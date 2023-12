Finalizó el Torneo de Ajedrez “Donde las mentes brillantes se encuentran en el tablero” en el Parque del Conocimiento

Los aniversarios se festejan y celebran con actividades junto a quienes dan vida a las instituciones, formando así comunidad alrededor de un interés común como la lectura, los juegos o, como en este caso, el ajedrez. En esta oportunidad se invitó a la comunidad para participar de los festejos del decimoquinto aniversario de la Biblioteca del Parque mediante un torneo de ajedrez en que los jóvenes fueron los protagonistas.

Con la premisa de que por medio del ajedrez los niños, niñas y adolescentes ejercitan el pensamiento, el compañerismo, pero también desarrollan habilidades para la vida adulta, el torneo tuvo cuatro categorías divididas por edades, jueces y una premiación a los tres primeros puestos de cada categoría.

De este torneo participaron instituciones invitadas y con las cuales se vienen compartiendo instancias de competencia desde hace ya muchos años. Los invitados fueron estudiantes del Instituto Gutenberg, del Instituto Combate Mbororé, del Instituto Jesús Niño, del Instituto Pedro Goyena, del Instituto San Arnoldo Janssen, del Instituto Santa Catalina, del Instituto Yabotí, y también del Club de Ajedrez Posadas, el Club Peones y Alfiles y el Club Torres de Garupá.

Doce ganadores pero todos felices

Los asistentes compitieron en las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 14 y Sub 18, obteniendo premios y reconocimientos los tres primeros puestos de cada una de ellas. Se mencionan a continuación los ganadores de cada categoría. En la categoría Sub 10, obtuvo el primer puesto Francesco Gorosito, el segundo puesto fue para Olivia Lagardo y, el tercero, para Ignacio Gortari Schmalko.

En la categoría Sub 12, el primer puesto fue para Gonzalo Rodríguez, el segundo para Benjamín Zaracho y el terceo para Agustín Emanuel Duarte Reca. En la Sub 14, el primer puesto se lo llevó Bruno Recalde, el segundo fue para Josías Sebastián Acuña y el tercer puesto para Valentino Agustín Aguirre. Por último, en laSub 18, el primer puesto lo obtuvo Priscila Pereira Da Rosa, el segundo puesto Ángel Yossen y, en tercer lugar, Elías Rodríguez.

Cabe mencionar que el Área de Artes del Fuero del Parque del Conocimiento realizó las piezas que, junto con el diploma correspondiente, se entregaron a los ganadores en la premiación.

También recibieron estos obsequios los árbitros del torneo, quienes además se llevaron un ejemplar del escritor e historiador misionero Pablo Camogli.

El Parque del Conocimiento, a través de la Biblioteca Pública de las Misiones, agradece tanto el acompañamiento de padres, docentes como de las instituciones involucradas, y se los espera nuevamente en la próxima edición del torneo para seguir construyendo una comunidad alrededor de este deporte-ciencia.