Dicen que la empresa de transporte de pasajeros que cuestiona a Servicios Urbanos S.A. «no tiene interés» de invertir en nuevas tecnologías

Antes de hacer referencia al conflicto con la empresa Bencivenga, el presidente de Servicios Urbanos S.A., Enríque Díaz Esmendi, explicó en el inicio de la conferencia de prensa realizada en la mañana de este viernes en qué consiste la billetera virtual aplicada al pago del transporte urbano de pasajeros. «Es como cualquier otra, como Mercado Pago o Yacaré en su oportunidad. Cada unidad del transporte urbano de la ciudad de Posadas, salvo la empresa Bencivenga que no lo tiene -disparó-, que sigue teniendo el sistema del Sube Misionero que es el sistema previo», sí las tienen las demás empresas del rubro, observó.

Consideró que toda tecnología tiene que mutar, mejorar o cambiar. «Esa es la posición central de la mutación al pago con QR, que lo único que podemos decir claramente es que son diferentes sistemas de pago, podemos pagar en efectivo, con SUBE Misionero mientras que dure, porque eso no lo podemos manejar por circunstancias ajenas a nosotros y circunstancias propias; y el tema de las tarjetas físicas que es un tema mundial, no es un tema nuestro», dijo.

Esmendi detalló, además, que la principal proveedora de esas tarjetas «que son de baja calidad, es Vietnam, son fáciles de generar fraude». Agregó que este sistema de pago tiene que ver con las autoridades, las empresas de transporte, con la misma empresa prestataria del servicio de cobro, como en el caso de Servicios Urbanos; entonces esto genera que debe modificarse por la tecnología, por la fácil posibilidad de fraude.

«Y las tarjetas estas son muy difíciles de conseguir, son caras. Había que cambiar el sistema, nos fuimos al sistema más moderno que hay hoy en día. La nuestra, la misionera, funciona, nunca tuvimos problemas y venimos bien», destacó.

Según indicó, «funciona en cualquier teléfono celular». «Eso de la última tecnología -acotó-, no es así . Puntualmente es en cualquier teléfono celular. En el conurbano de Posadas, todo el mundo paga con teléfono. Habrá gente que no lo tiene. Se implementó a pedido de la autoridad (concedente) para aquellas personas que no tengan teléfono un sistema con la tarjeta, con el código QR para el pago», apuntó.

Seguidamente, el titular de S.U.S.A. manifestó que «obviamente, a medida que uno sale a hacer algo, tiene que ir modificando y sosteniendo los requerimientos que la autoridad pide». «Bencivenga no tiene el código QR para el pago», consignó.

Esmendi insistió en que se generó esa forma de pago con el código QR con una tarjeta plástica, impresa, para evitar el fraude. «El software se diseñó para que no suceda esto. Sacar una captura de pantalla con el código de QR de un beneficiario y pague. El código QR va mutando, el número de beneficiario cada vez que emite para pagar va mutando o sea es dinámico y ese dinamismo permite que no se genere fraude», puntualizó.

Enfatizó que tal fraude es contra la autoridad, contra las empresas de transporte, no contra Servicios Urbanos. «Es un tema muy delicado», añadió.

En la continuidad de la explicación sobre cómo se utiliza el Código QR y la tarjeta plástica, Esmendi respondió sobre qué hacer en caso de el usuario no tenga la posibilidad de contar con un teléfono y pierda la tarjeta de Sube Misionero. «Puede ir a pedir una tarjeta con QR. Volvemos a que la tarjeta hay que cargarla. Se puede cargar con la aplicación», afirmó.

El presidente de S.U.S.A. insistió: «el sistema fue generado para evitar fraude. Por eso el código QR es dinámico. Y después, las autoridades nos dijeron que sería discriminativo o no correspondería con aquel que no tenga teléfono, entonces se hizo una modificación al software para evitar el fraude y se generó esta tarjeta».

Por su parte, el Gerente de Servicios Urbanos S.A. Gonzalo Amarilla, expresó que el medio de recarga de esa tarjeta sigue siendo la aplicación. «Esa tarjeta QR no tiene la tecnología que tiene la SUBE. No tiene un chip, es un plástico impreso, literal», diferenció.

A la pregunta de cuánto tiempo puede durar esa tarjeta con QR, respondieron que depende del uso que le dé el usuario.

«Además, siguiendo el lineamiento de evitar fraudes se le puso fecha de caducidad. De 365 días de validez de esa tarjeta para que después el usuario renueve. Es el mismo mecanismos que veníamos utilizando con la SUBE», precisó Amarilla.

Pidieron a los usuarios que se registren en la aplicación y en caso de que la persona que necesite y no tenga acceso a una tecnología o celular que no le permita el acceso al registro cuentan con personal exclusivo para esa tarea en el Shopping y en las terminales de Transferencia y en paradas como en Junin y La Rioja. «Tenemos gente capacitada y preparada, en colaboración constante con el usuario para generar ese registro», destacó

Contrapunto con Bencivenga: «S.U.S.A. tiene una certificación permanente de Normas ISO»

Díaz Esmendi mencionó que todos los elementos con los cuales trabajan tienen que tener un backup, todo digitalizado bajo Normas ISO. «Toda información, todo contacto, cualquier cuestión que tenga que ver con la empresa, son con evidencias, bajo notas, bajo presentaciones», aseguró.

«Y con esto a qué apunto – comentó luego- es que todo lo que manifiesta la empresa que no tiene el sistema, que es Bencivenga, pago con QR, al que insisto tuvimos que mutar por un tema de obsolencia del sistema anterior, que puede genera complicaciones, fraude, tuvimos que mutar al código QR. Entonces, ese QR es importante que esté en todas las unidades en el transporte de pasajeros, de Posadas, Garupá y Candelaria. Bencivenga no la tiene».

Luego sostuvo que Servicios Urbanos no quiere entrar en discusiones con la empresa Bencivenga «sin sentido». «Tenemos sendas notas históricas. No sirve de nada tratar de invalidar lo que dice otra persona porque yo tengo las evidencias. Por eso hablo de las normas ISO. Cada notificación que hace Servicios Urbanos es con papel, mail, todo los papeles que hicimos, notificamos viene de recibida de la empresa Bencivenga.

En 2020 le pedimos a Bencivenga, porque nosotros no somos autoridad de aplicación, S.U.S.A. es la empresa que colabora con la autoridad para el cobro», aseveró para evitar la confrontación empresarial.

«Nosotros notificamos, llamamos, invitamos a la empresa Bencivenga a trabajar, a que tengamos todos los equipos igual, le informamos a las autoridades que las otras tres empresas se incorporaron al sistema y Bencivenga viene dando vueltas. Hemos hecho gran cantidad de notificaciones. Le dimos la posibilidad de que ellos adquieran los equipos a otros proveedores, no a Servicios Urbanos S.A. Todo esto está documentado. Son equipos IPhone, el lector», remarcó el titular de Servicios Urbanos S.A.

Amarilla, a su vez, afirmó que el software lo desarrolla S.U.S.A., es propio «pero estamos dispuestos a compartir».

«Hemos cumplido todos los pasos que deben ser cumplidos institucionalmente porque somos una empresa que cumplimos con las normas. Entonces no me parece coherente y razonable que una empresa venga a decir ´no me invitaron, no me dieron´ porque termina siendo una mentira infantil. Porque yo tengo la nota y el recibido de Bencivenga», puntualizó.

Díaz Esmendi consideró que entrar en esta discusión «lo único que genera es un daño al usuario, no a Servicios Urbanos». «El conflicto está generado no por nosotros ni por la autoridad sino por la ausencia de interés de Bencivenga de querer invertir», enfatizó.

«¿Cuál es el principal beneficiario de no tener el sistema incorporado?», preguntó luego. Para responder seguidamente: «Bencivenga mismo». Y argumentó que de esa forma el usuario se ve obligada a pagar más por no tener el descuento pertinente por utilizar el servicio electrónico.

En esta línea, observó que la empresa Bencivenga tiene «una gran ventaja porque la gente paga en efectivo». «El efectivo a quién le da, directamente a la empresa», sentenció Díaz Esmendi.