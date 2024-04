Misiones ratifica el camino elegido, sin alardes, con efectividades

Misiones continúa desplegando acciones destinadas a paliar los graves desaciertos de la política nacional en procura de sostener los logros alcanzados para su sociedad y, al mismo tiempo, continuar con el sendero emprendido para mantener el nivel de crecimiento e impulsarlo a mayores alcances.

La grave crisis nacional que opera de ineludible contexto ha llevado además al gobierno provincial a ratificar las políticas públicas que le han permitido alcanzar tales metas y por las que demandan los actores de la economía regional seriamente preocupados por el presente y el futuro inmediato. El presidente del Frente Renovador en el gobierno, el hoy diputado Carlos Rovira, se ha reunido con invitados especiales ante quienes reflexionó acerca de la realidad nacional y cómo Misiones habrá de enfrentar esta nueva coyuntura de liberación del mercado, que al ser más profunda que la vivida en la gestión del presidente Mauricio Macri no hace sino pretender un retroceso en todas las variables económicas y sociales.

Y si bien se mira cuanto ha trascendido de aquella reunión puso en evidencia que Rovira ha vuelto a plantear cuanto lo ha distinguido como líder político de reconocimiento nacional: la política se arregla con política y los problemas se resuelven ideando soluciones nuevas, abandonando las viejas recetas. Es más, escapando a todo encasillamiento o dogmatismo. Acaso por eso habla de que la Renovación seguirá siendo cada vez más Neo.

No fueron las únicas definiciones conocidas en la semana que acaba de concluir. Quien lo sucede en la presidencia de la Cámara de Representantes, el ex gobernador Oscar Herrera Ahuad, también ha ratificado las políticas públicas de Misiones, en una entrevista concedida al periodista Jorge Kurrle, director de C6Digital.

«El Estado es el primer actor y no puede retirarse de la salud, la educación y la economía», fue una de sus definiciones y tiene que ver con la centralidad de estos más de veinte años de gestión renovadora, cuando le fue posible a Misiones abandonar aquella denigrante condición de provincia periférica para pasar a ser la octava economía del país, una ubicación mantenida a pesar de los avatares de las políticas nacionales. Logrando asimismo un equilibrio fiscal que bien podría servir de ejemplo de cómo gestionar sin afectar a la sociedad, sino, por el contrario, potenciándola, beneficiándola.

De hecho, la política sanitaria fue un ejemplo –sigue siéndolo- a nivel país y regional. Los avances en materia de educación disruptiva, otro tanto. En economía, igualmente. No sólo con los programas Ahora, surgidos justamente para enfrentar la liberación del mercado operada en el macrismo que reavivó las asimetrías regionales con Paraguay y Brasil (como pugnan por reaparecer en este presente). Sino también con intervenciones del Estado para orientar créditos –asistiendo con tasas blandas- o crear institutos como el Provincial Forestal para posibilitar precios rentables para la materia prima, al tiempo que se acompaña el crecimiento de las pymes y las mini pymes del sector foresto industrial, una de las sólidas patas de la economía regional.

Es dable advertir que los últimos precios se acordaron por unanimidad en el directorio del Instituto Forestal Provincial (Infopro), una experiencia que bien podría servir de espejo para la actividad yerbatera que se pretende a la deriva desde el gobierno del presidente Javier Milei y las grandes empresas misioneras y correntinas. El gobernador Hugo Passalacqua, de su parte, sumó la voz de Misiones a la de Salta en el reclamo de las provincias tabacaleras ante nuevo intento de mellar el Fondo Especial del Tabaco (FET).

No es de extrañar, entonces, que ante la crisis las cámaras empresariales recurran al Gobierno de Misiones, a través del ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, en busca de asistencia para paliar los efectos erosionantes de las políticas nacionales. Se saben escuchados, atendidos por un Estado presente, que no invade la esfera privada, sino que la acompaña para potenciarla. Algo diametralmente opuesto a cuanto hace la Nación. En esa reciente reunión las respuestas fueron, entre otras: no habrá aumento de impuestos, las facilidades para afrontar los incrementos de la energía se extenderán hasta junio venidero. Y hubo nueva agenda para crisis puntuales como las de las concesionarias de automóviles. Respuestas concretas, efectivas, como no existen a nivel nacional.