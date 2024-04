“No vamos a resignar el equilibrio fiscal”: la advertencia de Caputo en medio del debate de la Ley Bases

En medio del tratamiento en Diputados de la Ley Bases, el ministro de Economía, Luis Caputo, participó esta tarde de un encuentro en la Bolsa de Comercio con más de 500 empresarios. “No vamos a resignar el equilibrio fiscal”, dijo durante un evento organizado por la Fundación Mediterránea.

“La Ley de Bases no compromete nuestra decisión del equilibrio fiscal”, expresó el titular del Palacio de Hacienda, quien destacó que “acá no hubo un cambio de expectativas, sino de hechos”. “Pasamos de una situación de crisis a tener superávit fiscal, comercial, que no tenemos eso hace muchísimos años”, señaló. E insistió: “Nosotros no podemos comprometer el equilibrio fiscal porque lo más importante que podemos garantizar”.

“Es importante que pase la ley porque muestra un soporte político que, tanto el empresariado como afuera, a efectos de invertir, lo miran. Claro que es importante, péro es para que tengamos un mejor país a mediano plazo y mejorar la calidad del ajuste fiscal. No es condición sin equa non para tener equilibrio fiscal. Ese compromiso es lo mejor que podemos hacer por los empresarios y por los argentinos”, dijo.

Durante su exposición, Caputo le habló directamente a los empresarios y les habló sobre la posibilidad de bajar la carga impositiva. “Si ustedes compran este cambio, no solo con el voto sino con las acciones e invierten, la economía va a crecer. Si recaudamos más vamos a tener superávit y vamos a poder bajar impuestos. Cada peso que tengamos de superávit la vamos a devolver en baja de impuestos”, precisó. Y agregó: “La forma de bajar impuestos es primero con superávit y después eso va a volver”.

Por otro lado, en línea con los dichos de Javier Milei, consideró que los salarios comenzaron a recuperarse. “La recuperación de los salarios es clave y ya está empezando. Creo que se va a continuar por el resto del año. Somos muy optimistas con el proceso de deflación y porque es lo que debiera pasar. La mayor causa de inflación en los últimos años era la huida del peso. Hoy tuvimos una contracción del 27% de la base amplia. Ese sobrante de pesos ya no está. La expectativa económica hoy cambió. No hay esa necesidad de huir del peso y convalidar cualquier precio como pasaba antes. Eso hace a los precios bajar”, sostuvo. Y sumó tras la polémica por las prepagas: “Nosotros no controlamos precios, controlamos conductas”.

“La recesión que se está viendo es producto de muchos que reconocen la situación y muchos otros que esperan y se resisten a bajar los precios. Si los empresarios pusieran los precios más razonables, sin lugar a duda venderían y la economía se recuperaría y crecería”, continuó el ministro de Economía.

En tanto, también habló sobre el rumbo del programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y reconoció que la negociación por conseguir fondos adicionales se encuentra en suspenso. “Tenemos la ventaja de que hemos ganado muchísima credibilidad con el Fondo y el mercado, pero eso es a su vez una desventaja. Cuando uno negocia es cuando la economía está derrumbándose y hay presión para que haya un acuerdo rápido porque el país se está yendo a los tumbos. Este es el primer caso que estamos yendo con todo recuperándose. No tiene mucho incentivo en acelerarlo. Estamos arrancando ese proceso y veremos cuánto tiempo lleva. No nos tiene que ganar la ansiedad. No se pueden cometer errores”, indicó. (Fuente: TN)