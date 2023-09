Ganador de los $18 millones de la Poceada destinará parte del dinero para renovar su auto

Cambiar el auto es el propósito del jubilado posadeño que en la noche del miércoles 30 de agosto se ganó casi 18 millones de pesos con el primer premio de la Quiniela Poceada Misionera. Había hecho su jugada en la Agencia N°244 de la capital misionera, y se hizo acreedor de 17.793.728 pesos en el Sorteo N° 3252 (nocturno).

El afortunado, que lleva noches sin dormir por la ansiedad que le causa la situación, contó que siempre pide que le impriman el ticket de la máquina, por lo que los números van variando. El miércoles fue a la agencia y al regresar a casa, dejó la boleta en el auto, por lo que recién el viernes, cuando volvió para solicitar un nuevo cupón, se enteró que era millonario. “El joven que me atendió, dijo: creo que fue usted el ganador del primer premio, pero no tuve reacción alguna. Me mantuve frío”, admitió.

“Solo pensé, bienvenido sea, porque me viene demasiado bien. Enseguida se me vino la idea de cambiar el auto. Después veremos qué hacer si es que sobra algo. De todos modos, voy a seguir jugando, por ahí Diosito me da otra oportunidad, ya que toda mi vida trabajé, siempre me esforcé para tener lo que tengo y creo que me lo merezco, porque lo que conseguí fue a base de sacrificio”, manifestó emocionado.