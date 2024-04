Más de 1,5 millones de personas no tienen acceso a agua, gas y cloaca

Durante el segundo semestre de 2023, unas 15.060 millones de personas (51%), que componen unos 4.577 millones de hogares (2,2%) no tuvieron acceso a alguno de los tres servicios públicos, compuestos por agua corriente, gas de red y cloacas. En tanto, unas 14.450 millones (49%) de personas si acceden a los tres servicios y componen unas 5.461 millones de hogares (54,4%).

Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) en su informe titulado “Indicadores de condiciones de vida de los hogares en 31 aglomerados urbanos”, que publicó este jueves, y desde donde también surge que el 60,2% de los hogares son propietarios de la vivienda y del terreno, mientras que el 6,4% de los hogares son propietarios de la vivienda solamente. Por su parte, el 22,0% de los hogares son inquilinos. Dentro de la categoría de ocupantes que aquí se presenta, se incluyen aquellos ocupantes por pago de impuestos o expensas, los ocupantes gratuitos con permiso y los ocupantes de hecho (sin permiso); en conjunto, representan el 9,5% del total de hogares.

Además, 1.218 millones de personas (4,1%), que componen 222.222 hogares (2,2%), vive en hacinamiento crítico mientras que unas 28.284 millones (95,9%) vive sin hacinamiento y componen unos 9.814 millones de hogares (87,8%).

En tanto, también se observa que unas 2.390 millones de personas (8,1%) viven en zonas inundables, en 679.000 hogares (6,8%) mientras que unas 1.658 millones habitan cerca de basurales (5,6%), las cuales componen unos 482.000 (4,8%) de hogares.

Por otro lado, al observar el “saneamiento” que poseen los hogares, el estudio muestra que unos 1.264 hogares (12,6%), donde viven 4.438 millones de personas, tienen condiciones inadecuadas mientras que unos 8.775 millones (87,4%) de los hogares, donde habitan 25.072 millones (85%) de las personas, presenta condiciones adecuadas.

“Se definen como hogares con saneamiento inadecuado aquellos que tienen al menos una de estas características: a) no poseen baño, b) poseen el baño fuera del terreno, c) comparten el baño con otros hogares, d) el desagüe del baño no está conectado a la red pública (cloaca) ni tampoco a cámara séptica, o e) el baño no tiene descarga de agua“, resalta el informe.

Cobertura médica de la población

Del informe, se desprende que en los últimos seis meses de 2023, el 67,5% de las personas cuenta con obra social, prepaga, mutual o servicio de emergencia, mientras que el 32,4% solo posee cobertura médica a través del sistema público, lo que equivale a 9.551.000 personas.

Segmentado por sexo, las mujeres representan la mayor cantidad de personas con cobertura médica privada con el 68,6% mientras que los hombres tienen un 66,3% con esta cobertura.

En este sentido, será interesante tras el fuerte aumento de las prepagas saber en el primer trimestre de 2024 observar la cantidad de personas que se atendieron en el sistema público y migraron desde la cobertura privada.