Entre Ríos: Afirman que en la Represa de Salto Grande “la situación es desesperante”

La Represa de Salto Grande, Entre Ríos es sin dudas uno de los activos estatales cuyo aporte real al sistema eléctrico argentino está fuera de toda discusión, afronta un escenario que sus trabajadores se atreven a definir como una “tormenta perfecta”.

“La situación es desesperante. Desde el 13 de marzo no entra un peso a Salto Grande. Hoy, con los fondos que hay, estoy seguro de que no vamos a cobrar el salario de mayo”, explicó Sergio Benítez, secretario general del Sindicato Argentino Trabajadores de Salto Grande (Siatrasag), en diálogo con el programa Despertá Con Nosotros, por Oíd Mortales Radio. Para ser más preciso, le puso números a la deuda de Cammesa con la represa: “Al día de hoy, supera los 5 mil millones de pesos”.

Benítez contó que la represa “está funcionando en situación de emergencia, a tal punto que el lunes último se envió un mail informando que estaban cortados todos los viáticos y adicionales. Para una empresa que tiene una extensión territorial de 400 kilómetros -que es lo que abarca el cuadrilátero-, quiere decir que no se están atendiendo los mantenimientos de las líneas”.

“No hay plata ni para comprar el hipoclorito, necesario para la planta potabilizadora de agua propia que tiene Salto Grande”, graficó. Y advirtió: “Tenemos una creciente en ciernes, un organismo que hace de amortiguador de crecientes sin recursos. Es la tormenta perfecta”.

El estrangulamiento financiero al que está siendo sometido el organismo obligó a hacer malabares para pagar los sueldos de abril. “Se pagaron con un remanente de dinero que manejan por el peaje que se cobra a los camiones en el puente, pero ya no queda más nada. Hoy esa caja quedó en cero”, precisó Benítez.

Siatrasag identifica en el ministro de economía Luis “Toto” Caputo al principal responsable de la asfixia que padece le represa. “El ministro Caputo dijo ‘hasta julio no les voy a pagar porque necesito tener superávit, y no le paga a Cammesa, y en consecuencia a ninguna generadora ni transportista del sistema eléctrico. La particularidad que tiene Salto Grande por ser una empresa binacional y estatal –agregó- es que está contemplada dentro del artículo 37 de la ley 24065. Entonces, sólo tiene derecho a reclamar los costos de funcionamiento. Lo que quiere decir que no tiene una espalda económica para resistir. Si no llega el cheque, no funciona, porque está al día”, explicó.Ads

Benítez confirmó que Juan Domingo Orabona y Héctor Maya continúan en funciones como Vicepresidente y tercer Delegado respectivamente de la Delegación Argentina, porque, a pesar de que ambos renunciaron, el gobierno nacional no designó a los reemplazantes.

“Al vice y al tercer Delegado –explicó-, los nombra la Secretaría de Energía. En estos momentos, en esa área hay una guerra sin cuartel entre el Ministro Luis Caputo y el Secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Es tal la lucha interna que se había nombrado un secretario de energía y tres meses después se lo saca y se pone otro. A ese lo quieren poner de subgerente de Cammesa… O sea, están todo el tiempo jugando a la tapadita, por lo cual las autoridades de Salto Grande no son para el Ministerio de Economía un tema importante”.

Benítez justificó que ambos funcionarios, que vienen de la gestión anterior, continúen hasta que tengan reemplazo: “En la represa hay dos países que son socios que tienen un montón de intereses, algunos comunes y otros no. Hay una defensa de la soberanía de cada país, hay una frontera invisible dentro de la empresa. Si vos tenés tres delegados de un lado y uno solo del otro lado, dejás al país en una situación de debilidad. Entiendo que estas personas –Orabona y Maya- están cumpliendo, acompañando al nuevo presidente, levantando la mano cuando él lo pida”.

Siatrasag envió también un mensaje a Rogelio Frigerio. “Creo que el gobernador debería ponerse este problema al hombro”, disparó Benítez.

-¿Frigerio está al tanto de la situación límite que atraviesa Salto Grande? ¿Hay gestiones desde el gobierno provincial que respalden los pedidos de Alejandro Daneri, máxima autoridad de la Delegación Argentina, ante Nación?

-Daneri es cuñado de Frigerio. Los domingos cuando comen los tallarines en Paranacito, calculo que no deben hablar de fútbol solamente. Le tiene que haber comunicado. Y si hay alguien que puede llegar al ministro Caputo, es Frigerio. Y hoy, que se están negociando los votos del Senado, Kueider también puede pedir por Salto Grande, y deberían pedir por Salto Grande. Nosotros hemos tratado de mostrar la situación a través de la prensa, desde nuestro pequeño sindicato, que se ha enfrentado a problemas gigantes en los últimos dos años y ha encontrado soluciones creativas, ha tenido acompañamiento de los afiliados y los no afiliados también.

Hoy estamos en una encerrona. Antes podíamos recurrir a la Secretaría de Energía y alguien nos escuchaba. Hoy no solamente nos cierran la puerta a nosotros. Los han recibido al presidente y al gerente general, pero no tienen respuestas para darles. El problema está en el Ministerio de Economía. Hay una herramienta, una resolución del año 2010, que crea un fondo de reserva, que sería un medio para enviarle fondos a Salto Grande sin tener que entrar en la repartija de Cammesa. Ese fondo se agotó hace años. Pero para eso está la política. Yo creo que el Gobernador debería ponerse este problema al hombro, porque una Salto Grande con recursos puede ser la única caja legítima que pueda tener para hacer política en los tres años que quedan, desarrollo para la región que le va a hacer bien.

-¿Qué se espera de la asamblea binacional de trabajadores convocada para el 6 de mayo?

-Esperamos que sean muchos los que participen. Hay otras causas de malestar, reglamentos que no se han cumplido. Hay una doble vara. Para las autoridades no existen y para los empleados sí. La situación económica fue un decir “basta”. A fines de mayo, no sé si cobramos. Hoy, con los fondos que hay, estoy seguro de que no vamos a cobrar el salario, si no entran recursos.

(Fuente: Diario El Argentino)