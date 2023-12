«No hay un solo elemento objetivo que vincule a Rita Cervantes con el hecho», alegó la defensa y pidió la absolución de la acusada

«No existen pruebas materiales en contra de Rita Cervantes», fue lo primero que planteó la defensa en la declaración de la abogada Luciana Sommer.

En el inicio de la exposición de la defensa que comparte con Karen Dalila Rodríguez De Olivera, la abogada Sommer analizó seguidamente su alegato ante los integrantes del Tribunal Penal Oral N° 2.

Al insistir en que no hay elementos objetivos que la vinculen a Cervantes Martínez con el hecho del que se le acusa, de agredir con cuchillo a su hija recién nacida quien luego fue abandonada en la zona de la costanera oeste de Posadas, donde fue hallada en el interior de una bolsa de consorcio por un runner que realizaba su trayecto por esa zona, entre la avenida Chacabuco y Blas Parera.

El Tribunal Penal Oral 2 está integrado por los jueces César Yaya (presidente), Gregorio Busse y Carlos Jorge Giménez mientras que el representante del Ministerio Público es el fiscal Vladimir Glinka, quien al término de su alegato (Ver Nota relacionada) solicitó la pena de siete años de prisión más la accesoria de costas.

En su exposición, Sommer sostuvo que en la búsqueda de rastros de sangre se obtuvo «sangre de O., en ella y de Rita, en ella. No hay sangre de Rita en la bebé y no hay sangre de la bebé en Rita». «No hay huellas, obra en el expediente el cuchillo, la pequeña hoja en realidad, el arma con el que se efectuaron las lesiones, noy hay huellas de Rita. No hay ningún material que la vincule a Rita con ese elemento», insistió.

La defensa luego hizo referencia a la presencia de supuestos testigos. «No hay. La única persona que estuvo cerca del lugar donde la bebé fue encontrada, ahora sabemos el lugar del hecho, el señor Penayo (el runner) no vio a nadie cuando iba corriendo hacia el lugar donde encontró a la bebé, no vio a nadie mientras la levantaba, no vio a nadie cuando volvía. No es testigo», insistió.

En tanto, señaló que tampoco lo observado en las cámaras de video «no es prueba de nada».

Seguidamente, Sommer explicó por qué llegaba a esa conclusión. Entre los motivos, «la actitud corporal» de las personas citadas como testigos.

Para la defensa, lo expuesto previamente por el Fiscal Glinka en su alegato «son todas inconsistencias».

«Esta defensa se preocupó que los testigos vinieran a declarar tranquilos. Son todas personas interesadas en que quieren lo mejor para ambos», afirmó al tratar de contraarrestar las consideraciones del Fiscal respecto a quienes se presentaron a declarar favorablemente para su clienta.

Sommer respondió así a lo que el Fiscal consideró, que todos esos testigos «armaron un relato lo mejor posible». «Si se organizó un plan de encubrimiento, por qué las inconsistencias» que marcó, preguntó ante el TPO 2.

Para la abogada, lo único que querían esas personas allegadas a la acusada era encontrar a Rita.

También hizo referencia a que se puso en duda la notoriedad del embarazo. «Un vecino recuerda que no vio que tuviera panza», agregó.

Destacó también que el relato de Rita fue coincidente aquí con su declaración anterior. (Ver Nota Relacionada)

Sommer abordó posteriormente otras cuestiones vinculadas al proceso de la desaparición y aparición de su defendida. Y las circunstancias que rodearon el hecho ocurrido en septiembre de 2020, en plena pandemia por el coronavirus.