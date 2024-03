Cuál es el nuevo monto del Programa Hogar

La ANSES anunció la continuidad del Programa Hogar para el 2024, asegurando el acceso a la garrafa para hogares de bajos ingresos y entidades de bien público que carecen de gas natural. Aunque aún se aguarda por más detalles sobre el programa, se espera que la información adicional sea proporcionada a lo largo del mes. Por otro lado, la Administración otorgará un extra hasta el 15 de marzo.

El valor del beneficio otorgado por ANSES a través del Programa Hogar está determinado por la Secretaría de Energía y varía en función del tamaño del grupo familiar, la ubicación geográfica de la vivienda y la temporada del año.

En diciembre, el costo de una garrafa oscilaba entre $1.500 y $2.300, considerando estas variables. Aunque no posee un monto fijo, se estima que este subsidio cubre aproximadamente el 80% del costo de una garrafa de 10 kg por mes, que actualmente ronda los $15.000.

De esta manera, se calcula que los beneficiarios del Programa Hogar podrían recibir entre $10.000 y $12.000 durante los primeros meses del 2024.

Quiénes pueden acceder al Programa Hogar de ANSES

Aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos por ANSES tendrán la posibilidad de cargar sus datos en el sitio web oficial y solicitar el beneficio. Posteriormente, el organismo verificará la información enviada y confirmará la asignación del mismo.

Requisitos para acceder al Programa Hogar de ANSES

Para solicitar la garrafa social a través del Programa Hogar de ANSES, es necesario cumplir con ciertos requisitos:

No disponer de gas natural en el hogar ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas.

Que los ingresos familiares no excedan dos salarios mínimos vitales y móviles (SMVM), o en caso de ser monotributista, no superar la categoría C.

En el caso de contar con una persona con discapacidad en el grupo familiar y que posea el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, los ingresos mensuales del hogar pueden alcanzar hasta tres salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM), o hasta la categoría D en el caso de ser monotributista.

Es importante tener en cuenta que estos requisitos se aplican a todos los integrantes del hogar que deseen acceder al beneficio de la garrafa social. (minutouno.com)