Indican cuáles son los Cuatro Elementos Básicos para ejercer un liderazgo consciente   

Según el experto en Lenguaje Corporal, Gustavo Ibarra, ser líder es una decisión consciente que las personas deben tomar, ya que primeramente antes de ser la figura que guía e inspira a un equipo de trabajo, necesita mejorar hábitos de su vida.

Ibarra concibe a esta forma de ser como un liderazgo consciente, «cuando se quiere ser mejor papá, hermano, tío, mejor amigo, la persona está deseando pulir y desarrollar hábitos que lo lleven a ser un líder» mencionó.

Se hizo hincapié en que las personas que aspiran a ser líderes tienen que poseer o trabajar para desarrollar cuatro elementos básicos.

Competencia: la persona necesita ser competente en algún campo, Ibarra mencionó que no importa el rubro, sino que la persona tenga un gran desempeño «el líder necesita ser competente en un campo»

Visión: un líder es una fuente de inspiración para los demás, es por ello que el mismo necesita tener una visión para llegar a la meta o el objetivo planteado, «el líder no es tanto el que empuja a las personas sino el que atrae con su influencia»

Carácter: el líder según Ibarra debe de poseer carácter, este se forma atraves de los procesos, de la circunstancia, los fracasos, que sea una persona con un nivel alto de tolerancia al fracaso.

«Los jóvenes no tienen mucha tolerancia al fracaso, se ponen tristes, angustiados, procrastinan, inician algo y no lo terminan. El líder necesita formar su carácter y cumplir con su palabra si comienza con algo debe terminarlo, ser una persona confiable «

Química: Saber relacionarse con las personas, Ibarra compartió que este elemento es de gran importancia porque en la actualidad los líderes del nuevo siglo pueden tener competencia, una visión interesante, puede desarrollar un carácter, pero si no tienen química, no saber cómo relacionarse con las personas, no pueden ejercer el liderazgo consciente

«Hoy te contratan por tu capacidad técnica, podemos tener dos títulos universitarios, manejar tres idiomas, pero si no se relacionarme con las personas, no se escuchar o en mi presencia personas no se sienten agusto en el equipo de trabajo, el liderazgo no sirve y va a tardar más en cumplir el objetivo por la dificultad en la forma en que nos relacionamos» reitero el experto.

Hábitos mentales para el éxito

Al momento de ejercer roles de poder, resulta muy importante tener en cuenta estos hábitos mentales.

Antes de arrancar el idea, se debe tender la cama o arreglarla, «una vez que se regresa a la casa después de los éxitos y frustraciones, inconscientemente sabemos que tenemos un lugar donde descansar, recargar la energía y comenzar nuevamente»

Hacer ejercicio físico, moverse durante el día, no significa necesariamente ir al gimnasio o realizar un determinado deporte, sino con el movimiento o caminata diaria es un buen método, «el sedentarismo por la tecnología es la mayor causa de las enfermedades del ser humano, por eso hay que moverse».

Tener una alimentación consciente y tomar mucha agua, «esta bien tener algunos permitidos, pero siempre se debe buscar comer con el cerebro y no con la lengua»

Descanso, señaló que tener una buena hora de sueño, «es más importante dormir que alimentarse»