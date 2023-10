Ley del Respeto: Explican cómo liderar con eficacia y empatía

En el espacio de crecimiento personal y liderazgo de C6Digital conducido por el Coach, Samuel Saucedo compartió sobre la Ley del Respeto de John Maxwell, la cual refiere a que las personas por naturaleza tiende a seguir a los líderes que son más fuertes que ellos mismos, no por fuerza intimidante sino debido carácter junto con el conjunto de cualidades que hacen a una persona confiable.

Dentro de esta Ley, Saucedo explicó que hay tres grandes puntos que se desdoblan:

1. El respeto es fundamental para el liderazgo efectivo: Un líder no puede ejercer su rol de forma eficaz cuando no tiene el respeto de los otros, ya que no será escuchado y tampoco tenido en cuenta, lo cual le imposibilitará coordinar acciones, llevar adelante metas, objetivos y lograr todo lo planificado

2. El respeto se gana a través de la consistencia y la integridad: Los líderes no pueden imponer respeto y autoridad,sin embargo en caso de hacerlo las personas solo lo van a respetar en el horario donde este, sin embargo después no lo harán, ya que no se sienten atraídos por la manera de actuar de la persona.

3. El respeto es la base de las relaciones sólidas: El respeto es un valor el cual debe ser ganado al igual que la lealtad de las personas.

De esta manera, se consolidó que un líder debe ser una persona de principios, convicciones y valores, lo cual no quiere decir que no vaya a cometer errores sino que tiene en claro quien es, que quiere y cómo lo hará.

La gente va a seguir a alguien cuyo liderazgo respetan. Cualquier persona que posea un liderazgo de 8, en escala del 1 al 10, seguirá a otro que tenga un liderazgo de 9 o 10, es decir el menos capacitado seguirá al más capacitado. El caso contrario rara vez sucede, si esto pasa estará motivado por la posición de la persona o por la cadena de mando.

Asimismo, Saucedo llevó este principio al ámbito empresarial y familiar. En el primero explicó que un Jefe de Venta que desea poner en práctica esta Ley de Respeto deberá ganarse el respeto de todos su equipo, demostrando que es capaz en su labor, a par que un recurso valioso que los puede asistir, ayudar y motivar.

Primero se debe ganar el respeto escuchando a los integrante del equipo, validar opiniones y aprender a enfrentar desafío en conjunto»

Mientras que un padre o una madre, puede ejercer esta ley, por medio del establecimientos de límites claros, donde los hijos sepan por donde puede moverse y la aplicación coherente de estas reglas para niños y adultos

«Si tenemos una regla sobre que a las 22 horas se apaga el televisor, no sería razonable mandar a dormir a los niños mientras que los adultos sigue mirando la televisión, esa acción no lograria que nos ganemos el respeto de nuestros hijos»

Concluyó afirmando que una vez que se haga el respeto de los demás es el momento donde estas personas escucharan al líder y seguirán sus consejos y objetivos.