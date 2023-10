Integrante de la Comunidad Israelita califica de «espantoso» la violencia terrorista de Hamas en Israel y pide por la libertad de los civiles 

Matilda Speyer es integrante de la Comunidad Israelita de Misiones, la cual calificó los hechos de violancion de derechos humanos y terrorismo del grupo Hamas en Israel como «algo espantoso» que sucede en medio oriente, que es la responsabilidad del extremismo más espatoso del cual Irán se encuentra detras y del cuál los Palestinos no pertenecientes a estos fanáticos tambien son rehenes.

La ciudadana comentó en móvil de C6Digital que durante un encuentro que se realizó con jóvenes, ella hizo una comparación de la situación de Israel y Palestina, «en mi actual lectura, ‘El Café del Ángel’ se habla sobre la guerra de Alemania, pero el calvario y sufrimiento de los alemanes no relacionados con el judaísmo y el holocasto, porque los palestinos son rehenes de Hamas y de Irán»

Señaló que estos grupos terroristas -como el Hamas- que masacran a toda persona que se le ponga delante, son Financiados por Irán, «si hay algo que no tiene valor para ellos es la vida, ultrajan a las personas como si fueran nada ni a un animal se le ultraja así, no tiene mucha diferencia con lo que pensaban los Nazis respecto esto«.

Destacó que esta situacion es lamentable y terrible para el mundo entero, debido a que tambien existe en el una intencion global de los grupos extremistas del Islam en convertir a personas a su religion o sino matarlos, «porque sino sos de ellos sos un hereje».

Speyer mencionó que en la actualidad Israel tiene un gran apoyo y alianza con países como Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, entre otros mas paises de medio oriente y del mundo

Antes Israel estaba rodeado de enemigos, en la actualidad tiene muchos aliados, lo cual preocipa a los pequeños grupos que quedan y son patronizados por Irán para comenter esta clase de terrorismo»

Asimismo, resaltó que Irán está avalado por China y Rusia. Respecto a la posible alerta de una escalada Speyer mencionó «no se porque no se está hablando de los lugares donde estás organización terrorista está decapitando gente a los cristianos que no quiere convertirse».

Por ultimo, pidio por pronta solucion de terrorismo que sucede en Israel y Palestina, «no lo digo por ser judia, lo digo como persona del mundo, porque esto gravisimo. Hay pobres palestinos que están siendo oprimidos por el Hamas para que no puedan evolucionar, porque no se le permite, ellos necesitan todo lo que se tenga para sobrevivir de los ataques defensivos de Israel. En estos momentos no tienen, luz, agua, alimentos, ni trabajan porque la organización social les obliga a que solamente esperan la muerte, Hamas no quiere otra cosa».