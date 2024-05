Ley de Bases: el oficialismo aceptó recibir invitados y se dilata el dictamen

Al cierre de la reunión de la Comisión de Presupuesto del Senado, el titular de Legislación General, Bartolomé Abdala, dio por postergado el plenario para tratar la ley de Bases hasta el lunes próximo y anunció que podrán hacer llegar la lista de invitados hasta el viernes a las 18.

Para tratar el paquete fiscal, debían sumarse Legislación General y Asuntos Constitucionales para continuar el tratamiento de la ley Bases en una tercera reunión plenaria. Sin embargo, el presidente provisional Bartolomé Abdala anunció el pase a un cuarto intermedio para el próximo lunes 13 a las 16 y el dictamen continúa dilatándose.

De esta manera se confirmó el fracaso de la ambiciosa hoja de ruta que el oficialismo había trazado en el Senado para las leyes del Poder Ejecutivo: pretendían sacar dictamen este mismo jueves.

Las expectativas se fueron diluyendo desde el arranque del debate de la ley Bases, pero terminaron por caerse el miércoles cuando se extendió por muchas horas la discusión. En un cuerpo con una primera minoría de Unión por la Patria sobresaliente (33 senadores), La Libertad Avanza (7 miembros) tiene el duro desafío de construir una mayoría y eso, a instancias de las observaciones y los pedidos de modificaciones del resto de los bloques opositores, no se alcanzará -inevitablemente- sin cambios a los textos.

Con la ausencia de los senadores de Unión por la Patria, quienes adhirieron al paro general de este jueves, desde los demás espacios -Pro y UCR- cuestionaron la extensión de la lista con 36 invitados que el bloque kirchnerista había presentado en la reunión del miércoles.

En primer lugar, la senadora porteña Guadalupe Tagliaferri (Pro) cuestionó que desde UP no hubieran aportado datos de contacto con relación a la lista de invitados. Exigió, asimismo, que las autoridades del plenario soliciten esos datos de contacto y que si así no fuere, no fueran convocados.

Abdala, presidente de Legislación General (cabecera del plenario) asintió el pedido de Tagliaferri y estableció el límite para las 18 de este jueves (inicialmente) para presentar las listas con los respectivos datos de contacto. Minutos mas tarde fue extendido para este viernes a la misma hora.

Por su parte, el senador radical Martín Lousteau afirmó que “son temas complejos e importantes” y se refirió a la lista de 36 invitados presentada por UP: “Tener listas extensísimas no tiene sentido, pero tener gente que represente los distintos sectores que entiendan muy bien lo que se está legislando, sí es importante para la gente y para que no cometamos errores al legislar”.

El senador salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) adhirió el pedido de la oposición más férrea y consideró la posibilidad de extender el horario tope para presentar a la lista de invitados debido a cuestiones logísticas.

Nuevamente, Lousteau tomó la palabra y señaló que “convocar a alguien no es llamar a ver quien está y quien no está”. “Ahora viene el fin de semana y mañana hasta las 18 podemos presentar las listas”, propuso. Finalmente, Bartolomé Abdala anunció la extensión para este viernes a las 18.

Ya con la confirmación del pase a un cuarto intermedio, Tagliaferri propuso pasar en limpio las convocatorias y le consultó a Abdala si seguía en pie la visita del jefe de Gabinetes, Nicolás Posse para este miércoles 15 de mayo en su debut ante el Poder Legislativo. El puntano confirmó que no se cae la sesión informativa y quedaron establecidos el lunes, martes y jueves como potenciales fechas de la continuación del plenario que debate la ley Bases.

“Una desilusión bárbara me llevo Bartolo. Pensé que íbamos a tener dictamen hoy”, irrumpió el senador formoseño Francisco Paoltroni, quien no escondió su malestar ante el anuncio del pase a cuarto intermedio.

Mientras se retiraba del Salón Azul, Bartolomé Abdala cargó contra el bloque kirchnerista y aseveró que “lamentablemente no vinieron a la reunión porque se han adherido al paro y entiendo que, en época de crisis y sobre todo ellos que han dejado así el país, siguieran trabajando y nos hubieran acompañado en el debate”.

Bartolomé Abdala responsabilizó a UP por presentar la lista de invitados sin datos de contacto.

“Me parece, mínimamente, una falta de respeto de mis pares de Unión por la Patria. A todos porque no ha venido ninguno”, agregó el presidente provisional del Senado. También señaló que “ellos presentan una lista de 36 personas sin datos, sin teléfono y sin nada”.

En el final, cargó que “Les pido que nos indiquen a donde llamar a esa gente porque no conozco a ninguna porque esto roza la falta de respeto y han mostrado poco interés al demostrar que tal o cual persona quiere venir a exponer”, y concluyó: “El kirchnerismo a esta casa la destrató muchas veces”.

parlamentario.com