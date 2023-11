Florencia Dambrovski y Azul Nieto, reconocidas por el Premio Defensoría 2023

El próximo 27 de noviembre en el Teatro de Prosa del Centro del Conocimiento de Posadas se realizará la VIII edición de los Premios de la Defensoría 2023 que tiene el objetivo de reconocer a quienes a través de las actividades que desarrollan promocionan y garantizan los derechos de los niños, niñas y adolescentes de toda la provincia.

Este reconocimiento se da en el marco del Día Mundial del Niño y la Niña, que se conmemora cada 20 de noviembre y que fue proclamado por la Asamblea de las Naciones Unidas en 1954.

En este año, quien recibirá un reconocimiento por su desempeño en el ámbito deportivo es Florencia Dambrovski , quien tiene ocho años, vive en El Soberbio y es piloto en la categoría Pre-Junior en el Campeonato Misionero de Motocross (CaMiM), organizado y fiscalizado por la Asociación Civil Pilotos de Enduro, Motocross, Motorally y Velocross.

“Desde muy chiquita me interesa mucho el motocross, los cuatris, el rally. Me atrajo mucho a partir de ver a mi papá, que es un ex piloto y eso me inspiró mucho. En primer lugar empecé con el cuatriciclo y después seguí con la moto y ahora estoy compitiendo”, destacó la pequeña. En tanto dio cuenta que su primera competencia fue en Colonia Aurora, en 2022, “desde entonces sentí que es mi pasión porque me gusta y me divierte. Como cuestión fundamental para poder hacer este deporte es que me gusta mucho andar en moto y divertirme”, expresó Dambrovski.

Cabe remarcar que cada semana Florencia junto a su familia recorren diferentes localidades de la provincia donde se desarrollan las fechas de las competencias.

“Creo que para que yo pueda llevar adelante este deporte es muy importante que mi familia me apoye y esté presente. Me considero muy afortunada porque toda mi familia me apoya, está presente y me acompaña en cada carrera a la que voy”, valoró.

Respecto a su actualidad en la competencia deportiva resaltó que “en este año estoy teniendo una buena participación a partir de que me ubico cuarta en el campeonato. Mi deseo a futuro es poder sumar más experiencia y estar entre los tres mejores”, enfatizó. Asimismo, la niña manifestó su satisfacción por ser reconocida con los Premios Defensoría 2023, “estoy muy sorprendida y muy feliz de que me hayan elegido para recibir este premio”, expuso.

Promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Desde la Defensoría de los DNNyA este año también se hará un reconocimiento a la joven Azul Nieto, de Posadas, quien actualmente se desempeña como presidenta del Foro de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) Misiones.

“El Foro se inició en 2018, cuando organizamos un evento que se llamó ‘Foro Jóvenes por los ODS’, que fue el primero en la provincia donde habló de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y de ese grupo surgió formalmente el Foro que está vigente en la actualidad. Entonces yo estaba cursando el quinto año del colegio secundario, en el Instituto Roque González, tenía 17 años. En aquel entonces fue un amigo el que me comentó sobre la existencia de los ODS, me preguntó si me interesaba participar y me sumé a la organización de ese primer evento que se realizó en el Salón de las Dos Constituciones de la Cámara de Representantes.

Desde entonces comenzamos a trabajar en lo que hoy es el Foro ODS Misiones. Al llegar la pandemia nos tuvimos que reinventar, ya que no podíamos hacer actividades presenciales y entonces organizamos charlas y capacitaciones virtuales. Luego, desde 2021 hasta ahora estamos buscando avanzar en diferentes tareas relacionadas a la creación de espacios de concientización sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el marco de la Agencia 2023, que promueve la Organización de Naciones Unidas (ONU) a nivel mundial. Es bueno destacar que además de referente del Foro ODS Misiones, Azul Nieto es community manager, estudiante universitaria, integrante de la comisión directiva de la Biblioteca Popular Posadas y conductora de TV.

“A través del Foro ODS Misiones lo que buscamos es bajar a nuestra comunidad algo que suena tan difícil y lejano como es la iniciativa de la Agenda 2030 que se promueve desde la ONU a nivel internacional, que suena muy global. Lo que hacemos es concientizar que estos lineamientos de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible pueden servir para aplicarse en un colegio, en una empresa, en la vida personal. Son lineamientos que fueron marcados para los países, pero que se pueden aplican en la vida diaria”, contó.

En el caso de Misiones se creó la Mesa Provincial de Coordinación de los ODS, donde hay un representante de cada ministerio y organismo público que se encarga de controlar los avances en el cumplimiento de cada uno de los Objetivos y donde está presente el Estado, el sector privado (las empresas) y la sociedad civil, que somos los que conformamos el tercer sector. “Si bien la mayor responsabilidad es del Estado, tenemos la idea de trabajar en conjunto para que las cosas puedan funcionar bien”, aseguró.

Finalmente, respecto del reconocimiento a través del Premio Defensoría 2023 mencionó: “Para mí significa un montón, es la primera vez que tengo un reconocimiento de este tipo. Si bien una no lleva adelante este tipo de iniciativas para que la reconozcan, es muy importante que haya quienes estén al tanto del trabajo que una hace. Además, si bien yo estoy al frente del grupo y soy la presidenta, me parece necesario que el reconocimiento también sea para todos los chicos que conformamos el Foro. Estamos sumamente felices y para nosotros es como un mimo, una palmadita en el hombro”, indicó. Vale destacar que Azul Nieto, en una reunión que mantuvo ayer con la defensora provincial de los DNNyA, licenciada Rossana Franco, se sumó la campaña #Unidosporlaniñezylaadolescencia.