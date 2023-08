Economista dice que en Argentina dolarizar puede ser una opción pero sería contraproducente

El Contador Público y analista económico Guillermo Knass estuvo en el programa Cadena de Noticias que se emite por la señal de C6Digital donde analizó la actividad económica nacional y esbozó algunos lineamientos sobre una posible salida a la situación inflacionaria que atraviesa el país. «Siempre que se quiera entender estas cuestiones» se debe partir que «los empresarios optimizan su rendimiento y todos hacemos lo mismom desde que nos levantamos para ir al supermercado», observó.

En esta línea, consideró que este comportamiento «no es bueno ni malo, es así y por un lado está bien que sea así porque es la única manera que una empresa sea rentable». Agregó que un empresario de la agroindustria, por citar un ejemplo, vende todo afuera por una cuestión de beneficio. «Dice ´te vendo acá si querés, pero al mismo precio´. Y eso hace subir los precios, era inevitable que pase», apuntó.

Knass señaló, además, que «la única solución que tiene esto (por la situación de crisis) es normalizando el país y aumentando la oferta, que haya para todo».

El docente universitario conjeturó que el país tendrá hasta el último trimestre «problemas serios». «Zafamos de vuelta porque se llegó a un acuerdo con el FMI pero para ese acuerdo tuvimos que ir a otro organismo latinoamericano a pedir plata», remarcó.

Para Knass, el ministro de Economía y pre candidato a Presidente por Unión Por la Patria «es un tipo que tiene suerte pero en algún momento se te termina y cuando se termine vamos a tener un problema».

El economista indicó en otro segmento de la entrevista con el periodista Jorge Kurrle que el ministro Massa no podrá usar las reservas para pagar al Fondo Monetario Internacional, como lo anticipó recientemente, «porque no hay reservas». «Las reservas están negativas, de última lo que está usando es un poquito de las reservas de la gente», explicó.

Knass aseveró, además, que quienes tienen sus depósitos en dólares no lo van a poder retirar «porque no hay dólares; entonces, reservas del Banco (Central) no hay. Partiendo de eso reserva neta no tenemos».

En tanto, el especialista económico manifestó que el mundo dejó de tener «una guerra ideológica, luego de la caía del Muro de Berlín». «Ahora, la característica de los Estados democráticos post caída del Muro son Economía de Mercado, que cíclicamente va entre centro izquierda y centro derecha», cada uno con sus particularidades «pero en este país si se discute eso, todo se lo hace ideológico», comentó al analizar los cuestionamientos al momento de analizar el uso de las reservas económicas.

(Vea la entrevista completa en el siguiente video)