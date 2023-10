La dulce voz del misionero Nazareno Gileno estará en las semifinales de Got Talent Argentina

Nazareno Gileno pasó a semifinales de Got Talent Argentina luego de volver a impactar a todos con su dulce voz con una interpretación de A primera vista , de Pedro Aznar.

El cantante le dedicó su presentación a la gente de El Soberbio, su pueblo, y Emir Abdul comenzó con las devoluciones con una queja sobre Flor Peña.

“Voy a ser breve y conciso. Si pasas a otra etapa puede ser porque cantes bien, pero es por el ángel que tenés. Da mucha paz escucharte cantar . No pude disfrutarlo mucho porque Flor no para al lado mío ”, le aseguró el bailarín a Nazareno.

Abel Pintos tuvo un elogio para el músico que resultó inconmensurable. “Te admiro mucho” , le dijo el jurado al participante, que contestó diciéndole que «no sabía cómo responder a eso».

La Joaqui le preguntó a Nazareno cuáles son sus artistas favoritos. “Charly García, Coldplay, John Mayer y mis canciones, como para tirar un chivito” , indicó el participante.

La última devolución fue de Flor, su principal fan en el jurado según Emir. "Me gusta mucho el arte, me gusta el talento, trabajo desde que soy chiquita y el talento siempre me emociona. Hoy vos me emocionaste mucho. Sos muy especial, de verdad, y no sé cuál es tu sueño, pero de corazón deseo que se te cumpla porque tenés un talento muy distinto y no tiene que ver solo con cantar lindo. Distintos hay pocos y vos sos distintos. Deseo que tu música te lleve a los lugares que siempre soñaste", expresó la actriz.

Nazareno Gileno, en la nota con Canal 6 de Posadas, en 2019