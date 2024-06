Gripe A: Salud Pública manifiesta preocupación por el aumento de la demanda de Oseltamivir

El Ministerio de Salud Pública de Misiones manifiesta su preocupación por el aumento de la demanda de Oseltamivir, que se está registrando en el último tiempo, a pacientes con cuadros de gripe A. Se trata de la medicación que se retira en Hospitales y en la Farmacia del Parque de la Salud, en forma gratuita, con pedido médico y planilla epidemiológica.

“Estamos notando que se está indicando la medicación a todo paciente que tenga un cuadro de gripe A y no se considera a quienes está dirigida la medicación, que son a pacientes menores de dos años, mayores de 65 años, con Factores de Riesgos e internados”, indicó el Subsecretario de Apoyo y Logística, Dr. Carlos Báez.

Ante esta situación, agrego, el sistema se está sobrepasado, “se está entregando más medicación de la que se debería. La semana próxima es muy probable de seguir esta situación que no contemos con medicación para los grupos de riesgos, porque no todos los pacientes con gripe A deben tomar Oseltamivir”, alertó Báez.

La situación es preocupante, “porque desde Nación ya nos indicaron que las partidas que lleguen a la provincia no serán ampliadas y se mantendrán en la misma cantidad que cubre a los pacientes menores de dos años, mayores de 65 años, con Factores de Riesgos e internados, indicados para tratamientos con Oseltamivir”.

Los pacientes con gripe A que no tiene factores de riesgos, no están internados, no son menores dos años ni mayor de 65 años, cursaran un proceso gripal agudo inusitado de manejo ambulatorio, sin tratamiento con Oseltamivir. En este caso, si el médico lo indica deberá cómpralo en forma particular, porque no está dentro de los grupos de acceso a la medicación acorde a los criterios de riesgo establecidos.