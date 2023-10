Le ganó al cáncer de mama, después de nueve años le diagnosticaron metástasis en columna, pulmón y cadera, ahora está en camino de lograr la remisión total

Bajo la premisa de «nada es imposible» Vanesa Diaz Ibañez participó en el programa En + (Positivo) y compartió sobre sus aprendizajes tras haberse curado de una cáncer de mama en el 2012 y en la actualidad estar en camino a lograr la remisión de una metástasis en la columna, cadera y pulmón.

Tras una batalla ganada con el cáncer de mama, Ibañez hace 3 años se realizó unos controles, con el estudio PET (tomografía de emisión de positrones) la cual se utiliza para detectar cáncer o para determinar si el cáncer se ha desparramado en el cuerpo. Fue por medio de este examen que le dieron su segundo diagnóstico en el 2020.

«Cuando me dieron el segundo diagnóstico de metástasis en la columna, cadena y pulmón, estaba con la doctora Betiana le pregunté si esto se podía curar, ella me había dicho que no, y en ese momento lo decidí le dije ‘yo voy a ser tu primera paciente con remisión’ al día de hoy ella no lo puede creer, porque me falta casi nada para lograr tener una remisión total» Vanesa Diaz Ibañez

Asimismo, la doctora Sartori explicó que una metástasis es una migración y extensión del cáncer en el cuerpo a una parte distinta de donde comenzó el mismo. Cuanto más metástasis haya en el cuadro será más complejo y severo será el caso.

En este marcó, Ibañez señaló que lo importante es aprender que la vida es hoy y el ahora, ya que en un segundo por medio de un sobre todo la realidad que se tiene puede cambiar.

A mi me tuvo que pasar otra vez, estar en esta situación para entender que una no tiene que curarse, sino que tiene que sanarse ya que sino se vuelve a lo mismo» Vanesa Diaz Ibañez

Relató que tras el cáncer de mama, por la intensidad del tratamiento y todos los estudios, una vez que lo venció no se reconocía, «mi caso terminó con una mastectomía, unos kilos de más y con rulos, no me conocía ni yo. Ahora esta segunda oportunidad que me dio la vida yo me sane y me sigo sanando».

Además, aseguró que al momento de levantarse agradece a la vida y repite el mantra, ‘hoy en mi mundo todo está bien, hoy estoy curada, hoy estoy sana, hoy estoy libre de toda enfermedad’.

Tras la llegada de la metástasis, la entrevistada cambio a gran escala su estilo de vida, «yo misma me dije que no me podía ir del mundo de esta manera, por ello comencé a investigar, descubrí remisiones totales, encontré nuevos autores, tuve un gran soporte y apoyo de mis amigos, familiares, de la medicina tradicional, antroposófica, cambie mi chip y me crei merecedora te tener una remisión, como todos los demás».

Ibañez explicó que mientras medita también recuerda otra de sus frases, la cual esta pegada en una pared y dice «cuando nada es seguro, todo es posible» comentó que con los cambios que realizó y seguirá manteniendo, buscará llegar la remisión total en el Pet que se realizará el año que viene, «porque soy merecedora de poder vivir mi vida saludablemente».