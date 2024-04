Puerto Esperanza: contención e inclusión a través del Futsal

Puerto Esperanza vivió un fin de semana marcado por el deporte ya que en tanto en el polideportivo Gustavo Hardmeier , como en el “Carlos Ortigoza”, se llevó a cabo el torneo de fútsal femenino “Juliana Gómez” en dos jornadas marcadas por la pasión y la emoción.

El evento contó con el acompañamiento del ejecutivo municipal y fue organizado por la fundación que lleva el nombre de Juliana, una futbolista apasionada por el fútbol que perdió la vida en un fatídico incidente Vial. Luego de esto, lejos de ser consumida por el dolor, su madre Marisa comenzó con este proyecto que impulsa la práctica del fútbol femenino en todo el país.

La doble jornada comenzó el sábado y contó con equipos de las categorías sub 14 y sub 16 que llegaron desde distintos puntos de la provincia, el domingo en tanto, fue el momento de la premiación, consagrándose en la categoría sub 14 el club Lapachillo de la localidad de Wanda y en la categoría sub 16 Piray FC de la localidad de Puerto Piray.

“Más allá de la competencia deportiva, que en este caso es anecdótica, es importante destacar la convivencia y la relación entre las niñas que participaron, compartiendo la estadía, desayuno, almuerzos, cena y momentos en común” destacaron desde Secretaría de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Puerto Esperanza.