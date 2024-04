Supermercadista dice que las ventas bajaron un 20% y «se nota» que los consumidores recorren comercios buscando mejores precios

El supermercadista Nelson Lukoski dijo en declaraciones al programa Cadena de Noticias, de la señal C6Digital, que «hace rato que la gente no compra el pollo entero sino el muslo porque la diferencia de precios es bastante importante».

Señaló que el kilogramo de muslo oscila entre 2.000/2.200 pesos y un kilo de pollo ronda los 2.800 8/ 3.000 pesos. «Es grande la diferencia y el uso que se le da al pollo entero es más para los que tienen parrillas» y lo preparan para la venta, apuntó.

Lukoski indicó que el pollo subió en marzo un 20 – 25 por ciento. «Hubo una retracción y calculamos que va a bajar. La carne de vaca subió un 6 por ciento en lo que va de abril pero el pollo sigue siendo caro», remarcó.

En tanto, explicó la suba es estacional y agregó que en abril recibieron las listas de mercaderías «de las casas nada más que un 5 por ciento de aumento, casos puntuales como la yerba la lista fue de los primeros días de febrero, hay otros productos como el azúcar cuyo precio vino a la baja, de un 30-40 por ciento, ahora parece que se va a estabilizar porque viene la zafra nueva».

Además, Lukoski reveló que una empresa misionera comenzó a importar papel higiénico de Brasil y también cooperativas están introduciendo almidón desde el Paraguay.

El comerciante aseguró que hubo una retracción en las compras en los últimos meses. «El pollo siempre fue una opción para abaratar costos de la canasta. Hoy el consumidor está marcando que si el precio no le gusta busca otras opciones, eso se está notando mucho. También se observa para otros productos», puntualizó.

Seguidamente mencionó el caso de algunos productos que cuando se produjo la devaluación en diciembre, del 45 por ciento, subieron su precio alrededor del 100 por ciento y otros hasta el 150 por ciento, como artículos de limpieza, perfumería y galletitas de firmas reconocidas. «Hace un mes comenzaron con las ofertas, las bonificaciones para que uno los pueda trasladar al consumidor. Y así con otras mercaderías», subrayó.

Respecto a los lácteos, observó que no dejaron de subir en febrero y marzo. «Vamos a ver qué pasa. Pasamos una Semana Santa con un almidón barato pero con un queso caro», recordó.

«Hay que darle un poco más de tiempo» a Milei

Al hacer referencia a la realidad económica argentina en general, Lukoski expresó que a diferencia de la crisis del 2001 «que prácticamente me dejó en la calle», ahora están preparados de otra manera pero «ya hace dos años que veníamos trabajando de una manera que no se podia venir trabajando con una inflación mensual permanente que no solo perjudica al consumidor sino también al comerciante porque tiene que contar con un buen stock para el caso de una hiperinflación».

«Siempre vamos a apostar a la estabilidad y que la inflación sea lo menos posible. Yo creo que (al presidente Javier Milei y sus medidas) tenemos que darle un poco de tiempo», afirmó. Añadió que la actividad comercial plena comienza a partir de mayo hasta fin de año.

Para Lukoski «acá la que está afectada es la gente que está sin trabajo, como el sector de la construcción. Hay muchas cosas que no se acomodaron, la gente que vive de changas y nos viene a comprar no la está pasando bien y no hay respuestas todavía para ese sector».

Carne vacuna, expectativas

Luego abordó el tema del precio de la carne vacuna. Sostuvo que la semana pasada el novillo tuvo un aumento del 6 por ciento. «Vamos a ver qué pasa durante este mes porque el tema de las exportaciones estuvo afectando al novillo y desde nuestro punto de vista decimos que no puede seguir aumento. Aumentó el consumo de la carne de vaca, porque es un corte más barato, un 20 por ciento más económico que el del novillo», precisó.

Finalmente, Lukoski señaló que hay productos que están entrando desde el Paraguay «pero respecto a la carne siempre hubo un contro del SENASA. No creo que afecte mucho acá».

Según informó, el precio del huevo hubo un aumento en el precio inicial pero hace dos semanas está frenado. «Esperemos que vuelva a bajar. Subió un 30 por ciento durante febrero y marzo», subrayó.