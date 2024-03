Convenio entre Cultura Misiones y Desarrollo Social para asistir a trabajadores en emergencia alimentaria

La Secretaría de Estado de Cultura y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia firmaron un convenio marco que permitirá la asistencia con módulos alimentarios a trabajadores del sector cultural que se encuentran afectados por la grave situación económica y social por la que atraviesa el país.

La firma de este acuerdo se llevó a cabo este lunes en la sede de la organización barrial Tupac Amaru, ubicada sobre calle Córdoba de la ciudad de Posadas, y contó con la presencia del secretario de Estado de Cultura, Joselo Schuap; la subsecretaria de Fomento y Regiones Culturales, Laura Lagable; la subsecretaria de Acción Social del Ministerio de Desarrollo Social, Anahí Repetto; la coordinadora Ministerial Natalia Giménez y varios miembros de la Mesa Provincial de Cultura de Misiones (un espacio conformado en febrero de este año por artistas, organizaciones, productoras y organizaciones culturales).

“En el marco de las competencias y actividades que ambos ministerios sostienen, se detectan diferentes problemáticas sociales, siendo el déficit alimentario una demanda grave, constante y común”, enuncia el convenio firmado entre las partes, documento que crea el Programa Alimentario para Trabajadores de la Cultura.

53 personas relevadas

La subsecretaria Anahí Repetto señaló que “la firma de este convenio se da como respuesta a una situación de emergencia por la que están atravesando muchos sectores, y de la cual el sector cultural no es ajeno. Nuestro deber como gobierno provincial es ser empáticos con los misioneros y misioneras que están atravesando momentos muy complejos, y es por ello que atentos a la convocatoria del secretario de Cultura, hoy estamos acá para coordinar los alcances de la primera etapa de este programa”.

Por su parte, Jesús Leiva, integrante de la Mesa Provincial de Cultura y referente del área cultural de organización Tupac Amaru, indicó que la firma de este acuerdo fue precedida por “un relevamiento en el cual detectamos la situación de emergencia alimentaria de unos 53 compañeros y compañeras, trabajadores culturales de diferentes puntos de la provincia, que hoy no están pudiendo trabajar y que no reciben ningún tipo de asistencia. Hay gente a la que no le alcanza para la comida y madres que no pudieron comprar útiles para que sus hijos inicien las clases”.

En tanto, la coordinadora ministerial Natalia Giménez refirió que el convenio tendrá un alcance inicial de tres meses, en los cuales se asistirá con módulos alimentarios a las 53 personas relevadas por la Mesa Provincial de la Cultura.

A su vez, el Secretario de Estado de Cultura, Joselo Schuap, expresó su agradecimiento especial al ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Misiones, Fernando Meza, “por responder con una acción concreta ante esta situación. Estamos dando respuesta a una situación de emergencia, donde lo que está faltando en muchos hogares es lo más básico: la comida. Al mismo tiempo seguimos articulando, luchando y gestionando por defender al sector cultural ante políticas de desfinanciamiento que atentan ferozmente contra la industria cultural y sus trabajadores”.