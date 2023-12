Intendenta valoró el «Estado presente» y relativizó que un privado pueda atender problemáticas como caminos terrados y electrificación rural

La intendenta de Almafuerte, Celia Smiak, comentó en el programa Cadena de Noticias que se emite por la señal de C6Digital con la conducción del periodista Jorge Kurrle los principales temas que abordaron los casi 50 Jefes comunales nucleados en la Comisión de Desarrollo Estratégico e Integral de Municipios (CoDEIM) que estuvieron en la reunión realizada recientemente en la localidad de Caá Yarí. (Ver Nota Relacionada)

«Fue una reunión importante donde estuvimos más que nada pensando para trabajar en equipo, estar unidos frente a esta dura realidad que se viene en estos próximos meses», expresó.

Smiak subrayó la importancia de llevar adelante acciones que permitan estar cerca de la gente. «Siempre con el mandato, la decisión que viene, del gobernador que viene, Hugo Passalacqua», acotó.

La Jefa comunal manifestó, además, que el próximo 10 de diciembre asumirá su tercer mandato municipal. «Milei dijo que si un Municipio no tiene fuente de trabajo, no se puede manejar, no tiene que estar más. Yo no estoy de acuerdo con eso y confío plenamente que nuestros gobernantes en la provincia nos van a defender y ayudar para seguir luchando», afirmó.

Destacó seguidamente que Almafuerte ya tiene 84 años de existencia y en las últimas dos gestiones suyas creció «de una manera impresionante, siempre con la ayuda del Gobierno provincial».

Smiak observó que todos los días hay que estar al lado de la gente «y no sé si va a ser posible que otro municipio pueda trabajar con un municipio más».

La Intendente refirió también las diferentes problemáticas que tiene la localidad, como el servicio de agua potable y de energía eléctrica. «A través de un programa de Energía de Misiones se pudo trasladar la línea de energía a unas 27 familias, hasta su chacra. El productor solo tiene que bajar la línea en el patio de su casa. Eso no lo haría un privado. Y no sé si un privado se va a meter a arreclar un camino terrado, entrar a la chacra, solucionar el problema del colono», observó.

En este sentido, resaltó la participación del Estado para llevar soluciones a las diferentes comunidades rurales.

Además, señaló que también se trabaja en el área de social, salud, educación y la cuestión productiva.

Acerca de la coparticipación, Smiak precisó que el pueblo «vive de ese aporte». «Tenemos muy pocos ingresos, como fuente de trabajo tenemos un aserradero y nuestros productores. En el tiempo pre pandemia el municipio trasladaba a los productores a las Ferias con el camión de la Municipalidad. En pandemia no pudimos trasladarlos más, lo que hicimos fue ayudarlo a cada productor a poner en condiciones su vehículo. Fue una forma de ayudarlos y protegerlos. Estamos contentos porque crecieron un montón, hicieron su propio camino», puntualizó.

Smiak seguidamente hizo su propia lectura respecto al comportamiento electoral de los habitantes de la zona en las últimas elecciones. «Creo que mucha gente no entendió o no quiso entender, quiso el cambio y ahora tenemos que lidiar con eso. En la gestión de Macri no pudimos hacer nada. Entonces, vamos a volver a este proceso», lamentó la Jefa Comunal.