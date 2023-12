Destinarán el premio Desafío Confort para la construccion de la vivida propia

Con mucha alegría recibió el premio de Desafío Confort Alfredo Roberto Anderson (25), de Oberá, que se convirtió en el primer ganador masculino de este programa del IPLyC que beneficia a las amas de casa y a los padres de familia.

Además de los electrodomésticos, celebró el desembolso del cheque, que utilizará para continuar con la construcción de la casa propia. “Me enteré por mi novia que sigue las redes sociales del Instituto. Fui a una agencia de las inmediaciones para corroborar que fuera verdad y además de ratificar el premio me dijeron que era el primer varón en ganármelo”, dijo, al tiempo que reconoció que “esto me ayuda un montón y me pone súper contento”.

Contó que se inscribió en una planilla que “me facilitó una chica que vendía quiniela en el barrio. Mi mamá lo había hecho y yo le pedí una. Estos premios me parecen geniales, son de gran ayuda. Estoy construyendo mi casa y esto me viene bien. Lo voy a disfrutar”.

Anderson se mostró “muy agradecido al IPLyC” y auguró que “siga aportando con este proyecto, ayudando a quienes lo necesiten”.