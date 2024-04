Ajuste: “Todavía no es” el más odiado “porque la gente no entiende lo que está pasando”

El economista y exasesor de Javier Milei, Carlos Rodríguez, realizó una dura crítica contra el Presidente y el ministro de Economía Luis Caputo.

“Todavía no lo es la persona más odiada del país porque la gente no entiende lo que está pasando. Pero cuando miren el ajuste y se den cuenta de que está cortando a troche y moche, sin distinguir”, comentó el exasesor de Javier Milei y referente del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (CEMA), en diálogo con La Nación.

Y agregó: “Estamos yendo a una depresión económica y no veo cómo se va a recuperar la caída de la inversión. Milei tiene un modelo de ajuste con una sola variable en mente: la tasa de inflación. Y la gente lo apoya. El problema es que no hay un plan económico para atacar el equilibrio fiscal”.

“El plan de ajuste es simplemente no pagar. En estos primeros meses hay reducción del gasto en todas las áreas. Yo no veo un plan. No se les transfiere plata a las provincias. ¿A cuáles? A todas. ¿La seguridad y los sueldos? No se da plata a nadie. ¿Obra pública? Se suspenden todos los pagos de obra pública. No hay señales para invertir, consumir y gastar. La única señal es ‘escondé la plata que tenés porque te la sacan'”, remarcó Rodríguez.

En cuanto a la figura del Ministro de Economía, comentó: “Le falta una concepción del ajuste estructural que hace falta en el sector público y privado. Lo único que vimos es una reducción de gasto en todos lados y una preocupación por acumular reservas para que baje el riesgo país y puedan entrar de nuevo los mercados de capitales. Es lo que haría un hombre de finanzas, como Caputo. En cambio, un economista estaría tratando de desarrollar un plan económico. Hay que hacer ajustes que sean sostenibles”.

El exasesor de Javier Milei puso en duda la reactivación en “V” de la que habla el Gobierno: “No veo una reactivación porque eso viene cuando simplemente tuviste un susto exógeno, como ocurrió con el Covid. Les licuaste a los jubilados el 50% de sus haberes, pusiste un impuesto PAIS, querés reponer el Impuesto a las Ganancias. Están los liberales gobernando, no los peronistas. Hay un cambio fundamental en la estructura. Por más que cuenten la historia de que es culpa de Massa y los Kirchner, generaron una recesión de la gran flauta. Al mercado no lo va a convencer de otra cosa”. (minutouno.com)