad porque es una palabra que encierra muchas cosas. Buscamos estar seguros desde que salimos del útero materno. Misiones es una tierra sin mal, la tierra de oportunidades, porque estamos seguro de que acá vamos a encontrar la felicidad.”

PASSALACQUA REAFIRMÓ SU POLÍTICA CON LA ENERGÍA RENOVABLE

Passalacqua anunció una nueva etapa en la política energética de Misiones, enfocada en la sostenibilidad ambiental y el desarrollo sostenible. Su discurso resaltó el objetivo de alcanzar el 30% de energía renovable en cuatro años, respaldado por inversiones y políticas inclusivas. Y así promover la eficiencia y el apoyo a las familias más vulnerables.

El discurso marcó el inicio de una nueva etapa en la política energética de Misiones con un fuerte enfoque en la sostenibilidad ambiental y el desarrollo sostenible. Durante su discurso inaugural, destacó la visión de la provincia: “Nuestro objetivo es claro: lograr una matriz económica y energética que garantice la sostenibilidad ambiental”.

En este sentido, se proyecta que “dentro de los próximos 4 años el 30% de la demanda energética de los misioneros sea cubierta por energías renovables”, afirmó el gobernador. Esta ambiciosa meta se respalda con políticas públicas que incorporan “criterios ambientales y de sustentabilidad”, reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.

El compromiso con la energía renovable se materializa en la inversión en “280 nuevas instalaciones orientadas a pequeños productores rurales, ferias francas y sectores más vulnerables”, aseguró Passalacqua. Además, las PyMES misioneras tendrán acceso a una “línea de financiamiento del Fondo de Crédito de Misiones” para implementar mejoras en productividad y ahorro energético.

El gobernador también destacó el apoyo a las cooperativas eléctricas mediante el “Programa de Asistencia a Cooperativas Eléctricas”, con una inversión de “700 millones de pesos provenientes de fondos provinciales” destinados a nuevas obras de infraestructura. “Vamos a continuar con obras de infraestructura eléctrica rural y grandes inversiones para reforzar la distribución energética”, aseguró.

En cuanto a la protección social, Passalacqua reafirmó el compromiso de la provincia con las familias más vulnerables “vamos a continuar realizando aportes con recursos propios para que 120 mil familias reciban la tarifa social provincial de electricidad”. Aseguró que Misiones es la provincia, en el país, que más protege a los usuarios con medidas que protejan su bolsillo. En ello, concluyó esta parte de su discurso enfatizando la importancia de seguir reclamando las regalías pendientes por Salto Grande y Yacyretá, subrayando que estos recursos son fundamentales para impulsar el desarrollo sostenible en Misiones.

PASSALACQUA DESTACÓ EL IMPULSO ECONÓMICO DEL PUERTO DE POSADAS Y EL PARQUE INDUSTRIAL EN SU INFORME LEGISLATIVO

El gobernador destacó que el Puerto de Posadas y el Parque Industrial de la Innovación son elementos clave en el impulso del crecimiento económico y agroindustrial de la región. En este sentido, señaló que el puerto opera la ruta Posadas-Zárate, facilitando la exportación de productos misioneros y correntinos como té, pasta celulosa, madera aserrada y tablones. Además, mencionó que otras 20 empresas de la región han solicitado cotización para utilizar este medio de transporte.

En cuanto al Parque Industrial, Passalacqua informó que actualmente alberga a 29 empresas e instituciones públicas, con otras 6 en proceso de radicación. Destacó el enfoque del parque en el desarrollo tecnológico y de sustentabilidad, con especial atención en el trabajo de startups y pequeñas empresas, lo que brinda oportunidades para generar empleo y promover la innovación en la provincia.

El gobernador enfatizó el compromiso de Misiones con la radicación de industrias sustentables, citando ejemplos como Agro Sustentable, MET Industria, Intacto Welty, Fundación Futuro Verde, Fontana Reciclados y la próxima inauguración de la planta de Kagiva, que producirá pelotas de manera mensual, generando empleo para alrededor de 150 misioneros y misioneras.

Passalacqua concluyó esta parte de su informe reafirmando el compromiso del gobierno provincial con el desarrollo económico sostenible y la creación de empleo en Misiones, destacando el papel estratégico del Puerto de Posadas y el Parque Industrial en la materialización de estos objetivos.

Discurso completo

Muy buenos días a todos. Es un inmenso honor venir a este recinto a cumplir con la demanda constitucional que en su Artículo 116 prescribe el informe anual, dando inicio así a un nuevo período legislativo.

Saludar especialmente a cada uno de los trabajadores en su día; al presidente de la Cámara de Representantes, Dr. Oscar Herrera Ahuad, y a cada uno de los diputados aquí presentes.

A la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dra. Rosanna Venchiarutti, sus ministros, y en ellos, a todo el Poder Judicial. Al vicegobernador, contador Lucas Romero Spinelli, a los intendentes que nos acompañan, a los ministros funcionarios.

A los obispos y pastores, al personal de Cámara, empresarios, a los sindicatos, a los medios de comunicación y a quienes son nuestro autentico sujeto social: la familia misionera.

Como cada año nos encontramos todos en este sacro recinto planteando nuestros mejores ideales para la gente. En especial para los más humildes, para los que más necesitan de la mejor política de la que seamos capaces y de nuestra responsabilidad al gobernar desde el lugar que nos toque.

La situación, casi que es una obviedad decirlo, no está fácil. Pareciera un deja vú encontrarnos con una crisis que a todos nos consta.

Por fortuna, y es una certeza que tengo, vamos a salir de ella porque los misioneros tenemos un ancho en la manga y es nuestra gente y su increíble voluntad de progresar.

La sociedad de a pie necesita vernos tirar del carro a la par, pese a las naturales diferencias políticas que podamos tener.

Este espacio político, la Renovación, que tiene el encargo de gobernar la provincia, no puede hacerse a un lado en nada. Nos salga bien o mal siempre afrontamos, muchas veces en silencio, cada uno de los complejos problemas que hay que resolver.

La cobardía política es inadmisible en estos tiempos, así como las mezquindades, los proyectos personales o el más feroz de nuestros enemigos: la soberbia.

Hace años que vivimos circunstancias muy difíciles. Solamente JUNTOS podremos salir de esta noria histórica y perversa para encaminarnos al éxito. Y no estoy hablando de ningún proyecto político de circunstancia, sino como provincia soberana.

Hoy GOBERNAR ES BUSCAR CONSENSOS Y, SI NO LOS HAY, CREARLOS. Estamos modestamente diciendo que somos un espacio político responsable, inclusivo en opiniones, así como fue su génesis cuando Carlos Rovira invitó a las más diversas corrientes a encontrarnos en un punto en común: mirar solo hacia adelante por el bienestar de nuestro terruño.

Misiones se convirtió así en precursora de lo que Su Santidad bautizó como “la Cultura del Encuentro”. Caminando en un rumbo de paz y tolerancia decidimos trabajar siempre convocando, jamás excluyendo. Tal vez sea por eso que tantos jóvenes se incorporan cada día a este espacio como destacados protagonistas.

La responsabilidad política, la humildad, la sensatez, la concordia y el respeto a las ideas ajenas nos encontrarán construyendo desde el sitio que nos toque. Ni antiguas ni nuevas grietas entrarán a estas geografías. No suman: dividen y hacen daño.

Otra idea que circula por mi mente y quisiera compartir es algo que aprendí en estos últimos tiempos: las personas, el día de los comicios, votan a quien, estiman, las hará más felices. Tan sencillo como eso.

Pero si su candidato “pierde” no significa que deba oponerse a todo. No hay una urna para vencedores y otra para opositores. No es dicotómico. Los candidatos que no ganen elegirán luego su camino: si oponerse sistemáticamente, hacer seguidismo ciego al que ganó o vascular con inteligencia entre lo que le conviene a la familia misionera y lo que no. PRIMERO MISIONES, a no desviarse de ese paradigma jamás.

Es en nombre de aquella responsabilidad a la hora de gobernar que resulta indispensable no entorpecer el camino a un Gobierno nacional que tiene alta legitimidad de origen, como del mismo modo le pedimos con energía a la Nación que respete la voluntad de los misioneros que votaron estas políticas que llevamos adelante.

Tendremos doctrinas y principios propios cada uno, pero aspiramos a que ambos trabajemos en base al respeto mutuo, cooperativamente y con fuertes dosis de federalismo, que serán la llave maestra para el desarrollo.

No vamos a arriar jamás las banderas de las utopías de Andresito, vinimos a intentar construir entre todos un destino colectivo, sin sectarismos, con sentido de justicia y sin anclajes en L’anciene politique.

Colocamos a Misiones como protagonista de la historia y dejamos ya de ser una provincia marginal. Vamos a profundizar la senda de la innovación, la creatividad, la cercanía, intentando ser buenos servidores públicos, haciendo cosas concretas desde un Estado eficiente y moderno, orgullosos de nuestra gente y con el corazón lleno de sueños.

En los próximos minutos, deseo compartir con ustedes nuestros logros y desafíos, sin que esto signifique que nos olvidamos de que quedan muchas cosas por hacer. El mensaje es más bien de optimismo y esperanza.

Además de gobernador soy un ciudadano soy perfectamente consciente de la suba de precios y la inflación. No soy ajeno a los gastos que debemos afrontar día a día.

Sabemos que los salarios provinciales están aún por debajo de esos indicadores pero estamos poniendo nuestro máximo empeño en compensar los más velozmente posible, esa distancia entre los salarios y la variación de precios (inflación).

Reitero: todo en un contexto de baja recaudación por la caída del consumo. Porque cada sueldo de cada docente, enfermero o portero se paga con la recaudación.

Somos solo seis provincias de 24 que tienen menos empleados públicos cada 100 mil habitantes. No tenemos un empleo público pesado.

En marzo tuvimos el peor registro de coparticipación de los últimos 10 años. Nuestros impuestos, como el IVA, viajan a Baires y vuelven transformados en “fondos nacionales”. Enviamos 90 mil millones, vuelven 45. La mitad.

Sumado a la quita del fondo compensador del transporte, que impactó en el bolsillo del trabajador.

En la última medición de la CAME, en estos últimos cuatro meses hubo una retracción del comercio de un 25,5%.

Sumado a estos datos, tenemos la singularidad de vivir en frontera con otros países que dejaron de venir a hacer sus compras debido al incremento de precios entre diciembre y abril.

Pero no es una queja, nosotros seguimos liderando las exportaciones del NEA, comprendiendo al 39,4% del total de la región. Esto nos alienta.

Tenemos un programa fuerte y reconocido como único en el país: Ahora Misiones, con 13 variantes para apoyar el comercio local y cuidar la economía familiar. La semana que viene se suma el Ahora Neumáticos, para comprar lunes y martes hasta en 12 cuotas sin interés. Más del 10% de las ventas minoristas se realizan con estos programas.

Me interesa que se entienda: el porcentaje que no paga el consumidor, mayormente lo paga el Estado y la otra parte el banco como agente financiero.

Por otra parte, Misiones permanece estable con la calificación BB+ de la calificadora Moody´s. Esta calificación sirve de referencia para los inversores, para evaluar los riesgos crediticios que tiene una provincia, que en nuestro caso son bajos por el nivel de endeudamiento.

Igualmente, no tenemos intención de asumir deudas importantes que comprometan las finanzas. No vamos a gastar más de lo que ingresa.

–

Como el misionero es ingenioso y necesita un empujón para arrancar un proyecto, tenemos al Fondo de Crédito de Misiones, que en 7 años participó en el crecimiento de más de 2 mil emprendimientos, superando los 2.500 millones de pesos invertidos.

Este año elevemos a 15 millones el monto máximo de crédito, con un plazo de hasta 60 meses. E incorporamos la Fiduciaria Misiones y la constitución del Fondo de Garantía Público de Misiones (FOGAMI), en colaboración con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), un instrumento financiero para apoyo a los emprendimientos.

Con Lucas, mi compañero de trabajo, el vicegobernador y amigo, diseñamos políticas integrales para atender a distintos sectores de la sociedad. Él lleva adelante, junto a su equipo, distintos programas de innovación que generan empleo joven, con una amplia presencia en todo el territorio.

Por mencionar a algunos, contamos con el Potenciar Misiones y la Escuela de Oficios, que apuntan a dar soluciones a través de capacitaciones con salida laboral.

Misiones participó de la Feria Internacional de Destinos Inteligentes y la Smart City en Curitiba. No sólo aprendimos de intercambios institucionales, sino que expusimos nuestros proyectos de economía del conocimiento, robótica y gobiernos modernos.

El Silicon Misiones es unestra matriz más sólida que nos lleva a ser una provincia start up. Innovación y emprendedurismo se reúnen para apuntar las bases sólidas que nos perfilan como la provincia que más invierte en desarrollo disruptivo.

Como soporte estratégico, Misiones ya cuenta con internet satelital a través de la tecnología de la empresa Starlink, del conocidísimo empresario innovador Elon Musk, siendo nuestro vicepresidente primero de la Cámara el promotor de este gran avance.

Con Starlink vamos a dotar de conectividad a lugares donde no llega la fibra óptica, como parque provinciales, escuelas y centros de salud.

–

En la otra cara de la moneda, reconocemos la pobreza estructural y le hacemos frente con diversas medidas. Un área que coordina de forma estratégica muchos programas es Coordinación de Gabinete, comprendiendo que se debe tener una mirada transversal que englobe las distintas áreas de gobierno para la eficacia.

Si bien estamos por debajo de la media nacional, con los mejores indicadores del NEA, no nos conformamos, sino que seguimos invirtiendo en la atención en los lugares que más se necesita. Acercamos soluciones a través del PAS y con el programa Estamos con Vos, del IPLyC.

Construimos políticas sociales a medida y continuamos con los programas de fortalecimiento familiar, hogares de día, líneas de abordaje y prevención, como la línea 102, y un mercado circular para promover el intercambio y ahorro.

Pondremos en marcha la plataforma CIMS (Centro Integral de Monitoreo Social) para garantizar el acceso a los programas sociales de la provincia, asegurando que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.

–

En el mismo orden reafirmamos el compromiso con los Derechos Humanos, tanto en la protección como en la promoción.

Misiones siempre va a defender la MEMORIA, la VERDAD y la JUSTICIA, garantizando la igualdad de oportunidades y cada uno de los derechos conseguidos por espacios que fueron históricamente minoría vulnerada.

Por nuestra propia historia como sociedad, entendemos que los ejes transversales de gestión van desde la prevención y asistencia a víctimas de trata de personas, con líneas de atención las 24 horas, así como el acompañamiento a nuestros hermanos guaraníes.

Desde la atención sanitaria, aplicamos la Ley de Maternidad Segura con Enfoque Intercultural, a través de la cual, además de la asistencia médica durante el parto y puerperio, se brinda la posibilidad e que entren las parteras de su comunidad, permitiendo el enlace de su cultura con las normativas vigentes y respetando su dignidad.

También promovimos capacitaciones de construcción en seco a la población de hipoacúsicos, para su posterior incorporación como mano de obra calificada en la ejecución de viviendas, por mencionar algunos de los tantos programas que se ocupan de las personas con discapacidad desde una mirada integral.

–

En Misiones nos haremos cargo como corresponde, atendiendo a pacientes oncológicos, hemofílicos, trasplantados, con enfermedad de lupus, fibrosis quística y artritis, que antes eran contemplados en programas nacionales y hoy ya no.

Tenemos un sistema de salud de vanguardia. Como dice un proverbio árabe: aquel que tiene salud, tiene esperanza. Y aquel con esperanza lo tiene todo.

Pero aún más importante es el recurso humano con el que cuenta: los promotores de salud, profesionales, científicos e investigadores comprometidos con asegurar a un acceso a la salud de calidad.

Hemos asumido otra vez, como hace 8 años, en la peor epidemia de dengue en el país. El calentamiento global va extendiendo el hábitat del vector de manera más que preocupante.

El trabajo que desplegamos con esfuerzo compartido entre intendentes, fuerzas de seguridad y ONGs fue exitoso. El infalible de buscar casa por casa a los afectados para garantizar la atención cercana nos valió de estrategia.

Decidimos crear Unidades de Hospitalización Breve (UHB). Esto evitó el desborde de un sistema sanitario público que, como siempre, se mostró sólido.

Pero aún estamos cursando este brote epidémico, por lo que seguimos instando a no bajar la guardia.

Como sabrán, iniciamos el esquema de vacunación en enero, primera provincia en poner a disposición del pueblo de forma gratuita la vacuna Qdenga.

Para completar este esquema, vamos a sumar un espiral natural con materias primas locales, desarrollado por nuestros investigadores, que estarán en el mercado el próximo verano.

Con el uso de la telemedicina, optimizamos la asignación de turnos y la atención médica directa a través de las más de 18 mil video consultas, solo en el primer trimestre del año.

Ahora bien, como donante quisiera hacer hincapié en uno de los íconos de la alta complejidad en salud de nuestra provincia: el Banco de Sangre, Biológicos y Tejidos, que obtiene células madre para trasplantes de médula ósea; y la técnica de Transfusión Autóloga, con recuperación de sangre del propio paciente en cirugías cardíacas.

Junto al Hospital Materno Neonatal se saca sangre del cordón umbilical y la placenta para la obtención de células madre de ese origen, que se estudian y almacenan en Banco Nacional del Hospital Garrahan.

Otro avance de este año es el procesamiento de membrana amniótica obtenida de donaciones de placenta para su uso como parches en cirugías plásticas para la atención de pacientes con quemaduras de piel extensas y parches oftálmicos.

En resumen, sobre este tema: quiero invitar a todo el pueblo misionero a ser donante de sangre, de médula, que se acerquen al Banco de Sangre en el Parque de Salud en Posadas o a los operativos de donación de sangre que recorren la provincia.

Ahora bien, vamos a hablar sobre algunas estadísticas vitales en rangos de países desarrollados. La mortalidad infantil y materna muestran hoy una tasa del 8,3 por cada mil nacidos vivos y de 3,1 por cada diez mil nacidos vivos respectivamente, datos que nos mantienen como la más baja de la región.

Un 72% de la población confía y elige atenderse en nuestros hospitales públicos al momento de parir y un 28% elige el servicio privado.

La tasa de fecundidad y embarazos no intencionales, sobre todo en la adolescencia, disminuyó al 14%, logrando alcanzar la tasa media nacional, cuando hace algunos años estábamos muy por encima.

Un aporte más que haremos para la salud, principalmente para el cuidado de todas las mujeres, son los conocidos como “auto test” para la identificación de enfermedades de transmisión sexual y para la prevención del cáncer de útero.

Firmaremos un convenio de colaboración con el Estado de Río Grande do Sul, el gobernador Eduardo Leite, para implementar estos dispositivos de auto recolección de células cervicales y exámenes de citología líquida.

Otro tema que impacta fuerte nuestra sociedad es el flagelo del suicidio. Hubo 180 suicidios (uno cada dos días) en Misiones en los últimos 12 meses (de abril a abril). Este tema ocupará un lugar central en nuestras gestiones por abordarlo.

Nuestro sistema sanitario cuenta con el RISMi (Red de Información de Salud de Misiones), gran motivo de orgullo. Hoy podemos decir que la territorialidad del RISMi se extiende al 100% de la provincia, en todos los niveles de atención. Más del 98% de los ciudadanos misioneros están empadronados dentro del sistema.

Quiero resaltar que esta herramienta fue diseñada y desarrollada por misioneros y misioneras. Hemos avanzado en un modelo propio, pensado acá, de entrecasa, a sabiendas de lo que vivimos y necesitamos en nuestra provincia.

A través de lo que se denomina “portal del paciente”, las personas tienen acceso a sistema de turnos, resultados de laboratorio, imágenes, pasaporte sanitario, video consultas, su historia clínica, recetas electrónicas, y todos los demás servicios que la salud le ofrece al ciudadano.

En síntesis, nuestra provincia es la única en América Latina en desarrollar en el ámbito público lo que denominamos un verdadero Hospital Digital, perteneciente al paciente y a su alcance en todo el ámbito de la provincia.

Así como la ley del RISMi, contamos con otras herramientas provistas por esta Honorable Cámara, como lo es la Ley del Banco de Leche Materna Humana, que con su reciente adquisición del calentador especial está listo para iniciar su actividad y ser así uno de las 3 más importantes del país.

La Ley XVII N° 181, que garantiza, promueve y efectiviza el derecho de la persona gestante a un duelo respetado y a la atención frente a la muerte gestacional y perinatal.

–

Como ya nos habrán escuchado decir, somos una provincia que invierte en la economía del conocimiento. Tanto la Biofábrica como Misiopharma son dos empresas Sociedad del Estado que se ocupan de llevar adelante las investigaciones y aplicación de tecnologías en proyectos que tienen beneficio directo para nuestra población.

En Biofábrica se continúa sostenidamente la producción de cannabis medicinal para la extracción y formulación de aceite de cannabis con altas concentraciones de cannabinoides, trabajo que complementa Misiopharma.

Actualmente se distribuyen gratuitamente mil frascos de aceite de cannabis medicinal por mes a hospitales y centros de atención primaria de la salud para pacientes con diagnóstico de epilepsia refractaria y otras patologías.

Además, en Biofábrica comercializamos más de un millón de plantas, incluyendo vitroplantas de banano, frutilla y caña de azúcar, kiri, especies ornamentales, plantines de hortalizas, además de frutas tropicales, mandioca, eucaliptus y especies forestales nativas para incorporación en yerbales.

–

Así como el Parque de la Salud y los centros de atención, contamos también con una obra social al servicio de los trabajadores y pasivos, sumando ahora la facilidad de la credencial digital para agilizar las gestiones de los afiliados.

Seguimos insistiendo a la ANSES el pago de la caja provisional que corresponde a nuestros jubilados.

Aprovecho este momento para decirles que se prorrogan hasta el 31 de diciembre de 2024 los regímenes de las ventana jubilatoria y moratoria.

Pusimos en marcha la Oficina Única de Discapacidad, que lleva el nombre “Fernando Rosa” en homenaje a nuestro querido compañero de trabajo, y el Centro de Atención Pediátrica y de Discapacidad Infantil.

Ahora también el IPS cuenta con una dirección de oncología, un departamento de nutrición y uno de salud mental para dar más servicios a nuestros afiliados.

Ampliamos también el servicio de laboratorios. Ahora Jardín América, Puerto Iguazú y Eldorado cuentan con espacios para estos análisis.

–

Como la prevención es un compromiso de todos, conformamos el protocolo de intervención ante situaciones emergentes de consumos problemáticos en el ámbito educativo.

A principio de año, pusimos en funcionamiento el primer gran Centro de Prevención y Asistencia Integral para el Control de las Adicciones, que está abierto a la comunidad y cuenta con una oferta de más de 20 talleres terapéuticos y de formación en oficios. Por eso asumimos la responsabilidad de la puesta en marcha del “Programa de Prevención y Cuidado en el Ámbito Laboral”, acuerdo realizado entre la CGT Regional Misiones, empresas y la SEDRONAR.

Gracias a esta Legislatura y al proyecto del ingeniero Carlos Rovira pusimos en funcionamiento los Centro Modelo de Asistencia y Seguimiento de Niños, Niñas y Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.

–

Como provincia de tradición cooperativista, sabemos que el mutualismo, el trabajo colectivo y el desarrollo sustentable son pilares fundamentales para asegurar que cada entidad emprendedora reciba el apoyo integral del Estado.

El fortalecimiento del comercio electrónico y la digitalización de las PyMES seguirán siendo prioritarios para incrementar la presencia online de los negocios locales y abrir nuevos canales de venta y distribución. A través del programa “PyMES Misiones”, desde la Agencia de Desarrollo Económico de Misiones se promueve la adopción de herramientas digitales y plataformas de e-commerce, brindando asistencia técnica y financiera para la transformación digital de las empresas.

Por mencionar un ejemplo, el programa “Productos Misioneros” estableció un puente sólido entre emprendedores y los mercados nacionales e internacionales, innovando abiertamente la relación entre lo público y lo privado. Hoy se pueden encontrar fácilmente en góndolas de todo el país nuestros productos.

–

A través de políticas activas, vamos a profundizar nuestra presencia en las chacras misioneras, continuando la asistencia técnica y financiera para productores hortícolas comerciales mediante semillas y plantines; en construcción de invernaderos, buenas prácticas agrícolas, riego, hidroponia, y bioinsumos.

En la COPROTÉ hemos logrado acuerdos de precios para iniciar la zafra y actualizaciones permanentes, alcanzando un incremento de precios del 88% en beneficio del sector.

Con bonificación del 20% de la tarifa eléctrica por 6 meses a los secaderos de té y entregas de créditos a bajas tasas a pequeños y medianos secaderos, expandiendo el mercado del té gourmet, seguiremos cerca del productor. Este año realizaremos la segunda edición de la Expo Té, este 24 y 25 de mayo próximo, en el Parque del Conocimiento.

Pusimos en funcionamiento el Centro de Producción y Validación de Tecnología Hortícola en San Vicente, donde estuve antes de ayer en plena cosecha de tomate y realmente es imponente.

Este centro lleva cosechadas más de 100 toneladas de tomates y pimiento, cuenta con 52 invernaderos con tecnología de hidroponia y semi hidroponia con sistema de riego por acopio de agua de lluvia. Además, dispondremos en ese espacio el primer centro de empaque para más de mil toneladas de tomatem además de melón, mamón, morrones, frutillas; ofreciendo el acopio, procesamiento y comercialización de la producción local.

Es importante contarles que queremos aumentar la producción del pomelo congelado, por lo que vamos a otorgar una asistencia financiera a la Cooperativa Citrícola Agroindustrial de Misiones en Alem. En lo que va de este 2024 se procesaron 1.000 toneladas de citrus y reactivarla es un orgullo para la producción del sector.

También estamos desarrollando actividades de promoción de la producción orgánica de yerba mate y té, dando visibilidad al concepto de producto orgánico certificado para nichos de mercado.

En el marco de la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados, entregamos aportes económicos no reintegrables a forestadores, entre ellos los que están comprendidas en planes de nuevas forestaciones, poda, raleos y enriquecimiento de bosques nativos.

Destacamos la implementación del arranque y funcionamiento, mediante la estrategia de Silicon Misiones, del Centro Tecnológico de la Madera Salto Encantado, donde desarrollamos capacitaciones a jóvenes de la región, asistencia técnica a aserraderos del entorno, prestación de servicios de afilado, aserrado y secado de madera.

Realizamos 16 exitosos remates de ganados bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y equinos, los cuales se organizan en conjunto con las diferentes organizaciones ganaderas de la provincia. Y este año planificamos 20 remates más para incrementar la rentabilidad.

El sector bovino tiene stock de casi 400.000 cabezas, representando el 0,7% del stock nacional y aspiramos a crecer.

Nuestro Centro de Reproducción y Genética Aplicada es un jugador esencial para fortalecer la actividad lechera y ovina. Hoy estamos favoreciendo a las cooperativas lecheras y familias productoras con entregas de toros de excelente genética.

La industria frigorífica está representada por 24 mataderos frigoríficos habilitados para faena, demostrando así la importancia para apuntalar a la actividad ganadera.

En cuanto al tabaco, la campaña pasada hemos acopiado más de 18 millones de kilos, proporcionando un sustento vital para 11 mil familias que trabajan arduamente. Es por eso que redoblaremos nuestros esfuerzos para proteger a nuestros productores y garantizar que reciban la compensación justa por su tarea.

Y este año nuestras proyecciones siguen siendo aún más prometedoras, con estimaciones que superan los 12 millones de kilos.

Vemos con agrado el avance de la lucha conseguido ayer en Diputados de Nación, en conjunto con las demás provincias tabacaleras, asociaciones y cooperativas, obteniendo media sanción para que todas las empresas cigarilleras paguen el estampillado lo que corresponde, lo que se verá reflejado en beneficio del pequeño productor misionero.

En cuanto a nuestra yerba mate, el gobierno nacional promovió la desregulación de la producción yerbatera, afectando especialmente a la provincia de Misiones, responsable de más del 90% de la producción primaria. Esto afecta a pequeños productores y favorece la concentración de una cadena agroindustrial.

Vamos a acompañar la solicitud de $505 pesos por kilo de hoja verde puesta en secadero. Es un reclamo válido en pos de dar competitividad al sector primario. Siempre defenderemos al pequeño productor.

Generando un enfoque vanguardista en la región, profundizamos el cuidado del medio ambiente a través de la distribución de bioinsumos, productos de origen orgánico que son una alternativa al uso de agroquímicos sintéticos.

Queremos que el agro sea más sostenible y sustentable a largo plazo. Ya lo decía Rudolf Steiner: “Comer limpio, libre de pesticidas y herbicidas, ayuda a pensar más claro, sin crispación, y facilita el camino para encontrar recursos y alternativas rápidas a los obstáculos de la vida”. El año pasado se entregaron a más de 15.000 productores y este año trabajaremos para alcanzar a 30 mil chacras.

En cuanto a la mandioca, al día de hoy, la provincia cuenta con al menos 50.000 toneladas de raíces plantadas, lo que indica que este 2024 tenemos la capacidad de producir el doble que el 2023.

–

A través de programas de fortalecimiento y con la soberanía alimentaria como lema, vamos a acrecentar campañas para el fomento de hábitos de siembra y guardado de semillas y el trabajo con comunidades originarias.

De la mano con estas medidas, redimensionaremos la función del Mercado Central con más y mejores servicios para que la experiencia de consumidores, transportistas, estibadores y operadores. Tenemos proyectados huertas propias, restaurante, salas de capacitación, planta de reciclado y mayor garantía en seguridad e higiene en el manejo de los alimentos.

–

Misiones cuenta con desarrollo de bienes finales y se destaca en el complejo foresto-industrial argentino; somos la primera productora de rollizos de bosque implantado (42% del país).

En este sector vamos a apuntar al aprovechamiento integral del recurso maderero y la reutilización de subproductos forestales para avanzar en plantas piloto de biorrefinerías y obtener bioproductos y biomateriales; así como también la generación de energía por biomasa.

Además, para avanzar con la complejización de la matriz productiva, vamos a apostar a que la pujante industria metalmecánica siga expandiéndose.

Las familias oleras tendrán una atención especial para una reconversión productiva, otorgando módulos productivos y kits de herramientas, a partir de este mes.

Estamos siguiendo de cerca el apoyo a los emprendedores que iniciaron algún proyecto para sobrellevar mejor la crisis económica a través de un registro de emprendedores. Para ello ponemos a disposición el Programa 360 para potenciar a las PyMES y emprendedores con escala industrial para proveer a las grandes industrias locales, regionales e internacionales.

–

En este mismo sentido, el Puerto de Posadas y el Parque Industrial de la Innovación complementan este ecosistema de instituciones del Estado para diagramar el concepto de crecimiento económico y agroindustrial.

Hoy en día, el puerto opera la ruta Posadas-Zárate, donde 7 empresas de Misiones y Corrientes exportan té, pasta celulosa, madera aserrada y tablones, y otras 20 empresas de la región han solicitado cotización.

Días atrás, nuestro puerto vivió un nuevo hito para consolidarse como polo logístico modelo de la región, al exportar una carga récord de madera al mundo, con más de 80 containers de madera aserrada y chips.

En el Parque Industrial, en la actualidad se encuentran 29 empresas e instituciones públicas radicadas y otras 6 en proceso de radicación, poniendo el acento en el desarrollo tecnológico y de sustentabilidad, orientado al trabajo de las startups y pequeñas empresas, y brindando oportunidades para producir y generar empleo.

En una línea clara con el norte trazado desde esta Cámara de Representantes, apostamos a la radicación de industrias sustentables. Valen como ejemplo, para potenciar la producción amigable con el ambiente:

Agro Sustentable, que fabrica bioinsumos y biofertilizantes.

La industrial MET, que inauguró en nuestra tierra su primera planta en América Latina, produciendo nanopinturas ecológicas reflectantes de energía radiante para techos fríos.

Intacto Welty, que en conjunto con la Red Misionera de Recolección y Valorización de los Aceites Usados comenzó a fabricar biocombustibles a partir de aceites usados.

La radicación de la Fundación Futuro Verde, que ya cuenta con una producción de prendas con denim reciclado a partir de residuos humanos. Complementa esta industria el proyecto Misiones Diseña con capacitaciones en toda la provincia.

La radicación de Fontana Reciclados, dedicados al reciclado de neumáticos para formar nuevos productos derivados de los neumáticos en desuso.

Es un honor para mí, contarles que este año la empresa de origen brasileño Kagiva inaugurará su planta, desde donde producirá 60 mil pelotas mensuales, dando trabajo genuino a alrededor de 150 misioneros y misioneras.

También anticipar que la firma C-Solar, fabricantes y proveedores de todo tipo de soportes para placas solares comenzaron su proceso de radicación; y la empresa de anteojos Dignos, que producirá armazones y ópticas.

Este año comenzó en el PIIP la construcción de la “Manzana Tecnológica” como nuevo centro de innovación de Silicon Misiones, que contendrá también el Centro de Robótica Industrial de Misiones (CRAIM) dotado con la mayor tecnología y recepción inteligente.

–

Cada uno de estos proyectos da cuenta de nuestro cuidado y respeto a la naturaleza, por eso quisiera hacer hincapié en las políticas de conservación ambiental. Somos los protectores de la mayor biodiversidad del país, la provincia con más leyes sancionadas para el cuidado del ambiente. No lo digo solamente yo, lo pueden chequear cuando salgan de acá en el Chat GPT.

Somos reconocidos por nuestra exuberante selva paranaense por todo el país; y ahora también por el propio Vaticano, donde este mes, invitados por el Santo Padre expondremos allí el caso de Misiones como ejemplo de cuidado ambiental.

Con más de un millón y medio de hectáreas de bosque nativo, un tercio de estos bosques está resguardado dentro de nuestro sistema provincial de Áreas Naturales Protegidas.

Por protegerlos, hemos adoptado tecnologías avanzadas, como imágenes satelitales, sensores remotos y drones, para monitorear y gestionar estos valiosos ecosistemas de manera efectiva y que, a su vez, fortalezcan la gran tarea que realizan nuestros guardaparques.

Un ejemplo que da cuenta de la exitosa política de conservación es la evidencia reciente de un ejemplar vivo de águila harpía, que tras 20 años se logró detectar en pleno vuelo en nuestro monte nativo. En términos generales, la presencia de este depredador supremo requiere grandes extensiones de selva bien conservada para vivir.

Uno de los proyectos más ambiciosos que vamos a impulsar este año a través del IMiBio es la creación del Corredor Biológico Internacional entre Brasil y Argentina (Misiones), que abarcará una superficie total de más de 3.000.000 de hectáreas. Un espacio que unirá bosques, parques, reservas, espacios naturales y ciudades. Esta institución es única en el país y los científicos que trabajan son misioneros.

–

Misiones es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático como el aumento de temperaturas, la deforestación en países vecinos y los fenómenos climáticos extremos, como los casos de granizo que tuvimos recientemente.

En el ámbito internacional podemos mencionar tres hitos: continuamos presidiendo la Comisión del Mercosur y Negociaciones Económicas para informar acuerdos de libre comercio. Dos: tuvimos una exitosa participación en la COP28 en Dubai, lo que nos da el énfasis en la equidad en los mercados de carbono. Y tres, se inició el trabajo para la declaración del sitio Ramsar en la cuenca del Urugua-í, en colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo.

Fuimos sede del nacimiento de un acuerdo sin precedentes en la historia de la política ambiental latinoamericana. La Alianza Verde Argentina, una cooperación donde seis Estados Subnacionales afianzamos el compromiso y sentamos las bases para un futuro más sostenible.

Por otro lado, la Banca Verde Sudamericana, con sede en Misiones y respaldada por el excedente de carbono capturado por nuestra selva, promete ser una herramienta revolucionaria para financiar proyectos sostenibles y fomentar la economía verde en la región.

Acompañamos estas acciones macro con medidas de promoción para la economía circular de la vida cotidiana. Construiremos más eco puntos, siguiendo el camino del reciclaje y la gestión efectiva de residuos.

–

Como hace más de veinte años consecutivos, iniciamos un nuevo ciclo lectivo en los tiempos pautados, demostrando una vez más nuestro compromiso, en especial con los colegas docentes y padres, con el sagrado derecho a educarse.

Como acostumbraba a decir Marilú Leverberg: más de 400 mil estudiantes forman la gran familia educativa y eso nos llena de orgullo.

La implementación del modelo disruptivo de la Escuela Secundaria de Innovación ha marcado un antes y un después en la calidad educativa. Ya otras provincias están legislando y ejecutando políticas educativas tomando a Misiones como una exitosa experiencia a replicar, así como en Europa.

Solo dos provincias argentinas participaremos en el Encuentro Educativo de Ampliación de la Jornada Escolar y Lecciones Aprendidas para Reinventar el Aula en América Latina y el Caribe, a realizarse en Croacia el próximo mes. Con la participación en estos espacios, traeremos inversiones internacionales para el fortalecimiento en equipos técnicos y formación, continuando con en el sendero de la innovación.

En el área de matemáticas mejoramos los indicadores en nuestras pruebas “Aprender”, junto con los indicadores del área de lengua, sobre todo en los estudiantes de nivel socioeconómico más vulnerable.

La Escuela de Robótica (que tuvo su origen en este recinto y con los años se fue expandiendo hasta llegar a cada rincón de nuestro territorio) fue la organizadora del Mundial de Robótica. En articulación con el servicio de enseñanza de gestión privada, se alcanzaron 96 institutos que recibieron su box maker. Hoy tenemos más de 50 mil misioneros inscriptos. Basta como ejemplo la Escuela de Robótica de gestión privada que inauguramos junto al vicegobernador anteayer en San Vicente.

Acompañamos estos resultados con la puesta en marcha de más de 100 obras de reparación en escuelas en forma rotativa.

En Misiones, la educación viaja gratis. El Boleto Estatal Estudiantil Gratuito tiene este año más de 330 mil usuarios diarios cuyos pasajes son íntegramente solventados por el Gobierno provincial.

Recuerdo que esto fue una ley de esta Cámara, por iniciativa del diputado Carlos Rovira, convirtiéndonos en la primer provincia del país en brindar este servicio que incluye a estudiantes de universidades nacionales.

Párrafo aparte corresponde al referirnos a la repentina eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente, un complemento del sueldo con más de 20 años de existencia por ley y que corresponde a todas las provincias.

Decidimos no quedarnos en la queja de este retiro de Nación del salario docente que lo absorbimos y creamos el Fondo Provincial de Incentivo Docente (FOPID).

El programa Ahora Escolar, el programa Progresar y los vouchers educativos implementados enhorabuena por Nación acompañan este esquema de fortalecimiento de los jóvenes misioneros.

Así también, incrementamos en un 238% la asignación por hijo y triplicamos este año el monto de ayuda escolar para trabajadores del Estado provincial.

La Copa Robótica de Misiones en el 2024 tendrá 6 fechas a lo largo de toda la provincia.

Este año tendremos el primer concurso de IA aplicado al arte y se plantean 3 concursos más relacionados a la generación de sistemas y programas para ser aplicados en la robótica.

A su vez, estamos llevando adelante distintos programas educativos en torno a las tecnologías transmedia, conservatorios de cine y experiencias de cortometraje en tiempo real y el concurso de cortos del Conozco Misiones. Este año realizaremos también el festival de cine con dispositivos celulares, MovilFest, con un formato digital.

Estamos realizando una fuerte apuesta a la formación en oficios y capacitaciones desde la Universidad Popular, ampliando las sedes permanentes por región para facilitar el acceso a más personas.

Implementaremos un programa de gestión de créditos para respaldar financieramente a nuestros alumnos emprendedores. Durante los próximos 6 meses estaremos comprometidos en seguir de cerca el progreso de cada proyecto, brindando recursos adicionales según sea necesario.

–

Así como la educación nos hace libres, la cultura es y será siempre una piedra basal para construir una sociedad consciente de su identidad y pertenencia. Seguiremos desarrollando las cinco regiones culturales, profesionalizando al sector con capacitaciones como la Diplomatura en Gestión Cultural y buscando profundizar en aquellos aspectos que tiendan a mejorar la calidad de vida de los trabajadores de la cultura.

No quiero dejar pasar la oportunidad, al hablar sobre la cultura, para recordar al inigualable maestro Ramón Ayala. Con sus letras, su poesía, su color de voz y amor por la tierra roja, nos deja un legado tan fuerte. Gracias Ramón por ser EL embajador de Misiones en el mundo entero.

–

Cultura también es cine. Este 15 de mayo se cumplen 10 años de la sanción de una importante en este recinto: la Ley de Promoción Audiovisual de Misiones, siendo Misiones una de las pocas provincias en respaldar esta actividad de manera formal.

Creo que todos saben mi afición por el cine, no solo porque actué en un par de pelis misioneras, sino porque tengo la convicción de que la identidad y la cultura se construye día a día y mucho a través de esas historias que vemos en las pantallas.

Desde las distintas financiaciones del IAAVIM a proyectos audiovisuales se generó empleo formal para 800 familias, entre actores, productores, realizadores, guionistas, vestuaristas, maquilladores, técnicos, emprendimientos relacionados a la gastronomía y la hotelería.

Misiones es la tercera provincia del país donde más se produce cine y se posiciona en la región como un set de filmación que atrae rodajes e inversiones de todo el mundo.

En este año, invertiremos más de 84 millones de pesos a través de distintos programas de fomento, exhibición y líneas comunitarias.

Este año, Misiones apunta a la búsqueda de fondos internacionales y de coproducciones con Paraguay y Brasil. Recorreremos también los municipios con el cinemóvil.

Y para que todo esto suceda, es que vamos a poner a disposición de la comunidad audiovisual el aval del Fondo de Garantía de Misiones, poniendo en marcha un programa para obtener financiamiento privado e internacional por 250 millones de pesos para apoyar proyectos de producción local.

–

Cultura también es Parque del Conocimiento. Este espacio de 16 años de trayectoria difunde la ciencia, el arte y por supuesto la cultura.

Las actividades y eventos tales como “Vacaciones en el Parque”, las charlas y talleres del Observatorio Astronómico, el ciclo “Cine Mandioca”, más los espectadores que eligen el IMAX, las presentaciones de los elencos estables del Parque del Conocimiento (Ballet Clásico, Ballet Folklórico, Patrimonio Regional, Coro y Orquesta, Educación y Extensión Artística), los cursos de la prestigiosa Academia de Ballet de Moscú, las visitas a la Biblioteca Pública de las Misiones, las muestras del Centro de Artes, entre otras, sumaron más de 150 mil visitantes durante el año pasado.

El Parque del Conocimiento se mantuvo como el mayor centro de eventos del norte argentino gracias a su infraestructura, conectividad y estratégica ubicación en la ciudad de Posadas, consolidándose como un actor imprescindible del turismo de eventos y reuniones en la provincia. Se desarrollaron 138 eventos externos de los que participaron 60.000 personas durante el año.

Los trayectos formativos en las artes para niños y jóvenes de la Escuela de Canto Coral, de la Orquesta Juvenil y del Taller de Artes del Fuego continuaron sus actividades con más de 200 alumnos.

–

Como ya saben, me gusta insistir en que el deporte es una escuela de valores. El programa Juegos Deportivos Misioneros es la competencia más federal y misionerista, permitiendo el acceso a niños y jóvenes de 10 a 18 años de cada rincón de la provincia.

Lanzamos la séptima edición del Deporbono, una herramienta que permite generar recursos genuinos a las federaciones, asociaciones y clubes, generando así un total de 200 millones de pesos.

El programa de Escuelas de Iniciación Deportiva, con base en el CePARD, potencia las actividades programadas de iniciación para 1.000 participantes semanales en más de diez disciplinas.

Con la idea clara de que el deporte es un derecho fundamental y un lugar seguro, pusimos énfasis en prevenir la discriminación, el bullying, el maltrato, la violencia y el acoso en el deporte, mediante jornadas de sensibilización y visibilización.

Seguimos consolidando al CePARD como un espacio provincial para potenciar el apoyo hacia el mediano y alto rendimiento. Y no es que solo nosotros veamos al CePARD como algo maravilloso, sino que los seleccionados nacionales y clubes profesionales nos eligen para entrenar. El seleccionado masculino de vóley, por ejemplo, viene a entrenar este mes en nuestra cancha para la clasificación en los Juegos Olímpicos de París.

En junio llega el Campus Nacional de Judo de Cadetes, junto a su entrenadora Paula Pareto, medallista de oro olímpica. Y esto es porque invertimos en equipamiento deportivo de nivel profesional, en el gimnasio de deportes de combate, los tatamis, los colchones olímpicos; nuestro equipo humano.

Queremos que Misiones sea sede de eventos deportivos de magnitud. En pocos días tendremos en Posadas y Montecarlo el mejor nivel mundial de vóley: una selección nacional medallista olímpica que jugará dos amistosos, el 17 y 18 de mayo, y será televisado en vivo por Canal 12. La venta de entradas se agotaron en pocas horas.

Montecarlo también será sede de los torneos nacionales de handball y el mundial femenino de faustball.

–

Por otro lado, seguiremos supervisando los juegos de azar. El agenciero posee un rol clave, por ello estamos fortaleciendo el proceso de tecnificación de las agencias, sumando más recursos para adaptarnos a los tiempos que corren.

Seguimos haciendo hincapié en el juego moderado, las distintas capacitaciones y atenciones para frenar la ludopatía, comprometiéndonos con el juego responsable.

Además, el IPLyC tiene una participación fundamental en cada uno de los programas de incentivo al consumo que trabajamos con las distintas cámaras de comercio de los municipios: Black Friday, El Reventón, Posadas Mágica, por ejemplo.

–

En Misiones el turismo se potencia con alianzas estratégicas entre el sector público y el privado por medio del esfuerzo compartido, permitiendo mejorar la calidad de vida de las más de 30 mil familias misioneras que viven de la actividad.

Incrementamos de 3,5 a 5,8 noches el promedio de estadía y recibimos más de 2 millones de pasajeros en nuestros aeropuertos (Iguazú y Posadas).

Puerto Iguazú cuenta con uno de los principales atractivos de Argentina y un importante desarrollo de infraestructura en el moderno Aeropuerto Internacional.

Asignamos real importancia a este tema al organizar el “III Encuentro de CEOs de Empresas Aerocomerciales Internacionales”, con el objetivo de aumentar la oferta de conectividad sobre todo internacional.

Entendemos que, si la conectividad con el extranjero se concreta, esto se traduce en puestos de trabajos directos para los misioneros. El dinero que trae el turista irá de mano en mano de misioneros y, si llegamos a recuperar la ruta directa a Europa, codiciada por todas las provincias, ese circulante que entra al país será aún mayor.

La promoción turística para llegar a mercados internacionales es un eje fundamental. Es por eso que participamos en la FIT en Buenos Aires, Fitur en Madrid y en la WTM Feria de Viajes y Turismo en Sao Paulo, recientemente.

Esta última, reconocida como la feria más grande de turismo de América Latina, siendo el escenario de inicio de un acuerdo bilateral con el secretario de Turismo, Daniel Scioli; el ministro de Turismo de Sao Paulo, Roberto de Lucena; y de Misiones, con el objetivo de impulsar programas de marketing compartido para aumentar el turismo receptivo.

Una importante herramienta que continúa es el programa “Ahora Viajá por Misiones”, que ofrece hasta 6 cuotas sin intereses más un 5% de reintegro, con el objetivo de acentuar el movimiento regional.

En esta línea, se continuó trabajando en experiencias turísticas sostenibles en la Selva Misionera, como las jornadas nocturnas de astroturismo y la consolidación de un registro de prestadores de actividades turísticas bajo la denominación de Rastro Activo.

Misiones alberga más del 50% de las especies de aves que habitan en la Argentina.

Es decir que quienes estudien a las aves y disfruten de observarlas en su entorno natural tendrán en prácticamente todo el territorio misionero la oportunidad de encontrarse con especies de gran valor.

Por ello, vamos a potenciar aquellas experiencias turísticas que den cuenta de los servicios ecosistémicos y de las especies únicas de nuestra avifauna, para que ornitólogos y aficionados a la observación de aves elijan nuestro territorio para desarrollar este tipo de actividades de bajo impacto ambiental.

En los parques turísticos Salto Encantado, Saltos del Moconá y Temático de la Cruz, avanzamos en la accesibilidad desde una mirada integral con herramientas que puedan mejorar la experiencia de todos los visitantes.

Reconocemos que la gastronomía representa el 30% del consumo de un turista, por ello seguiremos potenciando acciones que jerarquicen el valor de la cocina misionera como patrimonio cultural y servicio turístico.

–

Y para cuidar ésta y otras fuentes de empleo, implementamos tecnologías digitales, programas de capacitaciones, prevención del trabajo infantil y de violencia laboral.

Misiones sigue siendo la provincia del NEA con mayor cantidad de empleo privado, con 111 mil trabajadores privados registrados, siendo superiores en por lo menos más del 36% a cada una de las demás provincias. Estos datos son contundentes: Misiones no es generadora de empleo público, pues posee casi dos trabajadores privados registrados por cada trabajador público provincial.

También Misiones concentra la mayor cantidad de empleos jóvenes del NEA, con el 39% del total de la región, con un crecimiento de 19,2% por encima de la media nacional.

También nos hemos constituido como autoridad de registro de firma digital, permitiendo la emisión gratuita de firmas digitales para personas físicas.

–

En el ámbito de la energía, nuestro objetivo es claro: lograr una matriz económica y energética que garantice la sostenibilidad ambiental, a través de políticas públicas de desarrollo energético que incorporen criterios ambientales y de sustentabilidad, reduciendo nuestra dependencia de combustibles fósiles.

Nuestra meta es ambiciosa: proyectamos que dentro de los próximos 4 años el 30% de la demanda energética de los misioneros sea cubierto por energías renovables, a partir de centrales de generación ubicadas estratégicamente para aprovechar al máximo los recursos energéticos disponibles. A la par, invertimos en 280 nuevas instalaciones orientados a pequeños productores rurales, ferias francas y sectores más vulnerables.

Además, las PyMES misioneras tendrán la oportunidad de acceder a una línea de financiamiento del Fondo de Crédito de Misiones para implementar mejoras en productividad y ahorro energético.

Mediante el Programa de Asistencia a Cooperativas Eléctricas, este año incorporamos 700 millones de pesos provenientes de fondos provinciales para la realización de nuevas obras de infraestructura.

Si bien no voy a entrar en detalle, quiero que sepan que vamos a continuar con las obras de infraestructura eléctrica rural con nuevos tendidos de media tensión y con grandes inversiones para reforzar la distribución energética que asegure la producción y el potencial necesario que requieren los comercios en zonas urbanas.

Y para seguir cuidando el bolsillo de las familias misioneras más vulnerables, vamos a continuar realizando aportes con recursos propios 100% genuinos, para que 120 mil familias reciban la tarifa social provincial de electricidad.

Buscando soluciones creativas, ponemos a disposición el pago con tarjetas de créditos, financiados hasta en 3 cuotas sin interés para consumidores domiciliarios y la vigencia de pago en cuatro cuotas con cheques y tarjetas de créditos sin interés para sectores de la producción. En ambas modalidades, es el Estado quien cubre ese porcentaje de intereses.

Todo este contexto no nos quita l¡” ganas de seguir reclamando a Nación las regalías que nos deben por Salto Grande y Yacyretá.

Para el conjunto de obras de infraestructura que proyectamos para la provincia, los esfuerzos están focalizados en priorizar aquellas obras que se encuentran con importante grado de avance y cuya finalización es de un importante impacto en la sociedad.

Somos una provincia seria y ordenada. Esta seriedad nos permite asumir compromisos, ya sea por mejores caminos para la producción, para sacar la cosecha; porque resuelve necesidades de nuestra vida cotidiana. Básicamente porque la infraestructura constituye la base del desarrollo económico de una provincia.

Es así que nos encontramos con cientos de obras de infraestructuras nacionales hoy paralizadas, que reclamamos y aspiramos a que pronto se reanuden.

Fui en varias ocasiones a Casa Rosada y otras oficinas de organismos nacionales porque, en definitiva, el dinero es siempre de los provincianos y provincianas, algún día habrá que revisar esta situación injusta.

Esto también genera más de 50.000 empleos directos e indirectos en la construcción, tales como plomeros, fleteros y oleros, ferreteros, corralones, vidrieros, electricistas, etc.

A pesar de la paralización que registró la obra pública financiada por fondos nacionales, hemos abierto una agenda de trabajo con el Gobierno nacional para priorizar aquellas obras viales y de infraestructura urbana que están con importante grado de avance, próximas a terminar, que confío irán por el buen camino.

Este año pondremos a disposición de la comunidad de Loreto un moderno centro cívico, en el barrio de las Dolores de Posadas un nuevo centro de atención al vecino, un centro de alto rendimiento para el GOE en Candelaria; la puesta en valor del hospital de Eldorado y de San Vicente; y el paseo recreativo de la ciudad de San Pedro, por mencionar algunas obras.

Continuamos con la construcción de viviendas en San Ignacio y San Pedro, además de la ciclovía que conecta Puerto Iguazú con las Cataratas.

Hicimos innumerables acciones en cada paraje de la provincia en términos de acceso al agua potable. Asimismo, en la localidad de Jardín América, finalizamos con recursos propios la obra de la planta potabilizadora de hormigón armado, en conjunto con la cooperativa; y la obra del nuevo sistema de bombeo de agua cruda de Dos de Mayo.

También de importancia son las obras de la nueva toma de Montecarlo, “II etapa”, y la II etapa del sistema de agua potable de la ciudad de Eldorado.

Es de destacar que las obras antes mencionadas son financiadas enteramente con recursos provinciales.

En cuanto a las obras de parques solares que se desarrollan en conjunto con la Nación, como el Parque Solar Silicon Misiones, Parque Solar Posadas, el Parque Solar Oberá y parque Solar San Javier.

Otras obras de significativa importancia que se estaban realizando con financiamiento de la Nación son el saneamiento del arroyo Itá, brazo oeste; y la obra del saneamiento del arroyo M’botaby, en Oberá, que en la actualidad las encaramos con recursos propios ante el parate de Nación. A la fecha en los tramos intervenidos han mejorado sustancialmente los problemas de escurrimiento que ocurrían anteriormente con las intensas precipitaciones, que hasta costaron vidas humanas.

Idéntica situación de obra parada por Nación y que completaremos nosotros es la conexión Troncal Norte con la red de agua, que soluciona las necesidades de 6.500 familias.

–

Voy a intentar contarles de la mejor manera posible todo el conjunto de acciones tendientes a reducir el déficit habitacional.

Logramos alcanzar 12.500 soluciones habitacionales en los últimos doce meses, a través de distintos programas y convenios.

Ahora bien, sabemos que siempre hace falta un poco más, que hay sectores de la sociedad que todavía esperan una solución.

Queremos llegar a 10 mil soluciones habitacionales más este año. Por eso, no sólo vamos a continuar con los programas, sino que vamos a trabajar en otras tres nuevas líneas de solución, diseñadas en función a la evolución de la sociedad y sus demandas, que están fuertemente enraizadas en la recuperación del empleo estratégico de la industria de la construcción y todos los empleos indirectos que se ven afectados. Estas líneas son:

1. Cancelación Anticipada: si ya tenés una vivienda del IPRODHA, vas a poder realizar pagos extraordinarios de cuotas pendientes de tu respectivo plan, obteniendo beneficios de descuentos especiales.

2. El Programa de Aceleración de Terminación de Viviendas en Ejecución: si estás inscripto en el IPRODHA, ya fuiste seleccionado en una convocatoria y tenés la condición de “apto”, podés inscribirte para hacer pagos extraordinarios, adelantando parte del capital en cuotas; y, de esta manera, adelantar el tiempo de entrega para recibir antes de lo pactado tu casa.

3. Licitación para la Adquisición de una Vivienda: si estás inscripto en el IPRODHA o todavía no te inscribiste, y tenés algunos ahorros o podés vender tu moto o un auto para invertir, esta opción es para licitar una vivienda con fecha de entrega programada.

Todas estas nuevas líneas de acción son complementarias a los demás programas, no deja sin efecto los procesos de sorteos de preadjudicación y ubicación vigentes. Se encuentran en elaboración y confección para su pronta implementación. Durante las siguientes semanas, vamos a ir agregando más información sobre este tema.

Cada programa tendrá su cupo, así como los cupos que actualmente existen para familias monoparentales, para familias con y sin hijos, para personas con discapacidad, para personas que tienen familiares a cargo.

Y debo aclarar que, gran parte del mérito de estas propuestas, es de mis amigos albañiles, que hoy están transitando un momento muy duro pero que aun así no bajan los brazos, un claro ejemplo de la estirpe misionera.

Otro hecho importante es que vamos a relanzar el Plan Techo. La idea es alcanzar 6.000 soluciones habitacionales en los próximos 12 meses.

Y para concluir el espacio dedicado al acceso de la vivienda, quiero contarles que con las nuevas de líneas de créditos hipotecarios que están surgiendo en el mercado, promoveremos la asociación con los bancos participantes para líneas de créditos de viviendas de madera situado en el Parque Industrial, a través de la reactivación de la Fábrica de Casas de Madera de alta tecnología alemana y de aquellas empresas que deseen participar y cumplan con las normas de calidad exigidas para este tipo de construcciones.

–

En otro orden de inversiones, la red vial de Misiones será muy grande para estos nuevos tiempos, financiada tanto por fondos públicos provinciales como por acuerdos con el Estado nacional.

Ejemplos de esto son el progreso en la ruta provincial Nº 2 y la autovía entre Garupá y San José. Son testamentos de nuestra visión para mejorar la conectividad en zonas claves. Pavimentamos miles de cuadras urbanas, colocamos iluminaciones de mayor tecnología y empedrados.

Tenemos ya en marcha un plan integral vial que consta de 4 aristas:

Los programas Mejores Rutas y el Rutas Productivas, que comprenden bacheo asfáltico y mejoramiento de caminos terrados.

El programa 4 Mil Esquinas, para demarcar las restricciones de estacionamiento y de sendas peatonales que hacen a la seguridad vial en puntos de alto tráfico de nuestras ciudades.

Y el programa ya conocido como 100 Puentes, donde vamos a dinamizar el esfuerzo, poniendo foco en el acceso seguro sobre los cursos de agua que unen comunidades. Entre ellos, se harán el puente arroyo Santa María; puente peatonal A° Samambaya; puente A° Itacaruaré Chico, Paraje La Invernada Chica; puente A° Capioví San Cayetano; Puente A° Pomar, por avenida Fundador de Eldorado; puente de Mártires y puente Victoria-9 de Julio, entre otros.

También vamos a entregar, a partir de agosto, 30 máquinas como retroexcavadoras, camiones de basura, compactadoras y topadoras, de forma financiada, a municipios que se esfuerzan en sostener a nuestros colonos.

Continuaremos golpeando cada puerta del poder central necesaria, como ya lo estamos haciendo, para gestionar las obras, los financiamientos adeudados y los compromisos asumidos.

–

Para garantizar el abastecimiento de agua potable y saneamiento, realizamos más de 40 intervenciones de infraestructura que consisten en perforación o captación superficial; almacenamiento con tanques elevados o tanques de reserva sobre estructuras metálicas; impulsiones, redes de distribución y colectora, acercando soluciones así a más de 10 mil familias.

Este 2024 vamos a continuar con el abastecimiento de agua, en la medida de lo posible, en un gran número de parajes, picadas y comunidades originarias. Merece mención también la importante obra de desagüe cloacal que estamos llevando adelante en la ciudad de Aristóbulo del Valle.

En ese sentido, tenemos en marcha un plan de recuperación y conservación de vertientes que abastecerán a la población rural que no cuenta con acceso al agua potable, gestionando de manera óptima las aguas subterráneas.

En Oberá, avanza una mesa de trabajo junto a la CELO y la municipalidad para la concreción y monitoreo de obras de expansión del agua potable para el acceso de nuevos usuarios de los barrios San Miguel y San José.

En Eldorado, se encuentra en ejecución la ampliación de la capacidad de impulsión de abastecimiento de agua cruda desde el Barrio Puerto Pinares a la Planta de Tratamiento de Agua Potable.

Llevamos a cabo inspecciones de controles de calidad gratuitos ante posibles contaminaciones de tanques y reservorios de agua de los usuarios. También, implementamos la entrega de kits potabilizadores para aguas recuperadas, a fin de garantizar la inocuidad en el consumo domiciliario.

–

En otro orden, el programa Mi Título y el plan de mensuras son dos herramientas al servicio de los misioneros, a los que pondremos especial atención para de a poco ponernos al día con la gran demanda de regularización dominial,

Desde que iniciamos Mi Título, entregamos 34 mil soluciones de tierra y en lo que va de este año entregamos más de 60 títulos, brindando soluciones principalmente a colonos de la zona centro y sur. El patio de Don Weihler, en Caa Yarí, fue el lugar donde nos encontramos con muchas familias agricultoras para este fin. En los próximos meses vamos a dar soluciones que implican la titularidad, posesión y/o tenencia de tierras a más de mil familias.

Para concluir con los informes de gestión, voy a hablarles de nuestra política en materia de seguridad integral.

La policía de proximidad como norte viene siendo en estos años nuestro objetivo. En definitiva: una policía cerca de la gente.

Para esto iniciamos una transformación desde la misma raíz. Con la Universidad de las Fuerzas de Seguridad vinimos a completar la profesionalización. Un modelo único en el país, donde todos los oficiales salen siendo licenciados en Seguridad.

La tecnología es hoy, sin dudas, la herramienta más importante con la que las fuerzas cuentan para cuidar a los misioneros.

La red de fibra óptica provincial trazada por Marandú nos permitió desplegar a lo largo de todo nuestro territorio el sistema de video vigilancia 911.

Actualmente contamos con 2.700 cámaras, todas ellas interconectadas al recientemente inaugurado Centro Integral de Operaciones 911, en la ciudad de Posadas, el cual es el más avanzado de la región.

La semana que viene pondremos en funcionamiento la Comisaría 21, en el barrio Itaembé Guazú de Posadas, donde también funcionará un centro de monitoreo.

Con la incorporación de la herramienta SOFLEX, que nos permite la interacción de los agentes policiales a través de la comunicación radial (con de más de 500 equipos), tenemos acceso al control y seguimiento de los patrullajes y operaciones policiales en toda la provincia, debido a que se encuentran geolocalizados.

Toda esta inversión se traduce en la disminución de tasas de delitos en estos últimos diez años. En lo que respecta a delitos contra la propiedad, que son los hurtos, robos, robos calificados, arrebatos, hay una reducción del 17,71%.

Delitos contra las personas, como lesiones, hubo un descenso del 13%; y de homicidios, el 9,45%.

Y en siniestros viales, con operativos de control vial en ruta, se ha logrado una merma del 14,5% de víctimas y siniestros.

Tres grandes temas que nos involucran de alguna manera y que hoy podemos tener esa certeza de que las decisiones políticas de protección son exitosas.

Una nueva modalidad de delito que amenaza a nuestra sociedad son las conocidas estafas virtuales. La cantidad más frecuente de ciberataques responden a estafas virtuales (phishing, carding, stalking entre otras).

La franja etaria de la población mayormente expuesta es aquella de edad media y en menor medida los adultos mayores.

En lo que va del año, se han registrado 3.722 denuncias formales en toda la provincia, un promedio de más de 15 por día. Hemos resuelto un 85% de los casos denunciados y aún se trabaja en los restantes.

Consecuente a esta etapa de modernización en seguridad, vamos a poner en funcionamiento el primer escuadrón de drones del país de uso militar para prevención de delitos rurales y narcotráfico, los cuales ya se encuentran en la provincia.

Tienen características técnicas propias para las tareas que van a realizar: cámaras térmicas, cámaras adicionales de alta definición, una altura de operación de 7 mil metros, velocidad más de 80 km. Por hora y soportan temperaturas extremas.

La renovación periódica del parque automotor y moto vehicular es permanente, contando la provincia actualmente con casi el 80% de su parque con una antigüedad menor a 3 años.

Tenemos como objetivo hacer énfasis en la protección en zonas rurales, que los policías estén más cerca del colono. En función a esto, tenemos proyectada la creación de la División Policial Rural en Fracrán, Fachinal, San José, Apóstoles y San Ignacio.

La lucha contra el narcotráfico fue la decisión más importante que tomamos cuando iniciamos esta etapa, este flagelo no vamos a permitir que avance en Misiones. Seguiremos destinando todos nuestros recursos humanos y tecnológicos para enfrentar a este enemigo.

Por último, pero no menos importante, en materia penitenciaria pusimos al servicio de la Justicia la Unidad de Salud para inimputables, una verdadera defensa a los derechos humanos, el único lugar en el país donde el tratamiento a las personas que son alojadas allí se realiza de manera conjunta entre el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Penitenciario Provincial, brindando un tratamiento integral a estas patologías.

Quise finalizar este informe hablando de seguridad porque es una palabra que encierra muchas cosas. Buscamos estar seguros desde que salimos del útero materno. Misiones es una tierra sin mal, la tierra de oportunidades, porque estamos seguro de que acá vamos a encontrar la felicidad.

Señores diputados y diputadas, parezco el gran Miguel de Unamuno al citarlo: “Como decíamos ayer”, ya que siento la misma intensa emoción que hace 4 años.

Les invito a que sigamos trabajando en estos nuevos tiempos que estamos viviendo, sin arribismos ni vanidades, con respeto.

Si nos desviamos, señálennos.

Los representantes electos para este periodo no somos dueños de nada, pero tenemos la inmensa y hermosa responsabilidad de dar respuestas concretas a la gente y para eso hay que prepararse, hacer territorio, escuchar, ser recatado, auténticamente cercano, sentir lo que que siente el otro, tener ansias de mejorar la realidad, comprometerse.

Para eso hemos sido convocados.

Poco serio hubiese sido si hoy venía acá a decirles que todo está perfecto y que vivimos en el mejor de los mundos.

No es así, somos realistas. Acertamos y erramos. Quedan muchas soluciones pendientes y tareas por hacer. Y no vamos a mentirles a quienes nos confiaron su voto.

Estuvimos y estaremos siempre al lado de ustedes, querido pueblo misionero. Con la mochila llena de esperanzas y de anhelos. Siempre positivos.

También, quiero decirles un enorme GRACIAS a todos mis compañeros de trabajo. Y muy en especial al conductor de la Renovación, el ingeniero Carlos Rovira, por guiarme y guiarnos con una generosidad que jamás vi en mi historia política hacia un Norte claro.

Al salir de este recinto, nos iremos con las pilas cargadas para continuar trabajando en las tareas que nos quedan pendientes.

Por último, un tributo particular a todos los legisladores por ayudarnos a gobernar cada día un poco mejor.

Gracias por haberme escuchado.

Un abrazo a todos. Bendiciones y feliz Día del Trabajador.