La irreversible fractura de Juntos por el Cambio

La durísima caída en las elecciones agitó aún más las turbulentas aguas de Juntos por el Cambio. Macri empujó a la ex candidata a expresar públicamente su apoyo a Milei y generó el estallido de la alianza opositora. Con durísimas críticas al ex presidente y Bullrich, los radicales pidieron neutralidad en el ballotage.

(*) Por Nicolás Marchiori

El magro resultado cosechado por Juntos por el Cambio en las elecciones generales aceleró la ruptura de una alianza que venía siendo sostenida cada vez con mayor dificultad producto de la escalada de las marcadas diferencias internas. La principal fuerza opositora inició el turbulento camino que decanta en esta inevitable ruptura cuando decidió que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se sometan a las PASO para determinar quién sería ungido candidato de la alianza. En términos estratégicos, dicha decisión fue un grosero error estratégico teniendo en cuenta las gravísimas heridas que dejó abiertas. La interna de JxC fue cruenta y no pudo zanjar las diferencias existentes entre los denominados halcones y palomas, todo lo contrario, las potenció. Después del 13 de agosto, nada volvió a ser lo mismo en el espacio político que llevó a Mauricio Macri a la Presidencia de la Nación en 2015.

Hace unos años, el periodista Jorge Asís se había referido al por entonces presidente Macri como “el ángel exterminador de la política” porque todos los que se enfrentan a él terminan exterminados. Y, precisamente, eso fue lo que pasó. El jefe de gobierno Rodríguez Larreta tuvo la osadía de desafiar el liderazgo del fundador del PRO y terminó fuera de todo. Luego le tocó el turno a Patricia Bullrich. La ex ministra de seguridad macrista manifestó en más de una oportunidad su incomodidad ante la postura ambivalente de Macri en gran parte de la campaña de cara a las elecciones generales. El ex presidente no ahorró elogios hacia Milei generando desconcierto en un vasto sector de la dirigencia cambiemita. El resultado de ese peligroso juego se conoció el pasado domingo 22 de octubre. Bullrich terminó afuera de la pelea por la presidencia que se definirá el próximo 19 de noviembre en el balotaje.

El egoísmo perverso de Macri destruyó JxC

El miércoles 25 de octubre no fue un día más, se trató del día en que se materializó la implosión de Juntos por el Cambio, que venía estirando con mucho esfuerzo su larga agonía.

La mesa política del espacio tenía previsto llevar a cabo una reunión con los referentes de los distintos partidos que integran la coalición, pero la misma fue reprogramada dos veces.

En horas de la mañana se llevó a cabo un cónclave entre las principales figuras del PRO en el departamento del barrio de Palermo donde vive la ex candidata presidencial. Según trascendió, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli y Cristian Ritondo tuvieron un fuerte cruce de palabras con Mauricio Macri que llegaron hasta los gritos. El objetivo de esa reunión, de la que también participaron Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Néstor Grindetti, Jorge Macri y Luis Petri, era unificar posturas de cara al balotaje. Terminado el encuentro, los protagonistas se dirigieron hacia el búnker de campaña ubicado en el barrio de San Telmo en donde estaba pactado un anuncio de Bullrich y Petri y posteriormente una conferencia de prensa.

Luego de las advertencias del radicalismo y la Coalición Cívica de romper Juntos por el Cambio en caso de apoyar a La Libertad Avanza, la derrotada Bullrich, en un inentendible movimiento desde el punto de vista estratégico, confirmó que apoyará a Javier Milei a partir de una serie de condiciones negociadas entre Mauricio Macri y el candidato de ultraderecha.

La ex candidatada se excusó: “anoche tuve un encuentro con Javier Milei donde tuvimos una charla respecto de lo que habían sido sus declaraciones, y nos perdonamos mutuamente. Hoy la patria nos necesita que seamos capaces de perdonarnos porque está en juego algo muy importante para el futuro”.

El apoyo a LLA es el capítulo final de una historia que comenzó a derrapar el pasado domingo a la noche cuando Milei dio un inusitado discurso de giros y tópicos macristas con eje en “el kirchnerismo”, “el populismo”, “las mafias”, entre otras terminologías propias del macrismo.

Para explicar la incoherente pirueta, Bullrich señaló que su apoyo a Javier Milei se dio sobre la base de algunas condiciones que habían sido negociadas en una reunión secreta en la noche del martes con Mauricio Macri a la cabeza.

El acuerdo entre el ala dura del PRO representada por Macri y La Libertad Avanza comenzó a tejerse hace meses, cuando se habló de la incorporación de Milei a Juntos por el Cambio. Por aquel entonces, el candidato libertario evitaba referirse a Bullrich con el calificativo de “montonera tirabombas”.

Los intentos macristas de aquel entonces fueron frenados por dirigentes radicales que amenazaron con romper la alianza opositora.

Luego, los coqueteos continuaron con declaraciones de Milei en las que expresaba su respeto por Mauricio Macri y anticipó que podría ser su canciller en un eventual gobierno.

Lo cierto es que todo fue muy traumático para Patricia Bullrich. Mientras ella estaba embarcada en su campaña presidencial, Macri rodeaba de sus mejores hombres a Milei para ayudarlo a juntar fondos de cara a las elecciones generales. La operación del ex presidente se hizo tan evidente que la propia Bullrich ventiló la situación en una reunión.

A partir de ese momento, Macri intentó mostrarse públicamente con quien había sido su ministra de Seguridad, pero ya era tarde. Las fichas ya estaban puestas en Javier Milei.

La humillación a la que Macri expuso a Bullrich se consumó anoche, cuando la ex ministra de Trabajo de la Alianza en 2001 asistió a un programa de la señal de cable Todo Noticias donde Milei balbuceaba con sus típicas muletillas ante sus interlocutores. La fallida candidata se vio forzada a abrazarse con el libertario, mientras que con la mirada perdida veía como una trayectoria de más de 30 años en la política argentina finalizaba de la peor manera.

El masivo rechazo al acuerdo de Macri con Milei

Luego del blanqueo del acuerdo pergeñado por Mauricio Macri de espaldas a la mesa de conducción de Juntos por el Cambio, la primera en expresarse sobre la cuestión fue la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien aseguró que “el que destruyó Juntos por el Cambio es Macri” al pactar con Milei de cara al balotaje, mientras que Bullrich “va a cometer un error histórico” al aliarse con el candidato libertario.

Carrió fue tajante al sostener que la Coalición Cívica “no va a dar un salto al vacío apoyando las propuestas de La Libertad Avanza, como la venta de órganos o la venta de niños, porque violan los derechos humanos”.

“Me di cuenta en su cara y su zona oscura. Se lo dije a Maxi Ferraro y a Maricel Etchecoin: lo que va a hacer Macri es desgastar a Horacio Rodríguez Larreta, entregarla a Patricia e irse con Milei”, manifestó sobre la estrategia de Macri.

En tanto, el presidente del espacio liderado por Carrió, Maximiliano Ferraro, ratificó que esa fuerza va a impugnar el voto y se declara neutral de cara al balotaje.

Por su parte, dirigentes de la UCR mantuvieron una reunión en la sede porteña del partido centenario que se extendió por varias horas. Posteriormente, se realizó una conferencia de prensa encabezada por el presidente del partido a nivel nacional Gerardo Morales, quien estuvo acompañado por el vicepresidente partidario, Martín Lousteau.

Luego de proceder a la lectura del documento final en el que dejaron en claro la decisión del radicalismo de no acompañar a ninguno de los dos candidatos y fijar una postura neutral de cara al balotaje, tanto Morales como Lousteau se refirieron en durísimos términos a la jugada inconsulta de Bullrich, agitada por Macri.

“Me sorprendió mucho lo de Patricia. Teníamos convocada una reunión para mañana (por hoy) de la mesa de Juntos por el Cambio. Me acabo de notificar que se levantó, pero obviamente que esa reunión es inoficiosa, porque teníamos que definir la posición de la coalición. Ni siquiera me llamó por teléfono para avisarme de su posición. Es de una gran irresponsabilidad lo de Patricia. Ella no es quien para hablar en representación de los más de 6 millones de votantes. Yo la voté y lo que ella dijo no me representa” manifestó el gobernador Morales.

En la conferencia, se refirió al ex presidente Macri como el gestor del acuerdo entre Bullrich y Milei: “podría haber puesto la cara Mauricio porque es el generador de esta movida y es el gran responsable de la derrota de Juntos por el Cambio. Él nos ha llevado a eso. Antes de las PASO hacía campaña para Milei. Después de las PASO, estando nosotros segundos, la primera semana se la pasó haciendo campaña para Milei y en contra de Patricia”, fustigó el titular de la UCR nacional. Y agregó “ha sido lamentable su rol patético. Ahora pone en esta situación a Juntos por el Cambio: es un gran irresponsable. Lamento que Patricia se haya sumado y de esta manera”.

Luego de reconocer que no habla hace más de un año con el ex presidente, exclamó “Macri está feliz. Es lo que quería desde un principio, joderle la vida a Juntos por el Cambio, joderla a Patricia y terminar con Milei”.

A su turno, Martín Lousteau sostuvo que “la decisión de Macri y de Bullrich fue abandonar Juntos por el Cambio” y consideró que la decisión unilateral de Bullrich “es una falta de respeto al radicalismo por todo lo que ha dicho Milei sobre nosotros. Lo que ha hecho Patricia es una falta de respeto hacia nosotros, que no perdonamos”.

Horas más tarde, quien salió a expresarse fue el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien también rechazó el acuerdo de Macri con Milei y pidió neutralidad para el balotaje.

En la conferencia de prensa organizada en Uspallata, Larreta fijó su posición: “yo voy a trabajar para que estemos juntos lo más grande posible. Cuanta más fortaleza, más miembros de Juntos por el Cambio, más diputados, más senadores, más fuerte va a ser nuestra capacidad de cuidar a los argentinos como oposición ante el gobierno que viene”. De esta forma, dejó en claro su idea de avanzar en la conformación de una nueva fuerza política sin Macri ni Bullrich.

Larreta aprovechó para cruzar duramente a Macri y dijo que “avaló a Milei durante toda la campaña” y además dijo que no fue invitado a la reunión que mantuvo el ex presidente con Bullrich y Milei.

Ya avanzada la tarde, se llevó a cabo la cumbre de gobernadores de Juntos por el Cambio en la sede porteña del Banco de Corrientes, quienes se despegaron de Macri y Bullrich y no tomaron posición de cara al balotaje. “Nuestro deber en este momento no es determinar quién será el próximo presidente, sino reafirmar los valores fundacionales de Juntos por el Cambio”, afirmaron en un comunicado.

***

En pocos días el mapa político y lo que se discutirá el 19 de noviembre en las urnas se ha modificado sustancialmente, la ambición desmedida de Macri y la irresponsabilidad manifiesta de Milei han reconvertido a La Libertad Avanza en una subsidiaria del macrismo. Finalizó el discurso “anti casta”, las ideas extremas libertarias, la mercantilización de la vida y se adoptó la postura del espacio que terminó tercero en la primera vuelta. En el citado programa de televisión, el propio Javier Milei reconoció que el único objetivo es llegar al poder.

Precisamente, en un cascarón vacío como es el espacio libertario, el “ángel exterminador” vio un lugar propicio para retornar al poder: un personaje sin experiencia alguna en gestión pública, sin cuadros ni relaciones con otros actores políticos como gobernadores o intendentes. A cambio, el ex titular de SOCMA exige una módica retribución; múltiples ministerios, cogobierno y poder de veto ante acciones consideradas estrafalarias del economista liberal.

(*) Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en Comunicación de Gobierno y Electoral.

