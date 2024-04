Ganó la Mini Poceada y le dará el premio a su abuelo

El sorteo 1523 de la Mini Poceada, en la Primera Matutina, premió a un trabajador independiente de Garupá, que se llevó el pozo de 3.720.052 pesos.

“Siempre hago mis jugadas para la Mini Poceada y para la Poceada, todo el tiempo. El lunes repetí los números clásicos y desde la Agencia me avisaron que gané. Fue sorpresivo, me puso muy feliz”, relató.

El 01, 17, 22, 23 y 26 fueron los números de la suerte. “Es una jugada que mi abuelo me compartió. En agosto del año pasado me los comentó y me dijo que tenía un pálpito con esos números y desde ese entonces vengo repitiendo, hasta que finalmente se dio”, comentó el trabajador, quien luego acotó que presume que los números corresponden a las fechas de nacimiento de parte de la familia.

Sobre el destino del premio, explicó que “como es una jugada que mi abuelo me comentó, el premio es para él, quien decidirá en que se destinará. Es una forma de agradecer porque me ayudó muchísimo para que me convirtiera en lo que soy hoy”.

Luego añadió que el lunes fue un día de suerte “porque además de ganar la Mini Poceada, también saqué la Quiniela con el 72, que también era un pálpito”.