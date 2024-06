La Semana Periodística: Reactivación de la obra pública y recuperación de empleo

El gobernador Hugo Passalacqua daba cuenta con entusiasmo, en la semana que concluye, de la firma de tres convenios con el Jefe de Gabinete Guillermo Francos para reactivar las obras de infraestructura con financiación de Nación que estaban paralizadas. Lo que fue también muy bien recibido por los trabajadores de la construcción y los intendentes.

Passalacqua firmó con Francos convenios para viviendas, caminos y otras obras de infraestructura

En declaraciones exclusivas el gobernador Hugo Passalacqua dijo que en su reunión con el jefe de Gabinete Guillermo Francos firmaron tres convenios que “son muy útiles para nuestro pueblo: viviendas, caminos y obras públicas”.

Explicó “estuvimos unos minutos reunidos con el Jefe de Gabinete el doctor Guillermo Francos. Hemos firmado tres convenios para la provincia de Misiones que son muy útiles para nuestro pueblo”.

Dijo que se trata de viviendas, caminos, obras públicas. Obras inconclusas que tenía la Nación hace mucho tiempo, hace años y ahora se van a poder cumplimentar con el traspaso de fondos de Nación a la Provincia para que se puedan complementar incluyendo fondos que son de captura internacional”.

—–

Desde la Uocra celebran la reactivación de obras de infraestructura pública tras gestiones del Gobernador

El gobernador Hugo Passalacqua se reunió en la mañana de este miércoles con el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Héctor Vallejos, el director del Centro de Formación del sindicato, Saúl Kuperman, y el coordinador del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC) en Misiones, Miguel Ángel Dib. El encuentro se centró en la situación actual del sector de la construcción y la realidad de los trabajadores.

Durante la reunión, se destacó el valor de reactivar las obras de infraestructura pública financiadas por la Nación que habían quedado inconclusas. Estas obras son esenciales para mejorar la infraestructura pública y generar empleo para cientos de familias misioneras. Las obras de infraestructura incluyen escuelas, hospitales, viviendas y rutas que tendrán un impacto positivo en la vida cotidiana de los habitantes de Misiones.

—-

El convenio con Nación para la reactivación de obras «nos da oxígeno a los municipios», dice Sartori

El intendente de Campo Grande y presidente de la Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios (CODEIM), Carlos Sartori, destacó la firma de convenios entre el gobernador Hugo Passalacqua con el Jefe de Gabinete del gobierno nacional, Guillermo Francos para la continuidad de las obras de infraestructura en la provincia

«Nos da oxígeno a los municipios para poder ir reactivando despacito algunas intervenciones en materia de obra pública que son fundamentales», afirmó el Jefe comunal.

Sartori recordó que días pasados tuvieron justamente en el Centro del Conocimiento la entrega de fondo a través de los programas de Vialidad, con el tema de mejoramiento de caminos terrados, con Iprodha, para en algunos casos cordón – cuneta empedrado y de la misma forma con Salud Pública con el tema la Atención Primara de la Salud.

«O sea, son cuestiones estratégicas que esto permite justamente la reactivación y tener la noticia esta semana de la firma de convenio con el ministro Francos a través del gobierno nacional, despacito vamos a ir reactivando la obra pública», celebró.

Agregó que se trata de las obras «que estaban detenidas en el tiempo y que posiblemente tomen la actividad nuevamente, la verdad que nos pone muy contentos porque venimos de una recesión importante».

—–

Gripe A: Salud Pública manifiesta preocupación por el aumento de la demanda de Oseltamivir

El Ministerio de Salud Pública de Misiones manifiesta su preocupación por el aumento de la demanda de Oseltamivir, que se está registrando en el último tiempo, a pacientes con cuadros de gripe A. Se trata de la medicación que se retira en Hospitales y en la Farmacia del Parque de la Salud, en forma gratuita, con pedido médico y planilla epidemiológica.

“Estamos notando que se está indicando la medicación a todo paciente que tenga un cuadro de gripe A y no se considera a quienes está dirigida la medicación, que son a pacientes menores de dos años, mayores de 65 años, con Factores de Riesgos e internados”, indicó el Subsecretario de Apoyo y Logística, Dr. Carlos Báez.

La situación es preocupante, “porque desde Nación ya nos indicaron que las partidas que lleguen a la provincia no serán ampliadas y se mantendrán en la misma cantidad que cubre a los pacientes menores de dos años, mayores de 65 años, con Factores de Riesgos e internados, indicados para tratamientos con Oseltamivir”.

Los pacientes con gripe A que no tiene factores de riesgos, no están internados, no son menores dos años ni mayor de 65 años, cursaran un proceso gripal agudo inusitado de manejo ambulatorio, sin tratamiento con Oseltamivir. En este caso, si el médico lo indica deberá cómpralo en forma particular, porque no está dentro de los grupos de acceso a la medicación acorde a los criterios de riesgo establecidos.

—-

Se realizó el primer embarque de azúcar rubio destinado al mercado argentino de la Cooperativa Agrícola Mojón Grande Limitada

Es la propietaria de la marca Maspura, que congrega a los productores de la cuenca cañera de Misiones.

Este primer cargamento de más de 20 toneladas fue destinado a la empresa Cachafaz, una start-up creada en 2001 cuyo volumen de producción y diversificación escalaron para convertirla en líder del mercado de golosinas de alta calidad con ingredientes naturales.

La caña de azúcar es parte de la historia de Mojón Grande, de su cultura e identidad. Es el ADN del pueblo, está en su escudo, bandera, y en cada chacra. A partir de este momento, el azúcar rubio misionero Maspura será parte de esta cadena productiva de alto valor, destacaron desde Vicegobernación.

—-

Acto en Candelaria: Passalacqua instó a construir una comunidad en unidad, educación y respeto para alcanzar una sociedad mejor

El gobernador Hugo Passalacqua junto el vicegobernador Lucas Romero Spinelli participaron en el acto central en conmemoración del Día de la Bandera Nacional y del 204° aniversario del paso a la inmortalidad del héroe nacional General Manuel Belgrano.

El orador central del evento fue el gobernador Passalacqua que evocó la memoria del General Manuel Belgrano, destacó trayectoria del prócer en la construcción del Estado argentino como su participación en la Revolución de Mayo y una visión democrática adelantada a su tiempo.

La ceremonia tuvo lugar en el Polideportivo de la capital histórica de la provincia. Allí, se reunieron las autoridades, representantes de distintas instituciones y a una multitud de ciudadanos que se congregaron para rendir homenaje a uno de los próceres más destacados de la historia argentina.

—-

Messi y su deseo de conocer las Cataratas del Iguazú: «Vamos a trabajar para hacerle llegar la invitación», dijo Arrúa

Conocida la intención del jugador de la Selección Argentina de Fútbol Masculino de mayores, Lionel Messi, de conocer en algún momento la Séptima Maravilla Mundial Natural, el ministro de Turismo, José María Arrúa, afirmó que se activará la labor de «hacerle llegar la invitación».

«Que tenga esas ganar (de conocer las Cataratas del Iguazú) genera emoción, genera orgullo como misionero y también no tiene que quedar el compromiso, ese es el mensaje, que tenemos que quedarnos los que estamos acá, porque la tenemos ahí al lado, el compromiso de cuidarla, de protegerla», afirmó el funcionario provincial.