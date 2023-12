Juicio a Rita: al pedir una pena de siete años, el Fiscal marcó en su alegato puntos contradictorios de testigos y dijo que la acusada «no tuvo un brote psicótico»

El Ministerio Público Fiscal a cargo de Vladimir Glinka desgranó en su alegato en el juicio contra Rita Marianela Cervantes Martínez (31) lo que consideró situaciones marcadas de contradicciones de los testigos que pasaron por el estrado del Tribunal Penal Oral N° 2, de Posadas. Además, dijo que la acusada actuó en consecuencia por propia decisión. Tras su exposición pidió la condena a siete años, perforando el mínimo de penas, por encuadrar el caso en «homicidio calificado en grado de tentativa agravado por el vínculo» más la accesoria de costas.

Juicio a Rita: dramático relato de la joven madre

El Tribunal Penal Oral 2 está integrado por los jueces César Yaya (presidente), Gregorio Busse y Carlos Jorge Giménez

Cervantes Martínez está privada de la libertad desde hace tres años y tres meses.

Según el Fiscal, la mujer no tuvo «un brote psicótico». Además, consideró que no cree que se vuelva a dar un caso de estas caratecteristicas.

«Todos vimos el arrepentimiento de la imputada», dijo en otro momento de su alegato para agregar que esta impresión «no le quita mérito a lo que pasó». «Es la primera vez que yo veo algo así», afirmó.

Para Glinka, esta secuencia de hechos «que se fue generando en la cabeza de Rita empieza ya en un contexto de encierro, la pandemia». «Imposible escindir esto, no pasó por la pandemia, pero se dio en ese contexto», insistió.

Según el Fiscal, «es cierto que ella tuvo conciencia del embarazo ya cerca del parto». «Debe ser difícil esa situación pero no justifica no tener panza (de embarazada) a realizar este hecho. Tiene que ser tenido en cuenta», observó inmediatamente.

El representante del Ministerio Público Fiscal estimó pertinente tener en cuenta la personalidad de Rita, «una persona introvertida, que siempre le costó contar las cosas. Era cerrada». «En ningun punto estoy tocando la estabilidad mental para tomar la decisión» de cometer el hecho del que se la acusa, aseveró.

Posteriormente, mencionó lo que le sucedió a la mujer una vez que ingresa al sistema judicial. «Le pasa un montón de cosas, que es irreversible. Lo que le pasó a Rita es reprochable desde todo punto de vista. No debe suceder», manifestó.

Hacia el final, Glinka comentó que «es cierto que no encontré a nadie que hable mal de ella.Fui al colegio donde fue y están todos impactados. No pueden creer que haya pasado esto», afirmó.

«Qué queremos marcar, pidiendo una condena a Rita. Yo no tengo dudas de lo que pasó acá, la calificación es innegociable. No se trata de que haya una pena que yo pueda no estar de acuerdo y vea la forma de arreglar la calificación que me proponga una escala penal aceptable a los fines que yo quiero, eso está mal», puntualizó.

El Fiscal reiteró que Cervantes Martíinez «tiene que tener la condena que corresponde por el hecho cometido».